Berlin

Man spricht Deutsch. Und Englisch, Auch Französisch, Spanisch, Holländisch und anders mehr. Es genügt schon, sich im Pausenfoyer umzuhören, um einen Eindruck davon zu gewinnen, welche Bedeutung dieser „Ring“ hat.

Die Deutsche Oper Berlin hat 1984 Musiktheatergeschichte geschrieben mit Götz Friedrichs Inszenierung der Tetralogie. 33 Jahre lang war diese Produktion an dem Haus zu erleben. In den vergangenen Corona-Monaten hat der norwegische Regisseur Stefan Herheim dort eine neue Version erarbeitet. Jetzt wurden die vier Opern erstmals wieder als Zyklus gezeigt – und das Interesse der Wagner-Welt ist groß.

Bewegte Rezeptionsgeschichte

Herheim verbeugt sich besonders in der abschließenden „Götterdämmerung“ vor seinem Vorgänger, indem er die Figuren manchmal mit weißen Tüchern verhüllt, wie einst auch Friedrich es tat. Das ist allerdings nur einer von unzähligen Verweisen auf die bewegte Rezeptionsgeschichte dieser ausladenden Musikdramen.

Herheim mischt die Bärenfelle und Flügelhelme von frühen Aufführungen mit modernen Regietheatergewohnten wie beleuchtetem Zuschauerraum und feudelnder Putzfrau auf der Bühne. Es ist, als wolle der Regisseur eine Summe aller bisherigen Inszenierungen ziehen.

Basstrompeten-Schatz

Sein Ergebnis dabei ist ein Rückzug auf die Musik. Gleich zu Beginn des „Rheingolds“ marschiert Alberich mit einer Basstrompete auf die Bühne. Das glänzende Instrument symbolisiert hier nicht nur tönend im Orchestergraben, sondern auch gleich szenisch den Schatz auf dem Grund des Rheins, das Alberich rauben und damit die Geschichte des „Rings“ in Gang setzten wird.

Fortan steht ein Flügel im Zentrum des Geschehens, aus dem heraus sich die Handlung entwickelt: Aus seinem Korpus heraus treten Götter und Helden, Feuersbrünste und Überschwemmungen. Und will eine Figur etwas erreichen, greift sie beherzt in die Tasten.

Musik als entscheidende Triebfeder

Indem der Regisseur die Musik als entscheidende Triebfeder des großen Ganzen auch sichtbar macht, verabschiedet er sich von der ursprünglichen Idee des „Rings“ als Weltendrama, das gesellschaftliche, soziale oder sonstige Umbrüche hervorbringen könnte. Seine unpathetische Sicht lässt den Überdruck ab, der sich bei diesem Stück seit Langem aufgestaut hat.

Dabei ist die Bühne fast immer von vielen Menschen bevölkert, die mal handelnde Personen, mal lebende Kulisse werden. Die alten Leder- oder Pappkoffer, die diese Menschen bei sich haben, türmen sich bald zu gewaltigen Bühnenbildern und eröffnen Assoziationen an Flucht und Vertreibung und die grausamen Sammlungen, die die Nazis vom letzten Eigentum der Verfolgten in den Vernichtungslagern angelegt haben. Ausgesprochen wird das alles aber nicht: Auf dieser Ebene erzählt Herheim nicht – er deutet nur an.

Nie langweilig

Umso präziser und gründlicher ist der Regisseur bei der Schilderung der eigentlichen Geschichte. Wo die ihm nicht ganz schlüssig erscheint, erfindet er Dinge oder Figuren hinzu – so hat etwa Sieglinde im ersten Akt der „Walküre“ bereits ein Kind von Hunding, und Siegfried wird nicht nur mit dem Speer getötet, sondern auch noch geköpft. Immerhin wird es so während der gut 16 Stunden Vorstellungszeit nie langweilig.

Dafür sorgen auch der Dirigent Donald Runnicles, das oft starke Orchester und eine sehr gute Sängerbesetzung um Nina Stemme als Walküre und Clay Hilley als Siegfried.

Ob auch dieser „Ring“ über Jahrzehnte laufen wird, ist derzeit noch ungewiss. Vorsichtshalber wurden gleich die ersten Aufführungen für Fernseh- und DVD-Produktionen mitgeschnitten, um sie dauerhaft zu bewahren.

Der nächste Zyklus der vier „Ring“-Opern ist am 4., 5., 7. und 9. Januar 2022 an der Deutschen Oper Berlin geplant. Eine Aufzeichnung der Produktion ist im Frühjahr 2022 bei der ARD zu sehen.

Das Wagner-Jahr an der Oper Leipzig Wagner 22: Alle 13. Opern Richard Wagners in chronologischer Reihenfolge: 20 Juni bis 14. Juli Die Feen: 30. Januar, 20. Juni. Die Meistersinger von Nürnberg: 3. Juli. Der fliegende Holländer: 25. Juni Das Liebesverbot: 14., 22. Januar, 21. Juni Tristan und Isolde: 30. April, 1. Juli Rienzi: 23. Januar, 19. Februar, 23. Juni Das Rheingold: 2. März, 7. Juli Die Walküre: 3. März, 8. Juli Siegfried: 5. März, 9. Juli Die Götterdämmerung: 6. März, 10. Juli Lohengrin – Premiere: 26. März, Vorstellungen: 3., 10., 24. April, 30. Juni Parsifal: 15. April, 14. Juli Tannhäuser: 1., 22 Mai, 26. Juni Der Ring für Kinder: 21., 22., 26., Mai, 12., 13. Juli Karten und Infos: www.oper-leipzig.de, Tel. 0341 1261261

Von Stefan Arndt