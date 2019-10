Berlin

Über drei Millionen Bücher hat Bestsellerautor Peter Prange (64, „Das Bernstein-Amulett“) weltweit verkauft. Sein zweiter Band von „Eine Familie in Deutschland“ ist soeben erschienen. Mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) spricht er über das Erstarken der AfD, die Faszination des Bösen sowie die guten und schlechten Seiten von Facebook.

Was hat Sie daran gereizt, sich für Ihren zweibändigen Roman „Eine Familie in Deutschland“ mit dem Nationalsozialismus zu beschäftigen?

Die Zeit des Nationalsozialismus beschäftigt mich wirklich schon mein ganzes Leben. Ich bin 1955 geboren. Da waren der Krieg und seine Folgen noch sehr präsent. Im Straßenbild es gab Kriegsversehrte und Kriegerwitwen. Ein Nachbarsjunge trug einen Mantel, der war aus dem Wehrmachtsmantel seines Vaters geschneidert. Die Protagonisten Hitler, Goebbels und Göring waren Namen, die man als Kind schon mitbekommen hat, und man merkte, dass die Erwachsenen diese Namen anders aussprachen als Adenauer oder Brandt. Deshalb hatte ich als Kind schon eine dunkle Faszination des Bösen für diese Epoche. Ich habe mir Bilder von Hitler und Goebbels mit einer Mischung aus Faszination und Schmuddelkram angeschaut, mit der sich andere Pornos angucken. Das ist bis heute so geblieben.

Welche Fragen treiben Sie bei diesem Komplex besonders um?

Mein Leben lang haben mich immer nur zwei Fragen beschäftigt. Erstens: Wie kann es sein, dass eine Nation wie Deutschland, die sich zu Recht als Kulturnation begreift, zwölf Jahre in solch eine Barbarei abstürzen kann? Und zweitens: Wie hätte ich mich verhalten, wenn ich nicht das große Glück gehabt hätte, erst 1955 in das Wirtschaftswunder hineingeboren worden zu sein? In einer Zeit, in der es immer nur aufwärts geht, ist es viel leichter, ein anständiger Mensch zu sein. Aber wenn man unter einem totalitären Regime wie den Nazis lebt, dann ist es unendlich viel schwieriger, ein anständiger Mensch zu bleiben.

Was unterschiedet Ihre Roman von anderen Publikationen über diese Zeit?

Für fast alle Geschichten aus der damaligen Zeit gilt, dass sie monoperspektivisch erzählt werden. Also aus der Perspektive der Opfer wie in „Holocaust“, oder der Perspektive der Landser wie in „Unsere Mütter, unsere Väter“. Aber eine multiperspektivische Darstellung vom Tag der Machtergreifung bis zum Tag der Kapitulation gab es bisher nicht. Dieser große Bogen war meines Erachtens aber notwendig, um sich der Frage annähern zu können: Wie wäre ich damals gewesen?

Wie kamen Sie darauf, sich zusätzlich mit der Marke Volkswagen zu beschäftigen?

Volkswagen ist ein deutscher Mythos. Ursprünglich als Automobilfabrik gegründet, aber 1939 muss daraus dann sehr schnell eine Rüstungsfabrik gemacht werden, weil VW zur Disposition stand. Man wollte die Fabrik dicht machen, weil sie nicht kriegsnotwendig war. Das war zwar nicht das Interesse der Leute, aber sie wollten ihren Autokonzern retten. Da ist es ja tröstlich, dass aus der Rüstungsfabrik, die für das aggressivste Land der Welt gestanden hat - das Nazideutschland - auf einmal die Fabrikationsstätte für dieses kleine, spießige Familienauto namens VW-Käfer geworden ist.

Ihre früheren Werke spielten in europäischen Hauptstädten. Nun geht es vornehmlich um Wolfsburg…

Ich gebe es zu: Zuerst bin ich zusammengezuckt, weil Wolfsburg nicht die attraktivste aller Städte in Europa ist. (lacht) Ich habe früher Romane über Paris, London, Rom und Istanbul geschrieben und dann über Wolfsburg. Aber als ich angefangen habe, zu recherchieren, war ich total fasziniert, was da auf kleinstem Raum entstanden ist. Bis 1945 hieß Wolfsburg Stadt des KdF-Wagens bei Fallersleben. In Fallersleben wurde der Dichter der Nationalhymne geboren, mit dessen Versen die deutschen Soldaten ausgezogen sind, um die ganze Welt in Schutt und Asche zu legen. Gleichzeitig wurde diese größte Autofabrik Europas, derer von der Schulenburg errichtet, die am Anfang Parteimitglieder gewesen sind und dann Schritt für Schritt in den Widerstand gelangten. Man hat deutsche Geschichte der damaligen Zeit im Wolfsburger Land wie unter einem Vergrößerungsglas.

Was ist der wesentliche Unterschied zwischen einem Geschichtsbuch und einem historischen Roman?

Wir Menschen gehen ja nicht als Historiker durchs Leben. Am 30. Januar 1933 hat kein Mensch gesagt: „Heute haben wir den Tag der Machtergreifung!“ Da hieß es höchstens: „Wir haben eine neue Regierung!“ „Ach, schon wieder? Wer ist es denn dieses Mal?“ „Hitler, dieser Schreihals. Mal sehen, wie lange der sich hält...“ Und was machen die Menschen dann? Sie leben ihr Leben ganz normal weiter und versuchen, sich zu adaptieren, an das, was sich da gerade verändert. Jeder versucht, das Beste daraus zu machen. Das sage ich überhaupt nicht diskreditierend. Ganz im Gegenteil, ich versuche, den Menschen gerecht zu werden. Es geht ja um das Thema der Verführbarkeit. Die historische Wissenschaft versucht, so nach wie möglich an die historische Realität heranzukommen, aber die packt uns emotional nicht. Und der Romanautor hat die Chance, den Leser emotional zu erreichen und dadurch etwas Vertrautes wie das Dritte Reich in einem anderen Licht erscheinen zu lassen. Nach Abschluss meiner Arbeit, kann ich die Frage nicht beantworten, wie ich mich damals verhalten hätte. Was ich aber weiß, ist, wie wahnsinnig schwer es gewesen sein muss, in dieser Zeit, dem schleichenden Gift nicht anheim zu fallen und ein halbwegs anständiger Mensch zu bleiben. Diesen Verführbarkeiten, die links und rechts überall sind, sind so leicht zu erliegen. Wer nur geradeaus durchs Leben gegangen ist - der muss gar kein Held gewesen sein- ist schon eine bewundernswerte Persönlichkeit in der damaligen Zeit gewesen.

Ihr erster Band wurde von Kritikern und Historikern hoch gelobt. Aber gab es auch Anfeindungen?

Es gab ein paar Unverbesserliche, mir vorgeworfen haben, dass da Menschen vorgeführt werden. Aber genau das war nicht meine Absicht, sondern ich wollte den Menschen Gerechtigkeit widerfahren lassen und nicht von heute urteilen. Das Argument, dass alles in „Mein Kampf“ von Hitler stand, kann man nicht gelten lassen. Wenn man das auf heute anwendet: Wer hat denn das Grundsatzpapier der AfD, Republikaner oder NPD gelesen? Kein Mensch.

Was würden Sie sich denn wünschen, was die Leser aus Ihren Romanen mitnehmen?

Man schreibt als Autor natürlich nicht so absichtsvoll. Als ich angefangen habe, zu schreiben, war das wirklich die Verarbeitung eines Lebensthemas. Ich habe lange gedacht, dass ich das Thema Nationalsozialismus nie im Roman anpacken werde, weil es ein zu heißes Eisen ist. Beim Schreiben habe ich dann gemerkt, dass das Thema eine ungeheure Aktualität gewinnt. Auch bei vielen Lesungen haben mich viele darauf hingewiesen, dass wir heute wieder so eine Situation wie damals haben. Wieder laufen die Rattenfänger rum - vom linken und vom rechten Rand - und versprechen uns, mit sehr, sehr einfachen Antworten und Lösungen hoch komplexe Situationen und Problemlagen lösen zu können. Wenn ich mir jetzt, nachdem die Arbeit getan ist, etwas wünschen dürfte, ein kleines bisschen zur Sensibilisierung beizutragen gegen das schleichende Gift der Verführung - und sei es auch nur in homöopathischen Dosen. Alle paar Tage passiert etwas, dass man sich vor wenigen Jahren noch gar nicht hätte vorstellen können. Was auf einmal wieder sagbar wird, was plötzlich wieder Allgemeingut wird, ist sehr erschreckend - bis hin zu diesem Künast-Urteil. Wie leicht man diesen Verführungen anheimfallen kann und man ein bisschen imprägniert wird, um etwas vorsichtiger zu sein, wenn diese Rattenfänger am Werke sind, dann wäre ich sehr zufrieden.

Besonders in den sozialen Medien wie Facebook und Twitter kann man derzeit wieder eine Verrohung des Umgangstons beobachten…

Facebook kann man zusammenfassen mit: Ahnungslos, aber meinungsstark. Das ist die Grundgesinnung. (lacht) Aber in der Parallelität zu damals kann man auch wieder etwas sehen: Jemand, der wirklich etwas von Kommunikation verstand, der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda, Dr. Joseph Goebbels, hat in seinem Tagebuch einen Eintrag, der mich in seiner Einfachheit wirklich umgehauen hat: „Das Wesen der Propaganda ist Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung.“ Wenn man 200 Mal gesagt hat, dass alle Juden Verbrecher sind, fängt man irgendwann an zu grübeln, ob da etwas dran sein könnte. Ich habe das große Glück, dass meine Eltern und Großeltern sehr offen mit mir über diese Zeit gesprochen haben. Auch über Sachen, bei denen sie gar nicht gut wegkommen, aber die zeigen, wie die Infiltration gewirkt hat. Meine Mutter ist 1927 geboren, und meine Großeltern hatten eine Forst- und Landwirtschaft. Am Wochenende haben sie eine kleine Gartenwirtschaft unterhalten. Als Bauer war mein Großvater mit einem jüdischen Viehhändler befreundet, der immer in diese Wirtschaft kam. Meine Mutter war damals acht- neun Jahre alt. Wenn dann die jüdischen Freunde ihrer Eltern da gewesen sind, haben meine Mutter und ihre Schwester die Türklinken anschließend mit dem Ellenbogen aufgemacht. Die waren durch die Schule schon so in der Propagandamühle, dass das stärker war, als das Vorbild zu Hause. Mein Vater wurde mit 17 Jahren in den Krieg eingezogen und kam mit 21 Jahren zurück. Der hat mir erzählt, dass er mal an einem Bahnhof war, wo Juden verladen wurden. Da hätte er gesehen, wie eine junge Mutter ein Kleinkind auf dem Arm hatte. Das Kind habe der Mutter ein Stück Brot vom Mund weggenommen und reingebissen. Da scheint an diesen ganzen Geschichten ja doch etwas dran zu sein, war die Schlussfolgerung meines Vaters. Insofern bin ich meinen Eltern sehr dankbar, dass sie mir diese Dinge erzählt haben, weil man an diesen signifikanten Kleinigkeiten sieht, was diese tägliche Bombardierung der Fehlinformationen beim Menschen anrichtet.

Was glauben Sie, ist der Reiz der Menschen, sich mit teils heftigen Äußerungen bei Facebook zu Wort zu melden?

Man kriegt Resonanz. Früher hätte man sowas seinem Stammtisch erzählt oder vielleicht noch der eigenen Frau, aber heute kann man es dank der sozialen Medien wie Facebook gleich ein paar 100 Leuten erzählen. Jeder Mensch braucht Resonanz, auf das, was er tut. Er will wahrgenommen werden- das gehört zum Wesen des Menschen. Und auf diesen Plattformen wird man auf einmal wahrgenommen. Wenn man dann noch etwas Provokantes postet, wird man viel mehr wahrgenommen, als wenn man bloß schreiben würde: „Heute scheint die Sonne, und mir geht’s gut.“ Aber Facebook hat ja auch positive Seiten. Für mich ist es ein bisschen wie eine virtuelle Cafeteria. Früher habe ich viel in der Bibliothek gearbeitet und bin immer mal wieder in die Cafeteria gegangen. Das ist für mich heute Facebook. Ich habe da Leute kennengelernt, die ich physisch noch nie getroffen habe, aber die wirklich richtig nett sind. Ich bin ja gerne mit Menschen zusammen, aber diese tägliche Einsamkeit, wenn man an einem Buch arbeitet, ist das Schwerste an dem Beruf. Ich schätze meine Gesellschaft durchaus, aber acht bis zehn Stunden immer nur mich aushalten, ist auf die Dauer ein bisschen öde. (lacht)

Wie diszipliniert schreiben Sie?

Ich fange morgens um neun Uhr an und diskutiere nicht erst mit mir, ob ich inspiriert bin oder nicht, sonst wäre meine Aussage immer dieselbe: „Morgen bin ich inspirierter.“ Ich mache das Fenster morgens weit auf, bitte die Muse freundlich zu mir herein, dass sie kommt und mich küsst. Manchmal kommt sie und tut es, meistens nicht. Aber sie kann nie behaupten, ich sei nicht da gewesen. (lacht)

QT23VQG6RZBPXO4AISTVTNZEYA Quelle: Promo

Lesen Sie mehr: Dunkle Geheimnisse in Tranquillum House

Von Thomas Kielhorn/RND