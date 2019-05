Hannover

Schon okay. „Es ist okay“, singt Vanessa Mai immer wieder in ihrer neuen Single „Beste Version“, die am Freitag veröffentlich wurde. Oder eher „is okay“. Denn so haucht Schlagersängerin Mai frohe Anti-Optimierungs-Botschaften ins Mikro. „Manchmal wärst Du gern, jemand anderes als Du selbst. Aber hey – dann würd’ was fehl’n in dieser Welt.“

So viele schöne Kanten und Ecken Vanessa Mai im Song besingt, so wenig Aneckendes gibt es mit sanftem Klavier-Geklimper und schummrigem Schlagerwummern im Lied selbst. Im perfekt abgestimmten Musikbrei mit Gitarrengeklacker passend zur feinen Stimme von Vanessa Mai löst sich alles in sommerlichem Wohlgefallen auf. Nirgends eckt ein plötzlicher Bass oder ein herzhaftes Getrommel an, die Stimme rastet nicht aus und bewegt sich auch nicht in überraschenden Höhen. Es ist okay.

Vanessa Mai singt über Makel – und zeigt sich selbst makellos

Interessanterweise hat Vanessa Mai die durchaus sinnige Botschaft, dass man so sein kann, wie man ist – also menschlich, unperfekt und unperfektioniert – mit Fotos bei Instagram angekündigt, die ihren makellosen Körper im Detail zeigen, inklusive Nahaufnahme der Nasenlöcher (haarlos) und des Pos (ebenfalls).

Und doch ist der Song eingängig, das authentisch genuschelte „is okay“ bleibt im Gehörgang hängen wie ein hartnäckiges Stück Ohrenschmalz. So ist es auch ganz in Ordnung.

Von RND/goe