Steffen Schleiermacher, geboren am 3. Mai 1960 in Halle, 1980 bis 1985 Studium an der Musikhochschule Leipzig (Klavier, Komposition, Dirigieren). 1986/87 Meisterschüler Friedrich Goldmanns in Berlin, 1989/90 Klavier in Köln. Seit 1988 Leitung der Konzertreihe „musica nova“ am Gewandhaus, 1989 Gründung des Ensemble Avantgarde, Initiator und Leiter zahlreicher Festivals, seit 1989 Konzert- und Vortragsreisen in alle Welt. Knapp 100 CD-Produktionen, darunter die Ersteinspielung des gesamten Klavierwerks von John Cage. Steffen Schleiermacher schuf bislang ein umfangreiches Werk, das von der Kammermusik über die Sinfonik bis zur Oper keine Gattung auslässt. Quelle: Andre Kempner