Ist es Stärke oder Schwäche? Dies fragte Moderatorin Sandra Maischberger in die Runde, als es um das Mea culpa der Kanzlerin ging, um ihre Bitte um Verzeihung. Ein echter Aufreger, der mal nicht Wut und Erregung provoziert hat, sondern Respekt erntete. Manfred Lütz plädierte für Stärke, ihm habe eine solche Geste in letzter Zeit gefehlt – „bei diesem Impfchaos nämlich“. Für den Theologen ist es „sozialpsychologisch“ wichtig, Klartext zu hören und dass eine Katastrophe auch Katastrophe genannt wird.

Wenn Angela Merkel deutlich wird, dann „um es klipp und klar zu sagen“. So leitete sie am 24. März ihre auf gewisse Weise historischen Worte ein. Jens Spahn hatte es angekündigt, sie hat es getan. „Wir werden in ein paar Monaten wahrscheinlich viel einander verzeihen müssen“, hat der Gesundheitsminister im April 2020 gesagt.

„Das bedauere ich zutiefst, und dafür bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung“, war nun von der Bundeskanzlerin zu hören, als sie die Entscheidung für einen „Ostershutdown“ zurücknahm.

Umgang mit Fehlern

Ihre Bitte um Verzeihung galt nicht den Beschlüssen der Bund-Länder-Combo, sondern der „zusätzlichen Verunsicherung“, die „dieser gesamte Vorgang“ ausgelöst hat. Sie galt auf besondere Weise denen, die davon betroffen sind. Das ist ein nicht nur in der Politik seltener Umgang mit Fehlern.

Er ermöglicht Vergebung. Ein Geben und Geben sozusagen. Wer vergeben kann, macht den Weg frei für einen Neuanfang beim Denken, beim Weiterleben nach und mit Kränkung, Verrat oder Verlust. Nicht vergeben zu wollen, kann Selbstgerechtigkeit sein, es nicht zu können, lässt den Menschen unversöhnt zurück.

Wunden in der Partnerschaft

In ihrem Buch „Die Kraft des Vergebens“ beschreibt Melanie Wolfers Wunden, die in der Partnerschaft, in der Freundschaft oder im Berufsleben geschlagen werden. Als Ordensfrau der Salvatorianerinnen geht sie auf den Wegen zur Aussöhnung von einer größeren göttlichen Wirklichkeit aus und von der Realität, dass niemand unverletzt durchs Leben kommt.

„Doch nicht nur Menschen, sondern auch Strukturen können uns tief verletzen.“ Benachteiligung und Ungerechtigkeit erzeugen „strukturelle Ohnmacht“, schreibt sie und dass „Krenken“ im Mittelhochdeutschen für „schwächen, erniedrigen, schädigen, mindern, zunichtemachen“ steht.

„Mehrwert für unser Miteinander“

Die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie sind Kränkungen, vor allem dann, wenn sie nicht oder nicht mehr nachvollziehbar erscheinen. Wenn Selbstbestimmung verletzt wird durch Übergriffe auf die Freiheit des Einzelnen. Wenn, wie jetzt zu den Feiertagen, Traditionen eingeschränkt werden und im Alltag die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Künstler nennen das zurecht Berufsverbot und verweisen auf einen Verlust für die gesamte Gesellschaft.

„Mozarts ,Figaro’ ist keine Freizeitgestaltung, sondern bietet einen unschätzbaren Mehrwert für unser Miteinander. Selbst wer nie in die Oper geht, profitiert davon, dass nach einem solchen Abend ein anderer Geist weht, die Leute anders denken, großzügiger werden, offener“, sagt der Bariton Matthias Goerne im Interview mit der „Zeit“. „Es wäre für uns Künstler viel leichter, wenn auch das Publikum opponieren würde.“

Spiritualität, Religion und Psychologie

So wie von einem Generationenvertrag gesprochen wird, wäre auch von einem Kulturvertrag zu reden. Das Publikum aber erstarrt in Verwirrung und Verdruss. In diesem Moment sind die Worte der Kanzlerin eigentlich selbstverständlich. „Das bedauere ich zutiefst, und dafür bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung.“ Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.

Spiritualität, Religion und Psychologie kommen einander sehr nah, wenn’s eng wird. Das führt in manchen Fällen nicht weiter als zu einer Wellness-Absolution. Wenn Bitte um Verzeihung und die Bereitschaft zur Vergebung aber im wechselseitigen Ertragen zueinanderfinden, wenn eine Geste die Bereitschaft zur Reue signalisiert, zum Eingeständnis der Schuld, dann kann ein Moment historisch werden wie 1970 Willy Brandts Kniefall am Ehrenmal für die Toten im Warschauer Ghetto.

Manifest „Für die offene Gesellschaft“

Zur politischen Bitte um Verzeihung gehört es, Verantwortung zu übernehmen. Es ist etwas Größeres als die in jüngster Zeit von Shitstorms eingeforderten Bekenntnisse im Stil von Kritik und Selbstkritik. Eine Entschuldigung stellt noch keine Gerechtigkeit her. Was Merkel getan hat, hilft niemandem. So klang es auch mehr nach Zäsur, nun Fehler bei der Pandemie-Bekämpfung zuzugeben und, noch besser, dem Scheitern beim Testen, Impfen, Öffnen und Schließen mit echten Strategien zu begegnen.

„Zuallererst die Bundesregierung und die Länderregierungen sollten sich auf die Kultur des Meinungsaustauschs besinnen“, schreibt die Publizistin Franziska Augstein im Manifest „Für die offene Gesellschaft“, das die Wochenzeitschrift „Freitag“ veröffentlicht hat. Die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner wollen „im Rahmen des demokratischen Spektrums den Raum für einen freien Dialog“ schaffen. Sie wollen „eine grundsätzliche Offenheit auch für den möglichen Irrtum“. Diese im Moment fehlende Offenheit setzt Vertrauen in die Motive des anderen voraus. Um es zu erhalten, ist eine Kultur des Verzeihens nötig.

Von Janina Fleischer