Leipzig

342 Tage liegt es bereits zurück, das letzte wirklich Große Concert des Gewandhausorchesters. Seither darf das größte Profiorchester der Welt entweder nur in Minibesetzungen oder überhaupt nicht spielen. Und wann es wieder möglich sein wird, diesen Klangkörper da zu erleben, wo er am besten ist, unangefochten an der Weltspitze spielt, auf den Gipfeln der romantischen Sinfonik nämlich, das steht in den Sternen. Denn selbst wenn wir um Ostern herum die Wiederaufnahme eines Spielbetriebs am Augustusplatz erleben sollten – bis wieder Bruckner angesetzt werden kann, das wird wohl dauern.

Bei der Deutschen Grammophon erschienen: Bruckners 2. und 8. Sinfonie mit dem Gewandhausorchester unter der Leitung von Andris Nelsons. Quelle: dg

Da trifft es sich, dass der Zyklus, den Gewandhauskapellmeister Andris Nelsons für die deutsche Grammophon in Leipzig produziert, schon weit gediehen ist: Die Fünfte ist noch in der Warteschleife, aber bereits aufgenommen, die Frühwerke sollen so bald wie möglich angegangen werden, und mit den nun auf Doppel-CD und zum Download bereitstehenden Sinfonien zwei und acht sind bereits sieben dieser klingenden Kathedralen im Handel.

Von der anderen Seite auf den Achttausender

Die Achte also – da hängen die Trauben besonders hoch. Denn mit Bruckners letzter vollendeter Sinfonie hat Nelsons Leipziger Vorvorgänger Herbert Blomstedt die Maßstäbe verrückt – auch auf CD (Querstand).

Doch Nelsons tritt gar nicht erst in direkte Konkurrenz zu dieser abgeklärt sinnlichen Altersweisheit. Er besteigt Bruckners Achttausender sozusagen von der anderen Seite aus. Anders als Blomstedt und sein Nachfolger Chailly, die Bruckners Achte konsequent aufs kühn getürmte Finale zulaufen ließen, entwickelt Nelsons die Sinfonie aus dem Zentrum heraus, aus dem enormen Adagio, diesem Gesang von der Trauer der Welt, der mit seinen beiden Beckenschlägen gleichsam die Seele von Bruckners sinfonischem Schaffen markiert.

Folglich profitiert auch die Zweite (in der Bruckners ursprüngliche Version rekonstruierenden Carragan-Fassung von 2005) von diesem Zugang. Auch sie trägt im Herzen einen langsamen Satz. Auch er ist „feierlich“ vorzutragen. Auch er streift bereits alle Ketten ab, in die die Tradition die Gattung seit Beethoven geschlagen hatte.

Schwelgerisch ausgesungen

Nelsons lässt beide Werke sich entwickeln, gönnt ihnen die Zeit, die sie brauchen, um ihre melodische, harmonische und klangliche Schönheit selbst zu zeugen. Und er verfügt dabei über ein Gewandhausorchester, das seinen warmen Ockerglanz und all seine Virtuosität bereitwillig dem jungen Letten am Pult und dem großen Linzer, der die Partituren schrieb, zu Füßen legt.

So schwelgerisch ausgesungen verliert selbst Wagners Meistersinger-Vorspiel alles Angeberische. Und da die Doppel-CD mit ihrer natürlichen Wärme und Transparenz, ihrer Dynamik und ihrer Abbildungspräzision überdies auch klangtechnisch den Gipfel des derzeit Machbaren markiert, zeigt sie umso schmerzlicher, was schon und noch viel zu lange fehlt in der Musikstadt Leipzig.

Von Peter Korfmacher