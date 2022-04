Leipzig

Peter Wollny ist doppelt begeistert. Eher verhalten, aber durchaus jeweils auf eigene Art. Redet der Direktor des Leipziger Bach-Archivs vom Gegenstand seiner Forschungsarbeit, von Erstausgaben, Handschriften, Dokumenten, dann schwärmt er still in sich hinein.

Der Musikwissenschaftler Markus Zepf mit Carl Philipp Emanuels Handschrift seiner Triosonate Wq 144, die das Bach-Archiv für 300 000 Euro erwerben konnte. Quelle: Christian Modla

Etwa im Angesicht der Handschrift der Triosonate G-Dur für Traversflöte, Violine und Cembalo Wq 144, die Carl Phillip Emanuel Bach 1731 in Leipzig komponierte, „unter den Augen, wahrscheinlich sogar als Aufgabe seines Vaters Johann Sebastian“. Und die Handschrift zeigt dem Forscher, wie der Sohn sich hier aus den Fesseln des übermächtigen Vaters löst: „Carl Philipp Emanuel fängt den Satz ganz klassisch an, als doppelten Kontrapunkt, wie er auch vom Vater sein könnte. Doch genau an der Stelle, wo der doppelte Kontrapunkt seine Komplexität entfalten müsste, bricht Carl Philipp Emanuel ab und wechselt in den schlichten galanten Stil.“

„Das klingt a wie der Alte“

In diesen Takten zeigt das Autograph wilde Spuren von Radierungen und Ausbesserungen, die mit der Lupe erkennen lassen, dass C.P.E. zunächst durchaus im Sinne seines Vaters draufloskontrapunktierte. „Aber er muss schnell gemerkt haben“, sagt Wollny: „Das klingt ja wie der Alte. Darum hat er zum Radierer gegriffen und seinen eigenen Weg beschritten.“

Tatsächlich könnte man kaum sinnfälliger als an diesem Neuzugang in der Sammlung des Bach-Archivs, den Wollny an diesem Mittwochvormittag mit einigen anderen neuen Schätzen präsentiert, zeigen, wie wichtig Originale für die Forschung sind. Denn niemals ließe uns ein Scan, ein Faksimile, ein wie auch immer beschaffenes Digitalisat so nah an den Schaffensprozess des Künstlers heran.

In chinesischen Banksafes

Und darum kann Peter Wollny sich ziemlich darüber aufregen – na ja, für seine Verhältnisse –, dass zunehmend Autographen und Dokumente als Spekulationsobjekte „in chinesischen Banksafes verschwinden“. Das treibt einerseits die Preise ganz generell in Regionen, in denen Institutionen wie das Bach-Archiv nicht mehr mithalten können. Andererseits, und das ist vielleicht noch schlimmer, werden dadurch immer mehr Objekte der Öffentlichkeit und damit auch der Forschung entzogen.

Gottlob Korn, Album Amicorum (Freundschaftsbuch), geführt 1732-1747 - Im Bach-Archiv Leipzig werden am 13.04.2022 die Ankäufe zur Erweiterung der Sammlung bei einer Pressekonferenz im Sommersaal präsentiert. Quelle: Christian Modla

Darum freut Wollny sich umso mehr, wenn es ihm einmal wieder gelungen ist, eine Handschrift vor diesem Schicksal zu bewahren. So nahm er Kontakt zum Eigentümer der C.P.E.-Blätter auf, „doch der ließ nicht mit sich reden, bestand darauf, die Handschrift zu Sotheby’s in die Auktion zu geben. Da wäre es wohl schwer für uns geworden. Also habe ich im Vorfeld alle in Frage kommenden Sammler und Institutionen kontaktiert und gebeten, sich zurückzuhalten, die Handschrift sei für uns von größtem Wert. Dankenswerterweise haben sich alle zurückgehalten. Die Auktion war nach wenigen Sekunden vorbei, unser Gebot blieb das letzte.“ Und hier bricht die andere Form von Begeisterung Peter Wollnys sich Bahn, ein innerliches Grinsen, das mündet in ein nicht mehr zu unterdrückendes leicht schadenfrohes „Selbst schuld!“ an die Adresse des Verkäufers.

Sensibel restauriert

300 000 Euro kostete die Kammermusik-Handschrift dennoch. „Wäre sie nicht von einem Bach-Sohn, sondern vom Vater, sie hätte ein Zigfaches erlöst, und wir wären chancenlos gewesen.“ Doch mit „großzügiger Unterstützung der privaten Schenkerinnen und Schenker Barbara Lambrecht-Schadeberg, Adelheid und Jon Baumhauer sowie Arend Oetker“ konnte das Bach-Archiv sich den C.P.E. leisten. In den letzten drei Monaten wurde er in Stuttgart sensibel restauriert – die Kosten dafür übernahm das Zentrum für Bestandserhaltung des Freistaates Sachsen in Dresden. Nun kommt er in einen Ergänzungsband der gerade erst abgeschlossenen Gesamtausgabe der Werke Carl Philipp Emanuel Bachs. In die fand die Trio-Sonate in der Version nach einer spätern Ausgabe, die doch erheblich abweicht vom in der Handschrift verbürgten Komponistenwillen.

Choralbuch von Gottfried August Homilius - Im Bach-Archiv Leipzig werden am 13.04.2022 die Ankäufe zur Erweiterung der Sammlung bei einer Pressekonferenz im Sommersaaal präsentiert. Quelle: Christian Modla

Ein halbes Dutzend weiterer Neuzugänge liegt am Mittwoch im Sommersaal für die Presse aus, darunter ein dicker Band mit hunderten bislang unbekannten Orgel-Kompositionen des Bach-Schülers Gottfried August Homilius, vieles darin für den Gebrauch im Gottesdienst, aber auch reicher und komplexer Ausgeführtes. Es gibt ein Bild des gelehrten Bach-Intimfeindes Johann Mattheson, ein Freundschaftsbuch, also eine Art Poesiealbum mit Einträgen aus den Jahren 1732 bis 1747, das hochspannende Spendenbuch der Thomasschule aus den Kriegsjahren 1633 bis 1641 und ein wunderbares Guckkastenblatt, das „Auerbachs Hof in Leipzig“ zeigt, wie er um 1760 aussah. Heute steht hier die Mädlerpassage. Ein faszinierender Blick in das Leipzig, wie Bach es kannte. Und noch während Wollny mit stolzer Begeisterung diese Kostbarkeiten präsentiert, bringt eine Mitarbeiterin zwei dicke Peters-Bände mit Klavierauszügen der h-moll-Messe, der Passionen des Weihnachtsoratoriums in den Sommersaal. Als ihr einstiger Besitzer signiert hat sie im Jahr 1886 ein gewisser Max Klinger.

Geschichte zum Vorlesen

Rund 500 000 Euro flossen in den beiden Corona-Jahren in Neuzugänge zur Sammlung des Bach-Archivs. Er werde oft gefragt, führt Wollny aus, ob es sich lohne, so viel Geld für „totes Papier“ auszugeben. Doch wer ihn dabei anschaut, versteht sofort, dass die Frage ins Leere läuft. Es ist kein totes Papier. Es bewahrt das kulturelle Vermächtnis unserer Vorfahren, das auch das unsere ist. Und es erzählt Geschichten. Doch dafür brauchen wir Forscher, die sie uns vorlesen können.

