Leipzig

Die Schauspielerin Sandra Hüller kann auch singen. Im Film „ Toni Erdmann“ hat sie das getan. Ein bisschen zumindest. Wie facettenreich sie die Klangfarben variieren kann, mal zart, mal röhrend, das weiß man spätestens seit dem Theaterkonzert „Bilder deiner großen Liebe“ nach dem gleichnamigen Roman von Wolfgang Herrndorf. Im vergangenen Jahr hat sie den von Tom Schneider inszenierten Monolog auch am Schauspiel Leipzig gespielt und gesungen. Bejubelt vom Publikum.

Sandra Hüller Vinyl-Erstling. Quelle: Kreismusik

Anzeige

Jetzt erscheint ihr erstes Kurz-Album „Be Your Own Prince“ als Vinyl-EP. Die versammelt sieben von einem melancholischen Grundton getragene Miniaturen von verträumt bis drängend, zwischen hellem Sopran und fast souliger Dunkelheit wie in „Champaigner“. Immer wieder kreisen die Songs um Beziehungen wie in „In The Trees“. Wasserrauschen oder Vogelgezwitscher mischen sich hier in den Sound.

Weitere LVZ+ Artikel

Ganz auf die Stimme abgestimmt

Die Stücke mit eigenen englischsprachigen Texten hat Hüller über mehrere Jahre entwickelt und jetzt aus der Schublade geholt. Die Rohversion nimmt sie auf, hält die Melodie auf Band fest, Noten schreiben kann sie nicht. Die Platte ist letztlich mit Daniel Freitag entstanden, der die Musik ganz auf die Impulse der Gesangsstimme abgestimmt und die Songs produziert hat.

Über ihren Weg zur Musik sagte Hüller vergangenes Jahr im LVZ-Interview: „Ich spiele kein Instrument, was ich manchmal bedaure. Aber Musik hat mich dennoch geprägt, ich habe früher ganze Nachmittage vor dem Radio gesessen und Mix-Tapes angelegt.“ Hüller lebt in Leipzig, sie ist dreifache Trägerin des deutschen Filmpreises und derzeit am Schauspiel Bochum engagiert. Mit „Hamlet“ war sie in diesem Jahr zum Berliner Theatertreffen eingeladen.

Sandra Hüller: „Be Your Own Prince“. Vinyl EP 12’’. Kreismusik

Von Dimo Rieß