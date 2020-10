Leipzig

Er liebte Geschichten aus der Geschichte – mit einfachen Helden und viel Patriotismus. Nicht umsonst war das Revolutions-Abenteuer„Tschapajew“ einer seiner Lieblingsfilme. So regte Stalin denn Mitte der 30er an, die Geschichtsbücher nach Stoffen durchzuforsten. Auftrag: Stärkung des sowjetischen Nationalgefühls. Eisensteins„ Alexander Newski“ (1938) kam den Wünschen des roten Zaren, der gerade mörderisch mit seinem Großen Terror beschäftigt war, sehr nah. Pech fürs grandiose Historiendrama, dass es nur neun Monate nach der Premiere aus den Kinos verschwand. Antideutsche Tendenzen waren nach dem sowjetisch-deutschen Pakt unerwünscht.

"Segel im Sturm" (SU 1953) von Michail Romm - Iwan Perewersew als Korvettenkapitän Uschakow am Hof Katharina II. Quelle: Filmjuwelen/DVD

Was sich mit dem Nazi-Überfall wieder änderte. Jetzt boomte in den 40ern das historisch-biografische Bilderbuch-Kino: „Georgi Saakadse“, „Kutusow“, „David Bek“, „Suworow“, „Iwan der Schreckliche“. Gleich nach dem Krieg knüpfte Meisterregisseur Wsewolod Pudowkin an diese Tradition an – mit „Admiral Nachimow“. Doch diese Charakterstudie eines Militärs kam nicht gut an: zu viel Psychologie, zu wenig Heroismus um den Sewastopol-Verteidiger im Krimkrieg.

Alles sollte irgendwie dem Stalin-Kult dienen

Iwan Bolschanow, Chef der sowjetischen Kinematografie, übte harte Kritik: Filme müssen der kommunistischen Erziehung zur Heimatliebe dienen – und keiner bürgerlichen Seelenerkundung. Der Bund Volk-Führer gehört ins Film-Zentrum. Alles sollte irgendwie dem Stalin-Kult dienen. So wie „Der Schwur“ des Georgiers Michail Tschiaureli.

"Schiffe stürmen Bastionen" (SU 1953) von Michail Romm - Erstürmung der Insel Korfu durch Truppen Katharina II. Quelle: Filmjuwelen/DVD

Auch Michail Romm hatte bereits gehuldigt. In „Lenin im Jahr 1918“ wurde Stalin zu Lenins Inspirator in der Novemberrevolution. Da konnte es nicht überraschen, dass Anfang der 50er direkt aus dem Kreml zu Romm die Order kam: Verfilmung des Theaterstücks „Die Admiralsflagge“. Mit enormen Aufwand (über 1000 Komparsen) und in zwei Teilen, gedreht in Farbe, ging der 52-Jährige den Auftrag an.

Straffer Dienst am Vaterland

Der Held: Kapitän Uschakow, der sich von seinem Gut getrennt hat, in der Flotte dient, mit diesem straffen Dienst am Vaterland ausgefüllt ist, also kein Privatleben braucht, der seine Ideen aus dem Volk empfängt (noch dazu von einem Pugatschow-Rebellen, den er schützt), der einen Beschützer (Potjomkin) und etliche Feinde am Hof Katharinas II. hat, der die Schwarzmeerflotte aufbaut, die Türken im Schwarzen und die Franzosen im Mittelmeer (Befreiung Ionischer Inseln) besiegt und unter Zar Pawel I. in Ungnade fällt. Wegen seiner Erfolge, seiner Volkstümlichkeit, seiner Geradheit.

Sergej Bondartschuk als Schiffsbauer, Matrose und Pugatschow-Rebell Tichon in "Segel im Sturm" (SU 1953) von Michail Romm Quelle: Filmjuwelen/DVD

Doch der Zweiteiler „Segel im Sturm“ und „ Schiffe stürmen Bastionen“ ist nicht nur das ansehnliche Monument eines so idealen wie genialen russischen Offiziers, sondern ebenso Spiegel des Kalten Krieges. Die Engländer sind hinterlistige Intriganten, die den vom Volk gestürzte Monarchen in Neapel den Thron zurückgeben, während Uschakow, ein Mann des 18./19. Jahrhunderts, zum Sprachrohr stalinistischer Nachkriegs-Propaganda wird. Als er die Griechen von den Franzosen befreit, tut er das nicht als neuer Beherrscher, sondern als Freund und Beschützer, der keine neue Monarchie bringt, sondern die Republik.

Ideologie und Idealisierung

Es ist durchaus erstaunlich, wie es Michail Romm schafft, trotz Ideologie und Idealisierung, trotz didaktisch klappernder Dialoge (mit Nähe zur Tages-Losung) und kräftig gemaltem Pathos großes Unterhaltungs-Kino zu inszenieren. Die Seeschlacht gegen die Türken ist so imposant wie der Sturm auf Korfu. Die Farben werden malerisch genutzt – zu Gemälden, die in ihrer Dramatik und Romantik immer wieder an Konstantin Aiwasowski erinnern.

"Segel im Sturm" (SU 1953) von Michail Romm - mit Iwan Perewersew (Admiral Uschakow, l.) und Sergej Bondartschuk (Tichon, Schiffsbauer, Matrose und Pugatschow-Rebell) Quelle: Filmjuwelen/DVD

Vom bald beginnenden Tauwetter der Chrustschow-Jahre (1953– 1964) ist in dem monumentalen Bilderbogen, der in Stalins Todesjahr in die Kinos kam, herzlich wenig zu sehen. Die DDR-Zeitungen feierten den Zweiteiler denn auch (Texte im Booklet) als „herrliches Heldendenkmal“. Iwan Perewersew (Uschakow) starb, erst 63-jährig, 1978 in Moskau – nach vier Ehen und jahrelanger Trunksucht.

