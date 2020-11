Leipzig

Ein Fort am Rande der Wüste. Irgendwo im Nirgendwo. Das Leben tropft träge. Der Alltag staubt vor sich hin. Nichts passiert. Nur warten, warten, warten. Und wachen. Worauf, das weiß hier schon längst keiner mehr. Im Sandmeer, jenseits der Zivilisation, da leben die Barbaren. Sagt man. Hin und wieder gibt es kurze Kontakte.

"Warten auf die Barbaren" (Italien/USA 2019) von Ciro Guerra - mit Mark Rylance (Mitte) als Magistrat Quelle: Constantin

Sehr barbarisch scheinen dem Magistrat, müder, ergrauter, weißer Kommandant der vergessenen Festung, die asiatisch aussehenden Fremden in zottigen Umhängen nicht. Da taucht unverhofft Colonel Joll auf, Polizist vom Staatsschutz. Er soll eine Untersuchung einleiten. Er nimmt sich erst einmal ein paar Barbaren vor, die gerade im Fort sind. Der Magistrat ist entsetzt über die grausamen Verhöre, der Kolonel zufrieden. Er hat sein Geständnis: Clans rüsten in den Weiten der Wüste für den Krieg. Also reitet der Kolonel mit seinen Polizisten aus, auf der Suche nach den kriegerischen Barbaren.

Psychologisches Abenteuer

Ein Drama der episch fließenden Bilder. Ein psychologisches Abenteuer im Kammerspiel-Stil, entstanden nach dem schon 1980 erschienenen Roman des Südafrikaners John Maxwell Coetzee. „Warten auf die Barbaren“ erinnert allerdings stark an Dino Buzzati und seine „Tatarenwüste“, hat mehr von „ Warten auf Godot“ als von „Lawrence von Arabien“. Außer den Panoramen. Es ist eine schiere Augenweide, wie Chris Menges den endlosen Sand fotografiert, einen Sturm und die unheimliche Stille über Dünen und toten Bäumen. „Warten auf die Barbaren“ ist eine Sinfonie für die Sinne – von der Enge der Festung bis zur Weite der Wüste.

Der Kolumbianer Ciro Guerra („Der Schamane und die Schlange“) legt

ohnehin Wert auf klassische Gediegenheit, auf einen ruhigen Fluss des Erzählens, auch wenn er nicht vor Folter-Grausamkeiten zurückschreckt. Wesentlicher ist ihm jedoch jene magische Atmosphäre, mit der er immer wieder den feinfühligen Festungs-Kommandanten umgibt. Der will nur eines: Frieden halten. So pflegt er hingebungsvoll (und wohl auch verliebt) eine junge Frau, die bei der Folter schwer verletzt wurde – bis er mit ihr hinaus reitet, um sie zu ihren Leuten zu bringen. Als er in die Festung zurückkehrt, wird er vom Staatsschutz erwartet. Toleranz gibt es nicht an der Grenze.

Behutsam dosierte Botschaft

Eine filmische Parabel um Rassismus und Menschlichkeit also. Eine filmische Reise in acht Kapiteln, die ihre Botschaft behutsam und nicht als Holzschnitt verteilt – und die ein Star-Ensemble an marokkanischen Drehorten versammelt hat. Mark Rylance ist der kunstinteressierte, empfindsame Festungs-Kommandeur, Johnny Depp ein brutaler, eiskalter Polizist, versteckt hinter legerer Sonnenbrille, und Robert Pattinson ein unsicherer Leutnant. Sie geben diesem „Warten auf die Barbaren“ darstellerisch das, was die Kamera sinnlich-satt abbildet.

Warten auf die Barbaren, Italien / USA 2019, Bildformat: 2,35:1, Farbe, 114 Minuten, ca. 12 Euro

Von Norbert Wehrstedt