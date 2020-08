Leipzig

Er war ein Großer: Im Goldenen Zeitalter der Schallplatte, in den 50ern und 60ern, spielte er die kanonischen Klavierkonzerte ein. So meisterhaft, so beseelt, so diszipliniert und so berührend, dass viele dieser Aufnahmen noch heute Maßstäbe setzen. Musikalisch, aber auch aufnahmetechnisch. Folglich sind Originalpressungen von Produktionen des Pianisten Leon Fleisher mit dem seinerzeit sensationellen Cleveland Orchestra unter seinem Chef George Szell unter Vinyl-Sammlern heiß begehrt. Nun sind sie (und die ungezählten Wiederverwertungen) sein Vermächtnis geworden, sein Schlüssel zur Ewigkeit. Denn in der Nacht zu Montag ist Leon Fleisher in New York gestorben. Er wurde 92 Jahre alt.

So wäre es weitergegangen

Fleishers Pianisten-Laufbahn schien vorgezeichnet. Der in San Francisco geborene war ein Wunderkind, saß schon mit acht regelmäßig auf der Bühne. Und er spielte so gut, so musikalisch, so vielversprechend, dass der große Artur Schnabel ihn als Schüler annahm. Dann lief alles wie von selbst: Leon Fleisher unterschrieb bei Columbia Masterworks, spielte Beethoven ein und Brahms, Schumann und Grieg, Mozart und Rachmaninow. Publikum wie Kritik lagen ihm zu Füßen, seinem Ernst, seiner Sinnlichkeit, seinen Farben, seiner Klarheit. So wäre es weitergegangen – hätte nicht auf dem Höhepunkt des Ruhmes eine Nervenkrankheit seine rechte Hand gelähmt.

Einhändig und Lehre

Fleisher verfiel nicht der Schwermut, sondern steuerte von einem Tag auf den anderen um. Verlegte sich als Pianist notgedrungen ausschließlich auf Werke für die linke Hand allein, von denen es zwischen Brahms und Ravel, Godowski und Wittgenstein bemerkenswert viel bemerkenswert Vollständiges gibt. Dazu begann er zu dirigieren und stürzte sich mit Feuereifer und Menschenfreundlichkeit in die Lehre. Als Professor an der Johns Hopkins Universität, als Kursleiter in Tanglewood. Und so reichte er das magische Klavierspiel Schnabels, der noch Brahms kennengelernt hatte, weiter an die nächste und die übernächste Generation. An Yefim Bronfman und Hélène Grimaux, an Louis Lortie oder Jonathan Biss.

Integrität und Sensibilität

Drei Jahrzehnte später kam die erneute Wende: Massagen und regelmäßige Botox-Spritzen machten es möglich, dass Fleisher ab 1995 die Rechte wieder zum Klavierspielen nutzen konnte. Und die vergleichsweise raren Zeugnisse des späten Fleisher zeugen wieder von der Integrität und Sensibilität dieses außergewöhnlichen Musikers.

Winkelzüge des Schicksals

Fleisher hat die Winkelzüge immer akzeptiert, die das Schicksal für ihn vorbereitet hatte. „Es gibt da draußen Kräfte“, kommentierte er sie trocken. „Und wenn man denen gegenüber offen bleibt, mit ihnen mitgeht, dann gibt es wundersame Überraschungen.“ Dafür die sind auch nach seinem Tod noch immer und immer wieder seine grandiosen Platten gut.

Von Peter Korfmacher