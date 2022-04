Leipzig

Die 22. Ausgabe des a-cappella-Festivals wurde am Freitag traditionell vom Gründer-Ensemble Amarcord eröffnet. Und diese Ausgabe bringt ein besonderes Jubiläum mit sich: 30 Jahre Amarcord.

Gerade frisch von ihrer USA-Tournee zurückgekehrt warten die fünf Ex-Thomaner in der gut gefüllten Michaeliskirche mit ihrem neu konzipierten Programm „Amerika!“ auf. Die USA sind eine feste Konstante im Konzertleben der fünf und so wollten sie einen Abend den Begegnungen mit Zuhörern, Komponistinnen und Komponisten widmen – mit ausgewählten Stücken der amerikanischen E-Musik diverser Strömungen.

Neubeginn nach Streaming-Konzerten

Schon die ersten Töne von Joanne Metcalfs „Immortal Beautie“ legen Spuren aus Gänsehaut. Sie stehen symbolisch für das Live-Wiederaufblühen des Festivals, für das Ad-Acta-Legen der ausschließlich digital stattfindenden Konzerte, für einen Neubeginn. Die 1958 geborene Komponistin hat das Stück eigens für Amarcord geschrieben und die Einzigartigkeit dieses Ensembles perfekt in Klang übersetzt. Unsichtbares, nur hörbares Strahlen liegt über den verflochtenen Stimmen von Wolfram Lattke (Tenor), Robert Pohlers (Tenor), Frank Ozimek (Bariton), Daniel Knauft (Bass) und Holger Krause (Bass). Die Komponistin selbst sagt zu ihrer Kreation: „Ich wollte solch außergewöhnlichen Gefühlen wie Staunen und Ehrfurcht Ausdruck verleihen, die sich beim Betrachten der Sterne einstellen können.“

Inspirierend raue Landschaften

Aus den „Four Motets“ von Aaron Copland singen Amarcord drei. „Thou, O Jehova, Abideth Forever“ spielt mit der Dynamik und bringt Wolfram Lattkes abgerundetes Falsett zum Tragen. „Have Mercy on Us, O My Lord“ fleht im Text zwar bitterlich nach Erlösung, macht in der Vertonung jedoch deutlich, dass die Sänger ganz genau wissen, dass sie auf Gottes Barmherzigkeit zählen können: zärtlich, fast schon verführerisch vermischen sich die Stimmen.

Mit Lattkes flexiblen Falsett-Koloraturen beginnt „Sing Ye Praises to Our King“, beschwingt und fröhlich sind die Harmonien, berührend und überirdisch erklingt der Schlusston.

Um liebevolle Erinnerungen dreht sich „Margarita“ von George Whitefield Chadwick, umgeben von inspirierenden, rauen Landschaften. Weich und zart, voller aufblühender Crescendi und Harmonien, die sich nach Auflösung sehnen. „Piscatrix“ von Horatio Parker dagegen ist erzählerischer im Ton und steuert auf eine doppelbödige Pointe zu, in der ein junger Fischer zwar keine schuppige Beute fängt, dafür aber selbst zum Fang der goldgelockten Miss Bessie wird. Ozimek, Knauft und Krause erwecken die Figur des Fischers mit volltönender Tief zum Leben, Pohlers und Lattke zärteln mit romantischem Vorsatz dagegen an.

Ein leises Leuchten

„Serenade“ von Charles E. Ives lässt Amarcord wieder im Zusammenklang höchste Gipfel erklingen. Wo fängt der Tenor an, wo hört der Bass auf? In der vollkommenen kontemplativen Verschmelzung ist es nicht fest zu machen. Alles kommt aus einem Guss, scheinbar so mühelos wie Atmen – wahre Kunst. Die Sommernacht wird spürbar in der Wärme der Bässe, das Mondlicht blitzt in den Tenören auf. Melancholisch-nächtlich ist auch „Long, Long the Night“. Ein auszulöschender Schmerz durchwebt die Stimmen und doch tut sich der Abgrund nie ganz auf. Ein leises Leuchten singt immer mit.

„Steal away“: Allen Heimatlosen gewidmet

Ein komplexes Gesamtkunstwerk ist „I Too was Loved by Daphne“ von Sidney Marquez Boquiren, geschrieben für Amarcord. Noch auf der Tournee konnte das Ensemble gemeinsam mit Marquez Boquiren an der Interpretation des Stücks arbeiten. Der Text von Schriftstellerin Judith Baumel wurde ihrer Gedichtsammlung „Passeggiate“ entnommen. Die groß angelegte Erzählung verschiedener griechischer Hirtengesänge, die in die Bronx und nach Sizilien verlegt wurden, wandert in der Vertonung durch sämtliche Register und dynamische Abstufungen. Nach „Steal Away“ von Wallace Willis, das Amarcord allen heimatlosen Menschen widmet, und „Seascapes“ von Steven Sametz, das meditative Wellenlandschaften hörbar macht, ergeben sich die fünf ihrem tosenden Applaus. Sichtlich gerührt und dankbar, endlich wieder das Leipziger Publikum ohne trennenden Bildschirm vor sich zu haben.

Noch bis Ende April bringt das Festival „a cappella“ Vokalmusik verschiedener Stile und Herkünfte nach Leipzig. Wie das Eröffnungskonzert können das Abschlusskonzert am 30. April, die Auftritte der Ensembles Tenebrae (Großbritannien, 23. April) und Ordinarius (Brasilien, 29. April) sowohl live besucht als auch als Stream nach Hause geholt werden. Streaming-Tickets gibt es jeweils bis zum Konzertbeginn auf dem Portal TixforGigs.com. Für die Konzerte mit dem Trio David James, John Potter, Jacob Heringman (Großbritannien, 25.4.), den Ringmasters (Schweden, 27.4.) und Anúna (Irland, 28.4.) gibt es Restkarten. Das ganze Programm steht auf a-cappella-festival.de

Von Katharina Stork