Gelsenkirchen

Schalke in Flammen: Am Montag gaben Rammstein sich in Gelsenkirchen die Ehre und starteten mit gewohnt viel Pyrotechnik die erste Stadiontour ihrer Bandgeschichte. Lautsprechertürme im Publikum, Lichteffekte und lodernde Flammen rundeten die Show auf der Bühne, die die Band in einem Berliner Gewerbegebiet vor Tourstart wochenlang getestet hatte, ab. Auf Twitter sind die Reaktionen der Fans entsprechend.

Lesen Sie auch:

Rammstein äußern sich erstmals zum umstrittenen „Deutschland“-Teaser

Gänsehaut trotz Flammen-Spektakel

„Hatte glaube ich nicht mehr so eine Gänsehaut“, schreibt ein Twitter-Nutzer, als Rammstein „Engel“ auf einer Schwebebühne über den Zuschauern zum Besten geben. Zehntausende Fans singen das Lied von 1997 mit. Doch auch die Lieder des neuen Albums begeisterten die Rammstein-Liebhaber wie in den sozialen Medien in unzähligen Posts zu sehen ist. Neben „Sex“ und „Links 2, 3, 4“ steht auch das umstrittene „Deutschland“ auf der Setlist der Stadiontour, die noch bis Ende August läuft.

Rammstein – Kritik gab es wegen des Sounds

Es gab aber auch kritische Stimmen auf Twitter. So wurde bemängelt, dass so richtig Atmosphäre erst nach einer Stunde aufgekommen sei. Und auch die Abmischung des Sounds gefiel nicht jedem. Punkte, an denen noch justiert werden können – am Dienstag folgt in der Veltins-Arena die zweite Rammstein-Runde.

So spektakulär sind die Bühnenshows von Rammstein:

Zur Galerie Die Auftritte von Rammstein sind immer wieder spektakulär.

Von RND