Neil Young und Crazy Horse haben ein brandneues Studioalbum aufgenommen, das den Titel " Colorado" trägt und am 25. Oktober über Reprise Records erscheint. Es ist ihre erste neue Musik seit dem 2012 veröffentlichten "Psychedelic Pill".

" Colorado" wurde vornehmlich live im Studio in den Rocky Mountains von Colorado aufgenommen und von Young und John Hanlon produziert, zusätzliches Mixing erfolgte in den Shangri-La Studios in Malibu. Das Mastering übernahm Chris Bellman bei Bernie Grundman Mastering, Hollywood. Laut Musikfachblatt " Rolling Stone" enthält " Colorado" zehn drei- bis 13-minütige Songs. Einen ersten Eindruck bietet die vorab veröffentliche bluesige Ballade "Milky Way". Mit seiner legendären Begleitband Crazy Horse war Young seit 2014 nicht mehr aufgetreten.

Eine Bonussingle enthält zwei zusätzliche Aufnahmen von Neil Young

" Colorado" erscheint über Neil-Young-Archives (NYA) als Hi-Res-Audio sowie als dreiseitiges Doppel-Vinylalbum mit einer Bonus-7“-Vinylsingle, außerdem als CD und digital bei allen Streaming- und Digitalpartnern. Die Bonus-Single enthält zwei Non-Albumtracks, „Rainbow Of Colors” (live) – aufgenommen von Neil Young solo und als Hi-Res-Audio sowie als dreiseitiges Doppel-Vinylalbum mit einer Bonus-7“-Vinylsingle, außerdem als CD und digital bei allen Streaming- und Digitalpartnern. Die Bonus-Single enthält zwei Non-Albumtracks: „Rainbow Of Colors” (live) – aufgenommen von Neil Young solo und "Truth Kills", eine Studionummer mit Crazy Horse.

Ein Buch von Neil Young erscheint über die Suche nach dem perfekten Sound

Im September erscheint bei BenBella Books auch ein Buch des Musikers. Zusammen mit seinem Archivchef Phil Baker hat er "To Feel the Music - A Songwriters Mission to Save High Quality Audio" verfasst. Das Buch thematisiert Youngs größte Leidenschaft - Musikliebhabern, die sich gezwungenermaßen mit komprimierten, digitalen Dateien arrangieren mussten, qualitativ hochweriges Audio zurückzubringen.

RND/ag/big