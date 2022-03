Leipzig

Endlich herrscht Klarheit: Tobias Wolff, mit Beginn der neuen Spielzeit Intendant der Oper Leipzig, hat seinen ersten Spielplan vorgestellt: Fünf Neuproduktionen in der Oper, vier in der Musikalischen Komödie, dazu drei Ballette. Peter Korfmacher sprach mit ihm darüber.

Sie haben drei Jahre darüber nachdenken können, welche Werke Sie in Ihrer ersten Spielzeit neu produzieren. Warum sind es diese geworden?

Es ist ja nicht so, dass man als Intendant ungehindert Spielplan-Wünsch-Dir-was spielen könnte. Das ist ein langer Prozess und eine Team-Aufgabe, bei der Dramaturgie, musikalische Leitung, Marketing mitentscheiden.

Trotzdem trägt das Ergebnis doch Ihre Handschrift.

Selbstverständlich. Es ist zum Beispiel mittlerweile, denke ich, bekannt, dass ich erklärter Lortzing-Fan bin. Lortzing verbrachte wichtige Jahre seines Lebens in Leipzig, und ich finde, sein Schaffen findet momentan zu wenig Würdigung. Außerdem stehen die Zeichen gut für eine Renaissance.

Ja?

Ja! Bei Regisseuren, Sängern und Dirigenten, auch im Publikum ist eine Generation herangewachsen, die sich Lortzing unvoreingenommen nähern kann, weil das Lortzing-Bild nicht vorgeprägt ist durch das unserer Eltern und Großeltern. Die meisten Jüngeren haben gar kein Lortzing-Bild. Und der Rückzug ins Private im Angesicht einer zunehmend unübersichtlichen Welt, für den Lortzings Theater steht, ist auch in unserer Welt wieder zu beobachten. Aber wir beginnen nicht mit einer seiner Spielopern, sondern mit der ambitionierten romantischen Zauberoper „Undine“. Sie hat es verdient, wieder gespielt und gehört zu werden.

Und die anderen Werke?

Zu denen führten sehr unterschiedliche Überlegungen: Verdis „Otello“ stand schon viel zu lange nicht mehr auf dem Spielplan, es war ein ausdrücklicher Wunsch des Chors und des Ensembles, ihn mal wieder singen zu dürfen. Zu Händels „Giulio Cesare“ muss ich als ehemaliger Intendant der Göttinger Händel-Festspiele wohl nichts sagen. Aber ganz grundsätzlich gehört mehr Barockoper auf die Bühne. Auch und gerade fürs Ensemble. Was auch für Mozart gilt, und da kein Opernhaus auf Dauer ohne „Don Giovanni“ auskommt, war auch das schnell klar. Brittens „Peter Grimes“ schließlich war mein großer Wunsch. Und wenn der Wunsch des Intendanten sich deckt mit den Wünschen aller anderen Beteiligten deckt, von den Sängern bis zum Orchester, dann darf man ihn sich auch erfüllen.

„Otello“ wird sicher funktionieren, beim „Don Giovanni“ ist es schon nicht ganz sicher, Barock-Oper hatte es in den letzten Jahren schwer, wenn sie mal angesetzt wurde, und Britten komponierte im 20. Jahrhundert – welche Rolle spielte das Leipziger Publikum in Ihren Planungen?

Eine große, schließlich machen wir, was wir tun, für unser Publikum. Aber ich würde davor warnen, aus Erfahrungen von früher Rückschlüsse ziehen zu wollen auf das Publikum von heute. Das hat sich durch Zuzug, durch Generationenwechsel doch sehr stark verändert. Ich bin neugierig, wie das nach Corona aussieht.

Sie haben versprochen, die Oper Leipzig grün zu machen – sind die Neuproduktionen nun klimaneutral?

So schnell geht das nicht. Wir planen unsere erste klimaneutrale Neuproduktion für 2023.

Und was wird das dann sein? Eine Kammeroper für möglichst wenige Beteiligte möglichst ohne Publikum, damit niemand auf dem Weg in die Oper Emissionen produziert?

Nein, natürlich nicht, aber was es wird, das sage ich noch nicht. Das Thema ist jedenfalls komplex. Wenn wir auf Dauer etwas bewegen wollen, müssen wir Geld in die Hand nehmen.

Wofür?

Zum Beispiel für den Bau eigener Depots: Es ist ganz gewiss nicht nachhaltig, wenn wir jede Woche 50 LKW mit Bühnenbildern durch Leipzig fahren lassen. Und die Mietpreise für die aktuellen Lagerstätten am Stadtrand und in Böhlen werden perspektivisch auch nicht auf dem niedrigen Niveau bleiben. Für mehr Nachhaltigkeit auf der Bühne haben wir für die Oper einen Ausstattungsleiter engagiert.

Was ist seine Aufgabe?

Er entwickelt gemeinsam mit den Werkstätten und der Bühnentechnik materialschonende Bauweisen, ist Berater für Gastbühnenbildner und kann bei seinen eigenen Bühnenbildern besser auf vorhandenes Material zurückgreifen. Man muss ja nicht immer alles neu bauen. Im Sinne der Nachhaltigkeit leuchten wir in alle Abteilungen. Auch in die Vorstellungsplanung. Wir bieten zum Beispiel mehr Nachmittagsvorstellungen an.

Was soll das bringen?

Die Möglichkeit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Oper und wieder nach Hause zu kommen. Die Anreise ist ein wichtiger Punkt für die Klimabilanz. Wir stehen auch nach zwei einhalb Jahren noch ganz am Anfang. Aber wir machen uns auf den Weg!

Sie sprachen von notwendigen Investitionen. Wie steht es grundsätzlich um die Finanzen? Corona hat riesige Löcher in die Haushalte gerissen, und Putins Angriffskrieg in der Ukraine stellt die öffentliche Hand vor noch einmal ganz andere Herausforderungen.

Es wird bestimmt nicht leichter. Aber Oberbürgermeister Burkhard Jung, Finanzbürgermeister Torsten Bonew und Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke haben wiederholt betont, dass sie zur Oper Leipzig stehen. Ich habe keinen Grund, daran zu zweifeln.

Wie sieht es mit den Abonnenten aus?

Bisher ruhten wegen Corona alle Abos. Die Abonnenten zurückzugewinnen, wird eine wichtige Aufgabe sein. Ab sofort gehen unsere neuen Abonnements in den Vorverkauf.

Wie viele hat die Oper Leipzig derzeit?

Rund 3000.

Ziemlich wenig!

Zu wenig. Neue zu gewinnen, wird also eine noch wichtigere Aufgabe sein. Dafür haben wir die Abonnements ganz grundsätzlich umgestaltet, vereinfacht – und sind vor allem zurückgekehrt zum guten alten Prinzip des festen Wochentags, das es auch für die Abonnenten am einfachsten macht, ihren Opernbesuch zu planen. Ich glaube fest an das Abonnement. Nur wenn sich Menschen langfristig binden, haben wir die Freiheit, spannende Dinge jenseits des Mainstreams zu präsentieren.

Von Peter Korfmacher