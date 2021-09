Leipzig

Eine 43-jährige Bandgeschichte inklusiver zahlreicher Besetzungswechsel haben Silly hinter sich. Seit den 80ern bilden Ritchie Barton, Jäcki Reznicek und Uwe Hassbecker den Kern der Band, nach dem Weggang von Anna Loos im Jahre 2018 haben nun Anna R. (Rosenstolz) und Julia Neigel die Rolle der Sängerinnen eingenommen. Jetzt ist das neue Album „Instandbesetzt“ erschienen, zudem gehen Silly ab Oktober auf Deutschlandtour. Barton, Reznicek und Hassbecker sprechen im Interview über die neue Platte, Schwierigkeiten in der Nachwendezeit und die Zusammenarbeit mit den beiden neuen Band-Mitgliedern.

Zu Beginn die Frage, um die wir nicht herumkommen: Wie geht es Ihnen drei nach mehr als anderthalb Jahren Pandemie?

Ritchie Barton: Hervorragend – wir sind alle doppelt geimpft.Jäcki Reznicek: Und Gott sei Dank konnten wir zuletzt wieder zwei Konzerte spielen, nach fast zwei Jahren Zwangspause.Uwe Hassbecker: Wir hätten diesen Sommer eigentlich 13 Open Airs gehabt, elf davon mussten verlegt werden. Die Situation ist echt schwierig, man zweifelt manchmal an der Sinnhaftigkeit des Berufs als Musiker. Immerhin konnten wir die Zeit für ein neues Album nutzen. Jetzt hoffen wir, dass wir im Herbst auch tatsächlich auf Tour gehen können.Barton: Wir sind da stoisch und drücken uns selbst die Daumen. (lacht)

Zur Person Hans-Jürgen „Jäcki“ Reznicek wurde 1953 in Dresden geboren, Rüdiger „Richtie“ Barton 1954 in Weferlingen und Uwe Hassbecker 1970 in Leipzig. Die drei traten Silly 1987, 1982 und 1986 bei und verantworten seitdem Bass, Keyboard und Gitarre. Sie leben heute in Berlin.

Die erwähnten Konzerte waren in Bad Elster und Weißenfels. Mussten Sie sich nach so langer Zeit erst mal wieder einspielen?

Barton: Wir haben natürlich ordentlich geplant und geprobt, aber nach zwei Jahren merkt man nochmals, wie komplex das Live-Geschäft ist, mit all den Leuten, die daran beteiligt sind, vom Ton bis zum Licht. Das hat bei uns aber super funktioniert.Hassbecker: Am Ende war’s wunderbar, fast wieder ein bisschen Normalität. Klar, es gab Abstand und Begrenzungen für die Kapazität, aber man hat den Menschen angemerkt, dass sie weiterhin ein Bedürfnis nach dieser Art von Nähe haben, die nur Konzerte bieten.

„Fünf Jahre sind schnell um“

Seit dem letzten Album sind fünf Jahre vergangen. Warum diese lange Zeit?

Barton: Es ist ja einiges bei uns passiert. Nach „Wutanfänger“ gab es eine Trennung [Sängerin Anna Loos verließ die Band, Anm. d. Red.], die musste erstmal bewältigt werden. Dann kam Corona dazu – da sind fünf Jahre schnell um.Hassbecker: 2019 hatten wir noch die „Analog“-Tour in zehn Städten, wo wir jedes Mal unterschiedliche Songs von zehn Alben gespielt haben. Jede Show war anders, allein das zu proben und auf die Bühne zu stellen ...Barton: … mit zwei neuen Sängerinnen, wohlgemerkt...Hassbecker: … das war schon ein gehöriges Stück Arbeit. Unter Normalbedingungen wäre das neue Album vielleicht ein Jahr eher gekommen. Aber man muss ein Album auch promoten können, und dazu gehören eben Konzerte, die letztes Jahr nicht möglich waren.

Auf dem Album finden sich zehn ältere Stücke, die neu aufgenommen und produziert wurden. Wie kam die Auswahl zustande?

Reznicek: Das war ziemlich schwer, weil es einfach zu viele gute Silly-Songs gibt. (lacht)Barton: Die Basis dafür waren die Konzerte der „Analog“-Tour, also 65 Songs, die wir dann auf Albumlänge reduzieren mussten, sodass es auch dramaturgisch funktioniert.Reznicek: Und Anna und Julia hatten natürlich auch Mitspracherecht.Hassbecker: Wir wollten nicht unbedingt die Sachen haben, die auf jedem Best-of sind, etwa „Bataillon d’Amour“, sondern die heimlichen Hits, die ihrerzeit nicht die ganz große Aufmerksamkeit bekommen haben.Barton: „Bye Bye“ von 1993 ist ein gutes Beispiel. Der ist damals ziemlich hinten runtergefallen.Hassbecker: Kurz nach der Wende hatten es Bands, die eine DDR-Vergangenheit hatten, wirklich schwer, vor allem im Radio und den Medien.Barton: Live war das nie eine Frage, aber von manchen Sendern kam damals echt deprimierendes Feedback.Hassbecker: „Eure Musik ist für unsere Hörer ein Abschaltfaktor“, hieß es da etwa.Barton: Dabei hätte „Bye Bye“ damals eine gute Single werden können. Nun haben wir es nochmal neu in die Hand genommen.

Neue Impulse durch Anna R. und Julia Neigel

Außerdem gibt es drei neue Songs auf dem Album. Wie lief die Zusammenarbeit mit Anna R. und Julia Neigel?

Hassbecker: Das lässt sich gar nicht so leicht beantworten. Wir haben im Frühsommer Demo-Aufnahmen gemacht mit den ersten Textideen. Beide fanden das gut, was erst mal eine wichtige Voraussetzung ist, schließlich müssen sie als Sängerinnen ja dahinterstehen. Eine ganz eigene Herausforderung war zu schauen, welche Songs man zu einem Duett machen kann und ob das auch Sinn ergibt. Man kann ja nicht einfach nur Strophen verteilen. Bei „Werden und Vergehen“ etwa hat das aber super funktioniert.

Wie kam es denn überhaupt dazu, dass die beiden zur Band gestoßen sind?

Reznicek: Anna war schon bei „Silly und Gäste“ [2006] dabei, sie war Fan und hat auch bei Rosenstolz bereits drei Songs von uns gecovert. Als wir sie fragten, hat sie sofort Ja gesagt.Hassbecker: Julia hatten wir schon Ende der 80er bei einem ihrer Konzerte kennengelernt. Über die Jahre sind wir uns immer wieder über den Weg gelaufen. Als wir dann Bedarf nach einer Sängerin hatten, lag es nahe, sie zu fragen, auch weil sie unseren Songs mit ihrer kräftigen Stimme neue Energie verleiht. Aber sie kann eben auch anders, wie man zum Beispiel auf dem Titelsong „Instandbesetzt“ hört. Anna und Julia sind sehr verschieden in ihrer Art zu singen, aber ergänzen sich prima mit unserer Musik.

Sie drei hatten jüngst mehrere Auftritte, bei denen Sie mit Wolfgang Martin dessen Buch „Paradiesvögel fängt man nicht ein – Hommage an Tamara Danz“ vorstellten. Haben Sie da auch Inhaltliches beigesteuert?

Barton: Ja, eine ganze Menge.Hassbecker: Wolfgang hat uns mehrere Fragen geschickt, worauf wir dann alle sehr, sehr ausführlich geantwortet haben.Barton: Und wir haben auch viel Bildmaterial aus unseren Archiven bereitgestellt.Reznicek: Das Buch dann zu lesen, wieder in diese Zeit einzutauchen und die verschiedenen Sichtweisen mitzubekommen, war wahnsinnig interessant.Hassbecker: Als „Hommage an Tamara“ wird das Buch ihr jedenfalls gerecht.

Die anstehende Tour führt Sie ab Oktober erst durch die alten und danach die neuen Bundesländer. Nehmt Sie noch Unterschiede beim Publikum in Ost und West wahr?

Reznicek: Nein, bei den Reaktionen gibt’s keinen Unterschied mehr zwischen Ost und West.Hassbecker: Es gibt natürlich Hochburgen, in denen wir schon länger unterwegs sind – in Berlin, Dresden, Leipzig oder Magdeburg kommen dann vielleicht ein paar mehr Leute oder die Show ist schneller ausverkauft. Aber sonst gibt es keine Unterschiede.Barton: Auch bei unseren Shows im Ausland haben wir ja gemerkt, dass die Reaktionen der Leute nicht darauf angewiesen ist, dass sie die Texte kennen.Reznicek: Unser Konzert in Chicago lief, obwohl wir auf Deutsch gesungen haben, ja ebenfalls super, trotz vorheriger Warnungen.

Noch abschließende Worte?

Barton: Nur noch die Hoffnung, dass die Tour tatsächlich stattfinden kann.Hassbecker: Und an die Menschen: Wenn möglich, unterstützt eure lokalen Künstler und geht zu deren Auftritten. Die haben es verdient.

Silly gehen ab 28. Oktober auf Deutschland-Tour und spielen am 26. November in Leipzig im Haus Auensee. Karten gibt es ab 56,20 Euro in der Ticketgalerie online oder tel. unter 0800 2181 050.

Von Christian Neffe