Knapp 20 Jahre ist es her, da schallte bei jedem Stadtgang von irgendwoher diese betörende Stimme: „Come Away With Me“. Die damals gut 20-jährige Norah Jones, Tochter des Raga-Gurus Ravi und ältere Halbschwester von Sitarspielerin Anoushka Shankar, war die einfach Richtige zur richtigen Zeit.

Norah Jones „Pick M Up Off the Floor“. Quelle: Blue Note

Die Richtige zu richtigen Zeit

Alle gingen mit, und Blue Note, das Jazzlabel schlechthin, war plötzlich in aller Ohren. Es hatte für dieses superb instrumentierte Songwriting einige seiner Besten in Stellung gebracht: Gitarrist Bill Frisell, Geigerin Jenny Scheinman, Orgelspieler Sam Yahal, die Schlagzeuger Brian Blade und Kenny Wollesen und und und.

Klänge waren da entstanden, die sich einschmeichelten und sich dafür eben nicht neuer Moden und Technologien bedienen mussten. Diese Kunst bezog ihre Inspiration aus amerikanischer Musik von gestern und wurde so ein stilsicheres Futter für das Nostalgiebedürfnis in uns allen.

Unverdorben und doch eine Spur lasziv

Der Erfolg der singenden Klavierspielerin, inzwischen zweifachen Mutter und neunfachen Grammy-Gewinnerin, hielt auf etwas kleinerer Flamme an, ohne dass sie dafür ihre Identität aufgegeben hätte. Sich ihrer Mittel bewusst, changiert sie zwischen Country, Soul, Blues, Folk, Bar- und Dinner-Jazz. Immer neu findet sie einprägsame Melodien, die zu Ohrwürmern taugen und transparent bleiben, weil das alles sehr handgemacht geblieben ist. Unverdorben wirkt das und doch eine Spur lasziv, schön schlicht und schlicht schön.

„Das Leben, das wir kennen, ist vorbei“

Nun ist mitten hinein in die geschwindigkeitsgedrosselten Corona-Wochen ihr siebtes Album für Blue Note Records erschienen. Es handelt diesmal, auch wenn die Songs vor dem Pandemie-Ausbruch entstanden, weniger vom Rausgehen und sendet vielmehr Nachrichten vom Zuhausebleiben: „Das Leben, das wir kennen, ist vorbei“, heißt es programmatisch genau im Zentrum des elf Songs versammelnden Albums.

Die handeln vom Alleinsein und davon, wie weh es tun kann, von gebrochenen Herzen, vom stolpernden Vorankommen auch und vom Leben im Moment in einer taumelnden Gesellschaft. Doch hellt sich die düstere Grundstimmung auf im Laufe der Ereignisse. Das liegt auch am grundsoliden Understatement der Musik, in der nicht gepost wird, sondern dezente Töne vorherrschen, die sich geschmeidig und detailscharf unter der markanten Stimme räkeln.

Rough-Mixes auf dem Smartphone

Entstanden sind die Stücke, die eigentlich gar nicht als gesammelte Veröffentlichung geplant waren, in kurzen Sessions mit wechselnden Besetzungen. Manche wurden vorab als Singles veröffentlicht, und irgendwann war genug Material beisammen. „In den vergangenen zwei Jahren hatte sich da so einiges angesammelt. Weil ich die Rough-Mixes auf meinem Smartphone hatte und sie immer hörte, wenn ich mit meinem Hund Gassi ging, habe ich mich wirklich in die Songs verliebt“, beschreibt Norah Jones den etwas anderen Weg zu ihrer neuen CD.

Doch hat das Album nichts Disparates. Vielmehr folgen die Songs in einleuchtender Dramaturgie aufeinander, und diese Stimme ist mehr als nur der Kitt, der sie zusammenhält. Produziert hat die Wohnzimmerkonzertmusik Wilco-Frontmann Jeff Tweedy, der die Sängerin auch auf zwei Stücken mit viel Country-Appeal begleitet.

Mitunter wird das Tempo angezogen

Manchmal schieben sich gravitätische Bläser ins Bild. Mitunter wird das Tempo angezogen. Gitarren schrammeln akustisch, dann wieder seufzt eine Pedal Steel, die Hammondorgel grätscht hinein wie in Zeitlupe, punktuell grundieren Streicherpizzikatos. Gerne gruppiert sich das alles um das klassische akustische Pianotrio des Jazz, in dem das Schlagzeug zurückgenommen grundiert.

Brian Blade, der Großmeister, derartiger Drum-Noblesse, ist wieder mit dabei, Bassist John Patitucci auch, wenigstens gelegentlich. Alles ordnet sich dem Dienst an der Sache zu, und die ist federleicht und so eingängig, dass sie durch einen Sommer tragen könnte – wie auch immer der aussehen wird.

Norah Jones: Pick Me Up Off the Floor. Blue Note/ Universal Music.

Von Ulrich Steinmetzger