Sparafucile ist ein gründlicher Mörder. Er zerlegt sein Opfer, verteilt es auf drei Müllsäcke und erleichtert so seinem Auftraggeber den Abtransport ganz erheblich. Allerdings liegt darin nicht der Herzog von Mantua, es sind die Überreste der eigenen Tochter: Gilda, in Liebe zum Herzog entflammt, hat sich für ihn geopfert. Sie sie noch nicht ganz tot, als Rigoletto in Verdis gleichnamiger Oper in den Sack schaut. Damit hat Louisa Proske ein Problem: Gilda muss noch mal richtig schön singen, Abschied nehmen vom Vater, von der Liebe, vom Leben. Das fällt Einzelteilen in Säcken schwer.

Die neue Hausregisseurin und stellvertretende Intendantin der Oper Halle macht aus der logischen Not eine theatralische Tugend und erzählt die traurige Geschichte vom buckligen Narren: Der Blick in den Sack, Rigolettos Entsetzen sind das erste, was wir auf der Bühne sehen. Überdies hat Jon Bausor einen Müllsack über der ganzen Bühne aufgespannt aus dem je nach Bedarf Rigolettos Wohncontainer, des Herzogs Palast oder Sparafuciles Mords-Puff zum Vorschein kommen. Eine Welt, in der Leben und Liebe keinen Wert haben, gehört auf den Müll. Oder so. Oder anders.

Scott Hendricks als Rigoletto in der Oper Halle. Quelle: Federico Pedrotti/Oper Halle

Menschen hinter Schablonen

Proskes Inszenierung betreibt keine selbstverliebte Deutungshuberei. Sie erzählt in unverbrauchten Bildern und heutigen bis morgigen Kostümen (Kaspar Glarner) die Geschichte Rigolettos, die ihren Ursprung im Schauspiel „Der König amüsiert sich“ von Victor Hugo hat. Drückt man neben den albernen Masken die vergnügten Orgien-und-Entführungs-Choreographien David Laeras in den Skat, ist das Ergebnis durchaus die Reise nach Halle wert. Denn obschon die Personen in dieser Geschichte vom tödlichen Lachen und verliebten Sterben angeleitet von Proske zwischen sehr dick (Rigoletto) und verdammt dünn aufgetragen (Monterone) nichts auslassen, wird doch Theater aus dieser Oper. Weil Proske es schafft, hinter Schablonen Menschen zu zeigen. Und dass Rigoletto angesichts der zerstückelten Tochter zum Grimassieren neigt und zum verzweifelten Händeringen – wer wollte es ihn verübeln?

Scott Hendricks macht das großartig, ein Sängerdarsteller, der Hugos Narren zu antikischer Größe zu verhelfen versucht. Bisweilen nah an der Grenze zur Karikatur – aber nie auf ihrer falschen Seite. Schöne Töne produziert der weltweit gefragte Texaner natürlich auch. Aber sie sind nie Selbstzweck, sondern gehen auf im Psychogramm, dass Hendricks auf die Bühne malt. Und das zeigt ziemlich eindrucksvoll, dass Belcanto zwar schöner Gesang heißt, aber auch Unschönes darin seinen Platz findet: Röcheln wie Raunen, der spitze Schrei wie das wahnsinnige Würgen. Hendricks singt das nicht mehr mit Links. Es ist hör- und sichtbar, dass er für diesen Rigoletto seine Technik in Stellung bringen muss. Aber erstens ist die fabelhaft und er zweitens ein so intelligenter Sänger, dass dies der gesanglichen Wahrhaftigkeit dient.

Naiver Backfisch

Dieser Narr hat alle Abgründe gesehen – seine Tochter Gilda in keinen geblickt. Darum geht es in Ordnung, dass Alina Adamski sie darstellerisch als sehr naiven Backfisch zeichnet. Sie stellt tatsächlich zunächst die schönen Töne in den Vordergrund. Und die sind wirklich sehr schön. Mit der Erfahrung von Verliebtheit, Leid und Liebe wachsen ihnen Substanz, Glut, Leben wie von selbst zu.

Chulhyun Kim hat als Herzog die Hits des Abends. Er singt sie großartig. Hell ist sein Tenor, nicht flach, strahlend, nicht hart, ungefährdet in der Höhe, geschmeidig – selbst die Artikulation geht in Ordnung. Bei Proske ist er kein Monster, sondern einer, den Macht blind gemacht hat für die Gefühle anderer. Sie zu sehen, sind seine zu stark. Das macht die gleisnerische Unbeschwertheit mit der er „Questa o quella“ abliefert und „La donna è mobile“ weniger problematisch.

Mörder mit Herz

Beeindruckend ist auch das, was Michael Zehe aus dem Halsabschneider Sparafucile macht. Herb ist sein Bass, schwarz und markant – genau richtig für einen Mörder mit Herz. Bei den kleineren Rollen, von Romelia Lichtensteins Giovanna über Ki-Hyun Parks Monterone bis zum von Johannes Köhler bemerkenswert präzise präparierten Männerchor fehlt dem vielen Licht ebenfalls der Schatten.

Das setzt sich im Orchester fort. Am Pult der Staatskapelle steht José Miguel Esandi, Erster Kapellmeister am Haus, und er lässt Hendricks das Relief der ganzen Produktion prägen. Hell tönt das Orchester, schlank, präzise, dynamisch fein ausbalanciert. So klingt die Riesengitarre nicht banal und das Gewitter nicht plakativ. Esandis Verdi findet seine Schönheit nicht beim Blick in die Zukunft. Er entwickelt „Rigoletto“ aus der Tradition, macht hörbar, was Verdi Rossini verdankt, Bellini und Donizetti. Und die Staatskapelle folgt ihm meist so sinnlich wie diszipliniert.

Tumultuarischer Applaus

Eine heutig und sauber erzählte Geschichte, fabelhaft gesungen und erstklassig ausmusiziert, ist offenkundig genau das, was Halle nach zwei Corona- und fünf Jahren scheinavantgardistischer Spiegelfechterei braucht. Das Haus ist trotz 2G plus besorgniserregend voll, der Applaus nach jeder Szene erheblich. Nach dem letzten über vier Oktaven gespreizten Des mündet er in eine tumultuarische Viertelstunde des Klatschens, Trampelns, Brüllens. Was in Ordnung geht.

Den letzen hiesigen „Rigoletto“ Annthony Pilavachi 2012 sehr sehenswert inszeniert. In dieser Spielzeit ist keine Vorstellung mehr vorgesehen. Aber Leipzigs designierter Opernintendant Tobias Wolff ist Zeuge der Begeisterungsstürme in Halle. Er wäre mit dem Klammerbeutel gepudert, holte er den Publikumsliebling nicht auch hier wieder aus dem Depot.

Von Peter Korfmacher