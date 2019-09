Die Toten Hosen („Tage wie diese“) rund um Frontmann Campino (57) covern eine andere deutsche Erfolgsband. Für ihr angekündigtes Album „Alles ohne Strom“ haben sie eine Version des Rammstein-Liedes „Ohne Dich“ aufgenommen. Der Song sei „eines der besten Lieder von Rammstein“, erklärt die Band auf Youtube.

Auf der Videoplattform wird der Song am 27. September um 0 Uhr Premiere feiern. „Alles ohne Strom“ wird 21 Tracks enthalten und am 25. Oktober erscheinen. Bereits am 13. September hatte die Band eine neu eingespielte Version ihres Songs „Tausend gute Gründe“ als Vorbote auf das Album veröffentlicht.

„Ohne Dich“ veröffentlichten Rammstein auf dem Album "Reise, Reise"

Ihr letztes Studioalbum „Laune der Natur“ haben die Toten Hosen 2017 herausgebracht. Der Konzertfilm „Weil Du nur einmal lebst – Die Toten Hosen auf Tour“, für den sich die Band auch privat begleiten ließ, feierte 2019 auf der Berlinale Premiere. Er wurde von einem Livealbum begleitet.

„Ohne Dich“ wurde 2004 als dritte Single aus Rammsteins Album „Reise, Reise“ veröffentlicht. Die langsame Ballade wurde unter anderem bereits von der slowenischen Gruppe Laibach und von Tommy Finke (38) gecovert.

RND/jom/spot