Unterschiedlicher könnten Komponisten-Persönlichkeiten kaum sein: Hier der Kosmopolit, der mit akademischen und künstlerischen Würden sowie Ruhm und Geld überhäufte russische Klaviervirtuose Anton Rubinstein (1829– 1894), dort der aus einfachsten Schweizer Verhältnissen kommende ungeheuer ehrgeizige, aber bis zuletzt auch etwas provinzielle Lehrer-Sohn und Liszt-Gehilfe Joachim Raff (1822– 1882).

Und doch verbindet die beiden mehr als Anfangsbuchstabe und Zeitgenossenschaft. Denn so verschieden ihre Wege waren, so unterschiedliche Ergebnisse diese bis zur Besessenheit fleißigen Tonhöhen-Sortierer im Einzelfall auch zeitigten, so ähnlich ist der Geist ihrer Musik, in der man eine Art klassizistischer Romantik in der Nachfolge Mendelssohns (mehr) und Schumanns (weniger) sehen könnte. Überdies haben beide ihre Töne in enormen Mengen von Kammermusik gegossen und dabei auf dem Feld des Streichquartetts einige ihrer vornehmsten Werke hinterlassen.

Können und Tradition

Da trifft es sich, dass um beide sich nun wieder Streichquartette aus Leipzig bemühen, der Hauptstadt dieser durch Können und Tradition in geordnete Bahnen gelenkten Romantik. Das aus den Gewandhaus-Streichern Dietrich Reinhold, Tobias Haupt, Norbert Tunze und Dorothée Erbiner bestehende Reinhold Quartett hat sich für cpo der Rubinstein-Streichquartette Opus 47,1 und 47,3 aus der Mitte der 1850er angenommen. Das Leipziger Streichquartett, das sich nach turbulenten Jahren hoffentlich in der Besetzung Stefan Arzberger, Tilman Büning, Ivo Bauer und Peter Bruns stabilisiert, hat für Dabringhaus und Grimm Raffs Opera 77 und 90 eingespielt.

Dabei passt der jeweilige Eigenklang der Ensembles verblüffend perfekt zur Aura des jeweiligen Komponisten – was natürlich auch bedeuten könnte, dass beide den jeweiligen Ton mit traumwandlerischer Sicherheit treffen. Das Reinhold Quartett jedenfalls schwelgt in der gemäßigten, beherrschten, eleganten und edlen Schönheit Rubinsteins, in dessen sanft schwingenden Melodiebögen und hinter dessen perfekt ausbalancierten Konstruktionen lind die Sehnsucht seufzt. Das Leipziger Streichquartett dagegen lädt Raffs Werke mit einer angemessen unternehmungslustigen Kraft auf, die sehr gekonnt die Selbstwahrnehmung ihres Schöpfers ebenfalls in der Mitte der 180er widerspiegelt: Ich gehöre zu den Größten, und es wird allerhöchste Zeit, dass dies die Welt in gebührendem Umfang wahrnimmt.

Persönliche Schönheit

Nun, zu den Größten gehörte er gewiss nicht. Und weil er bereits in jungen Jahren begonnen hatte enorme Mengen Notenpapier zu behobeln, liegen um seine besseren und ausgezeichneten Werken ziemlich viele Späne herum. Aber die beiden exzellent aufgenommenen Quartette lohnen die Mühe, die Späne mal beiseite zu fegen. Weil hier einer auf dem Hochplateau der Romantik einen Platz für seine eigene persönliche Schönheit gefunden hat.

Nicht anders verhält es sich mit den ebenfalls fabelhaft produzierten Rubinstein-Quartetten der Reinholds. Die sind im kompositionstechnischen Sinne gewiss besser, sie sind in ihrer sinnlichen Gekonntheit feiner ausgearbeitet, länger abgehangen und blanker poliert. Eigentlich sind sie auch schöner. Wenn sie jetzt noch eine Spur von Raffs Ungestüm hätten ...

Von Peter Korfmacher