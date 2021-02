Seltsam vertraut und berührend schön: Steffen Schleiermacher schließt Bartók und Komitas kurz

Leipzig

„Folk Tunes“ hat Steffen Schleiermacher seine neue CD kurz und bündig genannt: „Volkslieder“ oder „Volksweisen“. Und genau dies enthält sie in überraschend großer Zahl: 71 Melodien aus Ungarn und Rumänien, aus der Türkei und Armenien, aus Bergkarabach, aus Kurdistan und Persien. Denn hier haben Béla Bartók (1881 bis 1945) und Sogomon Gevorgi Sogomonyan (1869 bis 1935) an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert unermüdlich gesammelt, haben sich vorsingen lassen und mitgeschrieben, ihren Wachs-Phonographen aufgestellt, Feiern belauscht und Zeremonien, Menschen zur Ernte auf die Felder begleitet, um Erntelieder zu dokumentieren, oder ans Grab, um Totenklagen zu begegnen.

Folk tunes: Steffen Schleiermacher spielt Bartók und Komitas (MDG). Quelle: MDG

Von Bartók wissen wir das. Seine musikethnologischen Forschungen und ihre Fortschreibung im richtungweisenden kompositorischen Schaffen des Ungarn sind sattsam bekannt. Viele der Werke, die daraus entstanden, sind es auch. Die „Rumänischen Volkstänze“ von 1915 zum Beispiel, die Schleiermacher auf seinem neuen Album spielt, und die es auch in recht populären Orchesterversionen gibt. Doch selbst von Bartók schlummert noch unendlich viel ungespielt und ungehört in den Archiven oder verkümmert im Niemandsland der Instrumentalpädagogik.

Splittersammlung

Die Rumänischen Weihnachtslieder von 1918 beispielsweise, die Schleiermacher ans Ende der CD stellt. 20 Lieder in 2 Serien. Das klingt nach einer Menge Holz. Doch die längste dieser überraschend diesseitigen Freudenbekundungen dauert kaum mehr als eine Minute, die kürzeste ist nach 14 Sekunden bereits wieder vorbei.

Béla Bartók im Jahr 1927 Quelle: wm

Kann man aus einer solchen Splittersammlung Musik machen? Oder, anders gefragt: Ist es überhaupt Musik, wenn atemlos ein Gedanke unbearbeitet, unreflektiert sozusagen, den nächsten jagt? Oder ist dieses Weihnachts-Lied-Konvolut letztlich doch nicht mehr als ein notierter Lexikon-Eintrag für Ethnologen?

Mit Witz und Wärme

So wie Schleiermacher sie spielt, fällt die Antwort leicht: Bartók gab sich für diese Aphorismen nicht mit dem Protokollieren zufrieden, sondern versuchte mit jedem einzelnen, zum Kern des Liedes vorzustoßen. Und der ungeheure satztechnische Reichtum, den er in die pianistische Auskleidung dieser folkloristischen Geistesblitze investierte, beweist, dass er dies durchaus als autonome Klaviermusik verstanden wissen wollte. Was uneingeschränkt auch für die Volkslieder aus Csik und die Ungarischen Bauernlieder gilt, die Bartóks Beitrag zu dieser CD komplettieren.

Wunderbar unprätentiös spielt Schleiermacher das, mit Witz und Wärme, melodischer Sinnlichkeit und rhythmischer Finesse. Und so führen die Schönheit und die Kürze auch der anderen Stücke dazu, dass Zeit keine Rolle mehr spielt in diesem pianistischen Kosmos vom anderen Ende der Alten Welt.

Forschender Mönch

In dieses kleinteilige Kontinuum fügen sich die Volkslieder Sogomon Gevorgi Sogomonyans nahtlos ein – obschon sie völlig anders sind. Sogomonyan, besser bekannt unter dem Namen, den er als Mönch annahm: Komitas Vardapet, sammelte in seinem Leben über 3000 armenische Melodien, erforschte sie und ließ sie einfließen in ein reiches kompositorisches Schaffen, das vor allem der uralten geistlichen Musik seiner Heimat das Überleben sicherte. Ein Überleben über den Völkermord der Osmanen an den Armeniern im Jahr 1915 hinaus, den Komitas zwar überlebte, aber als gebrochener Mann. Die letzten 20 Jahre seines Lebens verbrachte er in französischen Heilanstalten.

Komitas im Jahr 1911. Quelle: oh

Im Gegensatz zu Bartók, der mit seinen kongenial erfundenen Klavier-Adaptionen zum gleichsam abstrakten Kern der Weisen vordringen wollte, versuchte Komitas eher, ihre ursprüngliche Klanggestalt auf die Tasten zu übertragen – und kam über diesem Umweg zu einer Klaviermusik ohne Vorbild.

Gemeinsame Quellen

Da durchschlängeln fremdartige Linien eine Landschaft mit eher klanglichem als satztechnischem Bewuchs, formt Schleiermachers bemerkenswert vielfarbiges und nuancenreiches Spiel auf den Tasten, die die Welt bedeuten, exotische Blasinstrumente nach und archaische Perkussion, unbekannte Sprachen und unverständliche Bräuche.

Die armenische Musik, deren Wurzeln weit tiefer reichen als bei jeder anderen noch lebendigen der Alten Welt, folgt in all ihren Parametern völlig anderen Gesetzen als die unsere. Und doch erscheint der Kosmos seltsam vertraut, den Schleiermacher da auf Komitas’ Spuren erkundet. Vielleicht, weil sich diese und die unsere Musik in uralter Zeit aus gemeinsamen Quellen speisten und sich wahrscheinlich erst in der Spätantike trennten. Jedenfalls bringt die Schönheit von Komitas’ so purer wie prunkvoller Konzentration auf die Linie auch in unserer Seele ungeahnte Resonanzen zum Schwingen, rührt sie auf rätselhafte Weise bis ins Mark.

Steffen Schleiermacher am Grab von Komitas Quelle: privat

Steffen Schleiermacher jedenfalls nährt mit seinem Spiel die Ahnung, dass es sie wirklich gibt, die viel beschworene Ur-Musik des Menschengeschlechts, mit der einst Orpheus selbst die Götter zu Tränen rührte. Der lebte und sang in Thrakien. Und das liegt bekanntlich sehr viel näher an den Regionen, deren Musik Bartók und Komitas sammelten, als an uns.

Von Peter Korfmacher