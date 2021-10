Leipzig

Bei den „Meistersingern von Nürnberg“ war es andersherum: Während die Ouvertüre einer Oper meist am Schluss entsteht, fing Wagner beim 1862 in Leipzig uraufgeführten Vorspiel mit der Komposition seiner großen komischen Oper an. Aus diesem Meisterstück in C entwickelt sich folglich alles, was in den kommenden Stunden folgt. In der Oper Leipzig sind das knapp sechs, beinahe eine Viertelstunde völlig ungetrübten Schlussapplauses eingerechnet.

Damit ist der GMD-Intendant Schirmer im langsamen Teil der Mitte unterwegs. Aber Tempo-Fragen stellen sich für den Hörer kaum oder nur notgedrungen da, wo Graben und Bühne unterschiedliche aufwerfen. Denn diese „Meistersinger“ legen den Panzer der deutschen Fest- und Feier-Musik ab. Das macht in fließenden Ruhe den Blick frei für das Material, das Wagner da so kunstvoll, gekonnt, so meisterlich zusammenführt zu einer durchaus ein wenig angeberischen Über-Polyphonie.

Liebe zu den Meistern

Matthias Stier (David) und Kathrin Göring (Lene) Quelle: Kirsten Nijhof/Oper Leipzig

Unter Schirmer erzählt die Musik auch von der Liebe zu den Meistern. Mit kontrolliertem Fluss – und mit einer dynamischen Zurückhaltung, die erst auf der Festwiese alle Schleusen öffnet. Bis dahin bleibt das so komplexe wie betörende, so geistreiche wie sinnliche Gewirk transparent. Selbst die Prügelfuge fällt nicht aus dem Rahmen: Wenn Wagner in den „Meistersingern“ sein kontrapunktisches Meisterstück ablieferte, wollte er gewiss nicht, dass es im lärmenden Ungefähr versinkt.

Schirmer bringt mit dem nicht übermäßig präzise zusammenspielenden aber formidabel klingenden Gewandhausorchester die Partitur auf ziemlich ungewohnte Weise zum Blühen. Der kleinteilige Motiv-Prunk in den Rezitativ-Resten, der Holzbläserzauber in den lyrischen Räumen, die Choral-Wärme des tiefen Blechs, die Aufschwünge der Streicher – das klingt abgeklärt, aber in keinem Moment distanziert. Meisterlich – das trifft es wohl am Pult recht gut.

Eindrucksvolle Notlösung

Magnus Vigilius als Walther, Matthias Stier als David. Quelle: Kirsten Nijhof/Oper Leipzig

Das erleichtert auch Sängerinnen und Sängern die Arbeit. Obschon ein James Rutherford in der Rolle des Hans Sachs keiner Erleichterung bedarf. Er klingt am Ende dieser gewaltigen Partie – Sachs ist beinahe immer auf der Bühne und hat auch fast immer zu singen – noch so frisch wie bei den ersten Tönen. Er legt die Partie aus der Sprache an und spannt doch melodische Bögen, die einen Schuster zeichnen, der mehr mit Bauch und Gemüt die Fäden zieht, als dass er der intellektuelle Manipulator wäre, der in den letzten Jahren die Partie beherrschte.

Ihm zur Seite steht szenisch Mathias Hausmann als eine Spur zu lächerlicher Sixtus Beckmesser. Das mag daran liegen, dass sein Wunder-Bariton das Rollen-Debüt einstweilen schuldig bleibt: Weil eine Entzündung ihm das Singen verbietet, darf er nur spielen, derweil kurzfristig Ralf Lukas ihm seine auch sehr schöne Stimme leiht. Das funktioniert überraschend gut – bleibt aber Notlösung.

Mehr Klang als Präzision

Elisabet Strid als Eva, Magnus Vigilius als Walther von Stolzing. Quelle: Kirsten Nijhof/Oper Leipzig

Die einzige an der Besetzungsfront. Elisabeth Strid ist eine bei aller mädchenhaften Unverbrauchtheit ungeheuer kraftvolle und selbstbewusste Eva – kokett, selbstbewusst, selbstbestimmt. Folgerichtig zieht nur sie am Ende den richtigen Schluss. Da ist der Walther von Stolzing von Magnus Vigilius längst eingefangen von der selbstgefälligen deutschen Meisterei.

Das passt zur etwas naiven Jungenhaftigkeit seines verlässlichen Tenor, die ihn stimmfachlich allerdings nicht weit genug über die souveräne Grandezza erhebt, die Matthias Stier als Lehrjunge David entfaltet. Dennoch gilt: So muss man die vielen Partien erst einmal besetzen – über Meister Pogner (Sebastian Pilgrim mit weihevoller Schwärze), Magdalene (Kathrin Göring, mit souveräner Leichtigkeit), Meister Kothner (Tobias Schabel) bis zum Nachtwächter Sejong Chang und dem von Thomas Eitler de Lint mehr auf Klang als auf Präzision präparierten Chor nebst Extrachor.

Personen-Theater

Die sperren sich gegen die Theatralisierungsbestrebungen des Regisseurs David Pountney, dessen Personen-Theater ohnehin in den Kammerspiel-Szenen am besten ist, am witzigsten und klügsten, an Wagners Musik und seinen Bühnenanweisungen entlang. Die großen Tableaus bleiben hüftsteif, die Chor-Choreographien (Danny Sayers) der Festwiese driften ungelenk ins unfreiwillig Komische ab. Ersteres mag an Lesley Travers Bühne liegen: Da macht ein recht attraktives Holz-Modell des historischen Nürnberg den Akteuren Bewegung und Orientierung schwer, und dahinter erheben sich Tribünen, die dem Raum zwar die dritte Dimension erschließen, aber jeden Gang zum Treppensteigen machen, was nicht nur James Rutherford sichtlich wenig Freude bereitet. Und sie meinen nicht das Reichsparteitagsgelände!

Überhaupt sind Bühne und Kostüme (Marie Jeanne Lecca) das Grundproblem der neuen Leipziger „Meistersinger“. Denn sie gehen nicht auf. Pountneys Regie versteckt sich, wenn es um die problematischen Seiten dieser wunderbaren Oper geht, etwa den widerwärtigen Chauvinismus von am Ende nur 19 Takten, dahinter, dass Bühne und Kostüme die deutsche Geschichte vom 16. bis in unser Jahrhundert abbildeten und kommentierten. Da bleibt vom historischen Nürnberg des ersten im zweiten Aufzug nur ein Trümmerfeld auf Sachsens Dach übrig, zu dem es im dritten lapidar heißt: Deckel drauf! Doch dass auf dem schließlich der aktuelle Berliner Reichstag als Singestuhl herhalten muss, behauptet diesen Kommentar ebenso rätselhaft wie es die Farbcodierungen der zwischen Pluderhose und ABC-Trupp changierenden Kostüme tun.

Man weiß es nicht

Liegt da eine Welt in Trümmern, weil die Deutschen sich und anderen wegen Nichtigkeiten wie der Meistersingerei die Köpfe eingeschlagen haben? Und unter den Trümmern machen sie einfach weiter? Ist die Kunst Rettung aus und vor allem? Wie könnte das zusammengehen mit der Preisgabe der hier zelebrierten Kunstreligion an die Lächerlichkeit? Ist auf dem Deckel schließlich Neues entstanden? Gutes? Dreht die Zerstörungskraft deutschen Meistertums nur eine weitere Runde?

Man weiß es nicht. Erfährt es auch nicht. Davon abgesehen allerdings bleibt festzustellen, dass mit Pountneys Personen- und vor allem mit Ulf Schirmers Musiktheater die sechs Stunden in aller Ruhe viel zu schnell vorüberziehen. Parsifal würde es so sagen: Zum Spaß wird hier die Zeit.

Von Peter Korfmacher