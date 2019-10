Mehr als vier Jahre lang mussten Fans von Selena Gomez (27, "Revival") auf neue Musik warten. Nun scheint das Warten offenbar endlich ein Ende zu haben. Denn Gomez hat mit zwei Posts auf ihrem offiziellen Instagram-Account eine neue Single angekündigt. Der Song hört auf den Namen "Lose You To Love Me" und erscheint am 23. Oktober.

Der Titel (zu Deutsch: "Ich musste dich verlieren, um mich zu lieben") lässt viel Raum für Spekulationen. Die meisten ihrer Fans sind sich allerdings ziemlich sicher, um wen es in dem Song gehen soll. "Der Song handelt hundertprozentig von Justin Bieber", kommentiert zum Beispiel eine Userin den ersten Eintrag. Bieber und Gomez waren von 2010 bis 2013 und erneut von Ende 2017 bis Anfang 2017 ein Paar. Der Sänger ist mittlerweile mit Hailey Baldwin (22) verheiratet.

Die lange Schaffenspause von Gomez war größtenteils gesundheitlichen Problemen geschuldet. Im Jahr 2017 musste sie sich aufgrund ihrer Lupus-Erkrankung einer Nierentransplantation unterziehen. 2018 nahm sich die Sängerin eine monatelange Auszeit, ließ sich wegen ihrer psychischen Probleme in einer Klinik behandeln und kündigte an, eine Social-Media-Pause einzulegen. Erst seit Januar 2019 postet sie vereinzelt wieder Bilder und Videos auf Instagram.

RND/rto/spot