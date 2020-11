Leipzig

Definitiv anders hatte sich Deutschlands bekanntester Jazzmusiker Till Brönner diesen November vorgestellt. Im Spätsommer 2019 war er mit einem seiner Idole, dem Pianisten Bob James, für eine Woche in den südfranzösischen Studios La Fabrique gewesen, einem 200 Jahre alten Gutshof in Saint-Rémy-de-Provence in der Nähe von Marseille. Die mediterrane Umgebung dort erzeugte eine Art Urlaubsfeeling, und nun gibt es das durchweg relaxt klingende Album folgerichtig unter genau diesem Titel: „On Vacation“. Die entsprechende Tour durch edle Hallen war gebucht, und alles hätte seinen Lauf nehmen können.

Brönner und James sind „On Vacation“ Quelle: Sony Music

Der Lockdown hat es verhindert, und stattdessen findet sich der 49-jährige Berliner Till Brönner nun in der Rolle eines medialen Verteidigers der Kultur: Das Land der Dichter und Denker verzichte auf einen ganzen Wirtschaftszweig, den es in Existenznot bringe, was auf längere Sicht etwas im Land verändern wird. Brönner tritt nun also auf als mahnende Stimme eines weitverzweigten und diversifizierten Berufsstandes der Individualisten, der sich im Abseits befindet, indem er zur Ruhe gezwungen wird. Mit derlei verbalem Engagement hat sich Brönner nicht nur Freunde gemacht. Doch auch er selbst habe ganze drei Konzerte gespielt seit März.

Langmut muss Grenzen haben

So geht es allen, und das ist weit mehr als ein Luxusproblem. Künstler müssen Lärm machen, wenn ihre Branche weg von der Systemrelevanz hin ins verzichtbare Freizeitangebot verschoben wird. Kultur aber muss ein unverzichtbarer Faktor allgemeinen Wohlbefindens bleiben, und die Langmut der Künstler muss Grenzen haben, wenn ihre Branche pauschal vom Tod bedroht wird.

Am anderen Ende des Lärms ist nun Brönners neues Album angesiedelt. Smooth, exquisit und nobel klingt es ein gutes Dutzend Stücke lang. Bilder von Poolsituationen zieren Cover und Booklet und provozieren Assoziationen zum coolen amerikanischen Westcoast-Jazz, der stets milder und entspannter war als die Avantgarde an der Ostküste. Dieses Feeling fängt Till Brönner geschmackssicher und höchst gekonnt ein – gemeinsam mit seinem Pianisten. Der 1939 geborene Bob James ist eine zuverlässige Crossover-Instanz von technischer Perfektion, die seit den 70ern Maßstäbe setzt. Easy Listening ist das unbedingt, doch mit wie viel Charme und unendlich ausgeprägtem Stilempfinden. Hinzu kommen mit den sich abwechselnden Schlagzeugern Harvey Mason und Wolfgang Haffner und zumeist Brönners langjährigem musikalischen Partner Christian von Kaphengst am Kontrabass ideal passende Mitspieler.

Limonade statt Whisky

Gleich im zweiten Stück präsentiert sich Brönner auch als Sänger. Und wenn in Blues und Jazz sonst eher mindestens über Whiskey- und Gin-Konsum reflektiert wird, lädt Brönner ein: „Lets Have a Lemonade“. Nein, diese Musik ist wirklich nicht toxisch. Sie ist clean, gepflegt, chic und sophisticated.

Und sie ist geradezu unverschämt gut, wenn sie ihre Nachrichten aus der Idylle sendet. Es gibt weder Störgeräusche noch modischen Schnickschnack. Alles kuschelt sich in Gediegenheit und erzeugt einen idealen Soundtrack, der in keiner Designerwohnung das Level senken würde, weil er als nicht störender Geschmacksverstärker fungiert.

Präzision und Schönheit

Hier wird kein Fahrrad neu erfunden, und dennoch taugt das nicht nur als attraktive Klangtapete im Hintergrund. Zoomt man es nach vorn, staunt man über die Präzision der Details und die Schönheit der Ausdeutungen der Stücke, egal ob sie von Brönner oder James stammen oder Standards sind. Mit welcher Finesse beide zum Beispiel dem immer wieder interpretierten „Basin Street Blues“ neue und unverbrauchte Facetten einschreiben, ist Jazz an seiner Obergrenze. Wie in Brönners Spiel, oft auch auf dem dunkleren Flügelhorn, die Jazzgeschichte aufscheint, ist ebenso großartig wie die sparsam fantasievollen Pianopetitessen des Bob James, die allen Stücken ein hohes Maß an Individualität verleihen. In der Summe ergibt das ein faszinierendes Album zweier sich ideal ergänzender Musiker, die positive Signale senden, gerade jetzt und jetzt erst recht.

Till Brönner and Bob James: On Vacation. Sony Classical.

Von Ulrich Steinmetzger