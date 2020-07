Leipzig

Das Bachfest 2020, im Juni hätte es die weltweite Bachgemeinde unter dem Motto „We Are Family“ nach Leipzig locken sollen, ist der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Darum wurde sein Konzept auf 2022 verschoben, denn 2021 war bereits zu weit gediehen, um neu terminiert zu werden: Es soll vom 11. bis 21. Juni stattfinden und stellt vom 12. bis 15. Juni in 15 Konzerten „ Bachs Messias“ in den Focus – wie 2018 der große „Kantaten-Ring“ ein Festival im Festival, wofür der Vorverkauf am 28 Juli, dem 270. Bachgeburtstag beginnt.

Bachfest-Intendant Michael Maul. Quelle: Andre Kempner

Doppelt kühn

Das ist in zweierlei Hinsicht kühn, denn erstens har den „Messias“ bekanntermaßen nicht Johann Sebastian Bach geschrieben, sondern Georg Friedrich Händel. Und zweitens ist es gerade angesichts aktuelle wieder steigender Infektionszahlen keineswegs sicher, ob das Festival in 319 Tagen wie geplant beginnen kann.

Bach und das Kulturchristentum

Immerhin kann Intendant Michael Maul auf höchsten geistlichen Beistand zählen. Denn für seine brillante Messias-Idee konnte er den emeritierten Papst Benedikt XVI, 93, auf dessen „Jesus-Trilogie“ sich die Konzeption ausdrücklich bezieht, als Patron und für ein ausführliches Grußwort gewinnen. In diesem Grußwort umreißt Benedikt in bemerkenswert offenen Worten die aktuelle Situation des Glaubens und ihre Beziehung zur Musik: „Das große Gemälde, das so in 18 Stunden Musik entstehen wird, ist zunächst ein kulturelle Ereignis... Auch innerhalb der christlichen Welt,“ führt Benedikt weiter aus,“spricht man im Zusammenhang mit der Großen Musik des Glaubens vom Kulturchristentum und will damit sagen, daß der Glaube, der diese Musik hervorgebracht hat, inzwischen erloschen ist und nur noch als kulturelle Kraft weiterwirkt.“ Man möge dies als gläubiger Christ bedauern, doch bleibe „bestehen, daß etwas als Kultur angenommen wird, das Frucht gläubiger Begegnung mit Jesus ist und diesen Ursprung für immer in sich trägt. ... Nun, die herrliche Musik von Bach selbst rührt uns zutiefst an und verherrlicht Gott auch, wo er nicht förmlich durch den Glauben anwesend ist. In diesem Sinne können gerade auch Menschen, die den Glauben von Bach teilen, sich darüber freuen und dafür dankbar sein, daß durch seine Musik die Atmosphäre des Glaubens, die Gestalt Jesu Christi auch dort aufleuchtet, wo der Glaube selbst nicht anwesend ist.“ Kurzum: „Glaube hat Kultur gezeugt, die weit über ihn hinaus leuchtet. Aber diese Kultur trägt nun umgekehrt auch heute noch in alle Welt hinein etwas, von ihrem Ursprung.“

Grußwort Benedikts Quelle: Bach-Archiv

Musik Gottes

Seit 2018 bemühte sich Bachfest-Intendant Michael Maul um den Segen des emeritierten Papstes für seine Idee, die Werke Bachs, in denen Leben, Wirken, Sterben und Auferstehung Jesu thematisiert werden, als „ Bachs Messias“ zu bündeln. Und bereits im Juni des letzten Jahres hielt er das Vorwort in Händen. „Zwar sind bis zum Leipziger Bachfest 2021 noch zwei Jahre“, schrieb Benedikt damals, „aber das ich nicht weiß, wie lange meine Gesundheit noch standhält, scheint es mir doch klug und vernünftig zu sein, wenn ich Ihnen schon jetzt mein Grußwort zum Festival zusende.“ Die ihm von Maul angetragene Schirmherrschaft allerdings schlug Benedikt aus, „weil meine Gesundheit mehr als angeschlagen ist und ich bei meinem Alter auch Grund habe zu der Annahme, daß ich zur Zeit der Aufführung bereits auf der anderen Seite der Musik Gottes lauschen darf.“

Die konkrete „Musik Gottes“ in „ Bachs Messias“ besteht aus Weihnachts-, Oster- und Himmelfahrts-Oratorium, der Matthäuspassion und 33 Kantaten. Die Interpreten kommen wieder aus dem Who’s Who der Barock-Musik-Szene: Ton Koopman, Masaaki Suzuki, Hans-Christoph Rademann und Václav Luks leiten Ensembles wie das Kollegium 1704, die Akademie für Alte Musik und die Lautten Compagney Berlin, den Rias Kammerchor, den Eric Ericson Kammarkör und The English Concert.

Ein Gesamtpaket für alle elf Konzerte des „Messias“-Zyklus in Thomas- und Nikolaikirche bietet das Bachfest in fünf Kategorien an: 880, 650, 480 und 280 Euro – dazu für 500 „OnStage“-Karten. Dahinter verbergen sich Plätze ohne Sicht, auf denen Besucher eigens Produzierte Videomitschnitte auf Handy oder Tablet gestreamt bekommen. Die Pakete können ab sofort reserviert werden. Ab 15. September gibt’s dann die noch verfügbaren Pakete unter www.bachfestleipzig.de.

