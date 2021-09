So war die Premiere von Viktor Ullmanns „Der Sturz des Antichrist“ in der Oper Leipzig

Leipzig

Spannend ist sie, diese Musik. Geschmeidig wechselt sie zwischen frei fließender Atonalität und Resten vertrauter Funktionsharmonik, subtil gewirktem kammermusikalischem Gespinst und großer Tutti-Geste. Da schlendern Schulhoff und Strauß eingehakt fachsimpelnd durch den Orchestergraben der Oper Leipzig. Und beiden gefällt gewiss, was sie da am Samstagabend hören.

„Der Sturz des Antichrist“ Quelle: Kirsten Nijhof / Oper Leipzig

Es ist die erste Premiere der letzten Spielzeit der Ära Ulf Schirmers als Intendant und Generalmusikdirektor der Oper Leipzig. Und dass in dieser Vermächtnis-Saison nicht nur am Ende der komplette Wagner vorkommt, sondern auch am Anfang „Der Sturz des Antichrist“ des 1898 geborenen Schönberg-Schülers und Zemlinsky-Schützlings Viktor Ullmann, den die Nazis im Oktober 1944 in Auschwitz ermordeten, das war Schirmer besonders wichtig. Jedenfalls kam es für ihn nicht in Frage, diese Produktion auf sich beruhen zu lassen, die im März des vergangenen Jahres als erste der Corona-Pandemie zum Opfer fiel. Damit die Nazis nicht das letzte Wort behalten – und vielleicht auch, damit er selbst nicht nur für Wagner und Strauß und Hits im Gedächtnis bleibt, sondern auch für diese oder jene mutige Spielplan-Ansetzung. Die es durchaus auch gab in den Jahren seiner Intendant: Stravinskys „Rake’s Progress“ oder Bergs „Lulu“ – beides erstklassige Inszenierungen großer Werke.

Musikalisch in den allerbesten Händen

Das lässt sich vom „Sturz des Antichrist“ so nicht sagen. Denn die Musik ist zwar in der Ära Schirmer die wichtigere Seite der Musiktheater-Medaille gewesen. Aber sie ist eben nicht alles. Und im konkreten Falle ist auch an ihr nicht alles gut. Sie tritt bei aller Gekonntheit seltsam staatstragend auf der Stelle. Sie tut es, weil sie selten nur die Bedeutsamkeits-Regionen zwischen Adagio, Lento und Andante letargico verlässt, und da sich banal verläppert, wo sie mal keck im Allegro die Glieder streckt. Sie tut es aber vor allem, weil Ullmann sie aus Floskeln zusammenfügt, die sich zwar als äußerst wandelbar erweisen, und an denen wie die Sauce an einer guten Pasta die Orchesterfarben sicher haften. Aber so leicht sie in die Ohren gehen, so leicht fallen wieder heraus – ohne im Raum dazwischen etwas auszulösen oder gar zu hinterlassen.

„Der Sturz des Antichrist“ mit dem noch unverletzten Thomas Mohr als Regent (oben links). Quelle: Kirsten Nijhof / Oper Leipzig

Das ist um so erstaunlicher, als „Der Sturz des Antichrist“ in Leipzig musikalisch in den allerbesten Händen ist. Matthias Foremny balanciert Ullmanns warmtönige Instrumentation mit dem Gewandhausorchester fein aus, lässt subtil die Solo-Farben herausleuchten, hält den Orchesterklang dabei so kompakt wie flexibel, zwingt die kleinteilige Konstruktion in einen unwiderstehlichen Strom, der beweist, welches Potenzial Ullmann als Sinfoniker hatte.

Staunenswert souveräner Thomas Mohr

Beim Musikdramatiker ist es schwieriger. Das zeigt sich vordergründig an den Zumutungen der überdies undankbaren Gesangspartien. Die sind zwar auch gut aufgehoben beim allerdings nasal verfärbten Stephan Rügamer als Künstler, beim kraftvollen Kay Stiefermann als Techniker, beim kristallin funkelnden Dan Karlström als Priester, beim eindrucksvoll röhrenden Sebastian Pilgrim als Wärter, beim schneidenden Ausrufer Martin Petzolds und vor allem beim staunenswert souveränen Thomas Mohr in der Rolle des Regenten.

Viktor Ullmann Quelle: Archiv

Doch der produziert trotz der schneidenden Kälte seiner Partie noch am ehesten Gesang, während die anderen kaum anders können, als sich aufs meist forcierte Skandieren zu verlegen. Weshalb die Frage erlaubt sein muss, wie ein Komponist vom Range Ullmanns allen Ernstes ein Libretto vertonen konnte wie Albert Steffens’ dramatische Skizze „Der Sturz des Antichrist“.

Genau das Richtige für Balázs Kovalik

Dieser Fisch stinkt vom Kopf her, weil die krude Erlösungs- und Auferstehungsphantasie des seinerzeitigen Chef-Antroposophen Steffens außerhalb des Steiner-Kreises kaum zu ertragen ist. Er stinkt von hinten, weil die Handlung, die sich vorgeblich damit beschäftigt, wie der Einzelne sich in einem totalitären Regime zu behaupten vermag – die Einzelne ist dabei nicht von Belang, Frauenstimmen sind nur im Chor und vokalisierend vorgesehen. Und er stinkt von innen, weil pathetische Verlautbarungsprosa zur dramatischen Vertonung vollständig ungeeignet ist. Was Ullmann nicht davon abgehalten hat, auch den sprödesten Schachtelsatz Silbe für Silbe aufsingen zu lassen. Aufsatz-Prosa unter Weihrauchschwaden – und bereits beim ersten Lesen der Vorlage stellt sich bohrend die Frage, wie daraus je lebendiges Theater werden soll. Ganz gleich, ob mit ohne Musik.

Der Regisseur Balász Kovalik. Quelle: Andre Kempner

Folglich ist „Der Sturz des Antichrist“ genau das Richtige für Balázs Kovalik, der an der Oper Leipzig bereits zwei im Grunde uninszenierbare Werke grandios in Szene gesetzt hat: Strauss’ „Frau ohne Schatten“, worin Symbole und Riten eine wichtige Rolle spielen, und Puccinis „Turandot“, worin er große Bilder fürs Totalitäre fand. Hier hingegen beißt auch er sich auf der Bühne und in den Kostümen Stephan Mannteuffels die Zähne aus.

Mystischer Kitsch

Was nichts damit zu tun hat, dass er eines dieser Kostüme tragen muss. Thomas Mohr nämlich hat sich kurz vor der Premiere verletzt, musste sich noch am Freitag einer Operation unterziehen und singt nun im Rollstuhl. Hin und wieder schiebt Kovalik den über die Bühne. Doch da große Teile seiner Inszenierung auf einer über der Bühne schwebenden Ebene stattfinden, die mal Kerker ist und mal Raumschiff, geht das im Rollstuhl beim allerbesten Willen nicht. Also singt Mohr unten, Kovalik spielt oben. Was immerhin so etwas wie einen doppelten Boden ergibt.

Der fehlt dem stürzenden Antichristen ansonsten. Vor dieser Verlautbarungsoper, in der sehr wortreich im Grunde nichts geschieht, versagt auch die szenische Kraft dieses Regisseurs. Und dass er den Regenten höchstselbst zum schießwütigen Wicht macht, verkleinert nicht nur diese Figur, sie nimmt der untauglichen Oper den letzten Rest dramatischer Fallhöhe – bevor sie zu entrückten Chorklängen vollends in scheinchristlich mystischen Kitsch versumpft.

Endlich wieder eine richtige Opernpremiere

Bis dahin sind ziemlich genau zweieinviertel Stunden vergangen. „Der Sturz des Antichrist“ will also ebenso hoch hinaus wie Wagners „Parsifal“, dauert aber nicht einmal halb so lang, wobei die erste Halbzeit (erster und zweiter Akt) zwar doppelt so lang ist wie die zweite (dritter), aber deutlich schneller vorüberzieht.

Der ausdauernde, uneingeschränkte, begeisterte Jubel überrascht ein wenig. Wahrscheinlich liegt er am Glück begründet, endlich wieder eine richtige Opernpremiere erleben zu dürfen. Und gewiss teilen im konkreten Falle viele Antroposophen dieses Glück.

Zur Person Viktor Ullmann wurde 1898 in Teschen geboren. Ab 1918 besuchte er Schönbergs Seminare. 1920 übernahm er Weberns Stelle als Chordirektor am Neuen Deutschen Theater in Prag. 1929 bis 1931 war er am Schauspielhaus Zürich. Unter dem Eindruck Rudolf Steiners leitete er 1931/32 eine anthroposophische Buchhandlung in Stuttgart. Nach 1939 waren öffentliche Aufführungen der Werke von Komponisten jüdischer Abstammung unmöglich. Am 8. September 1942 wurde Ullmann im KZ Theresienstadt inhaftiert. Am 16. Oktober 1944 wurde er nach Auschwitz deportiert und wenige Tage später ermordet.

