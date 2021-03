Leipzig

Sie waren immer die ersten. Und dafür habe ich sie gehasst: Wie hartnäckig der Winter sich festgesetzt haben mochte, irgendwann in der ersten Märzhälfte trieben sie aus und reckten mit streberhafter Willfährigkeit rasch ihre Blüten durch den Schnee. Dass sie, zumal vom Raureif zart bepudert, verdammt schön sind, dafür hatte ich keinen Blick. Die ersten Stiefmütterchen-Blüten markierten im elterlichen Gartenbau das Ende des Winters. Das Ende der Saat- und Pikier-Nachmittage im behaglichen Treibhaus, der entspannten Spiele-Abende mit der Familie. Blühten die Stiefmütterchen, ging es aufs Feld, raus in die Kälte, um sie aus dem Boden zu holen, der wahlweise betonhart gefroren war oder schmatzend matschig – was beides wenig Freude machte.

Vergissmeinnicht in voller Blüte Quelle: Stephanie Pilick/dpa

Den Menschen auf dem Markt dafür um so mehr: Die Geschwindigkeit, mit der die Körbe (25 Stück, 5 West-Mark) – wir reden vom Rheinland in den mittleren Siebzigern) unter die Leute gebracht werden konnten, überraschte immer wieder. Das Stiefmütterchen war gesetzt. Ob Friedhof oder Garten, Balkon oder Park, die Streber unter den Veilchen waren allgegenwärtig. Mehr noch als heute – was damit zusammenhängen mag, dass es damals beinahe ausschließlich Freiland-Ware gab, die wirklich im Stande war, Wind und Wetter zu trotzen. Ganz anders als das verzärtelte hybride Unter-Glas-Gezücht unserer Zeit, dessen große Blüten nach dem ersten Schauer in Fetzen hängen, die ins Kraut schießen – und meist schon im April gegen die nächste Frühlingsblumen-Generation ausgetauscht werden. Primeln zum Beispiel.

Pragmatischer Familien-Zuwachs

Richtige Stiefmütterchen dagegen bringt man im März in die Erde, und dann hat man ohne weitere Arbeit bis November was davon. Wahrscheinlich haben sie, auch wenn die Etymologie ihn ableitet von der sehr speziellen Beziehung der kleinen und großen Blütenblätter zueinander, daher ihren Namen: Die Stiefmutter ist, sofern nicht von der bösen aus dem Märchen die Rede geht, ein eher pragmatisch zu bewertender Familien-Zuwachs. Die Liebe gehört der Mutter, die Stiefmutter dagegen, sie kann im Alltag ungeheuer hilfreich sein. Das fiel schon dem Elberfelder Hobbydichter Karl Stelter (1823–1912) auf, der unerschrocken reimend fragte: „Stiefmütterchen haben sie dich genannt,/ O sag mir doch, haben/ Sie keinen schöneren gekannt,/ Die einst ihn dir gaben?“.

Auf die ist Verlass: Männertreu (außen). Quelle: Archiv

Tatsächlich behandelt die Dichtung das Stiefmütterchen eher stiefmütterlich. Und selbst Sarah Kirschs wunderbares Gedicht „Bei den weißen Stiefmütterchen“ konstatiert eher nüchtern als lyrisch ausschwingend das Ende einer Liebe: „Bei den weißen Stiefmütterchen/ im Park wie er mir auftrug/ stehe ich unter der Weide ungekämmte alte blattlos/ siehst du sagt sie er kommt nicht“.

Verlässlich und unkompliziert

Das wäre mit „Männertreu“ nicht passiert. Die sind zwar, weil frostempfindlich, erst nach den Eisheiligen dran. Aber dann sind sie ein Quell der reinen Freude. Auch für den Profi: Sie werden gesät, wachsen unaufhaltsam und blühen in magischem Blau am Zielort unverdrossen bis in den Herbst hinein. Die perfekte Gartenblume mithin. Was die Frage nach ihrem Namen aufwirft – die unterschiedlich beantwortet wird: Männer neigen zur Annahme, dass der Männer Treu mit den Eigenschaften Verlässlichkeit und Unkompliziertheit gut umschrieben sei, auch mit dem Umstand, dass die blaue Lobelie ihr Blühen erst mit dem eigenen Ableben einstellt. Frauen dagegen bevorzugen die Sprachregelung, dass es sich bei dieser botanischen Taufe eher um die Formulierung eines frommen Wunsches handelt, um Ironie. Oder sie rücken die Feststellung in den Mittelpunkt, dass es sich beim Männertreu um eine einjährige Beetblume handelt. Dabei gibt es, bliebe hinzuzufügen, durchaus auch mehrjährige Exemplare. Das allerdings kann man vorher nie wissen. Was wohl der Hintergrund sein mag für Hermann Löns’ (1866–1914) schlimmes Gedicht gleichen Namens: „Es heißt auch Männertreu./ Ei, heißt auch Männertreu;/ Mein Schatz, der mich so viel geküßt,/ Ich weiß nicht, wo er blieben ist,/ Das Lieben ist vorbei.“

Weniger ranschmeißerisch: Bellis. Quelle: SE

Da bleibt nur der Griff zum Vergissmeinnicht, wie das Stiefmütterchen früh bei Wind und Wetter sprießend und unermüdlich weiterblühend bis in den nächsten Winter hinein. Häufiger noch als der Männertreu, kehrt das Vergissmeinnicht auf dem Wege der Selbstaussaat im nächsten Jahr zurück – sorgt also selbst dafür, einstweilen nicht vergessen zu werden. Darum heißt das Vergissmeinnicht praktisch überall Vergissmeinnicht: Non-ti scordar-di-me, Forget-me-not, Ne m’oubliez pas, Wuwangwo ...

Schöne des Krieges

Das Vergissmeinnicht ist weltweit so dick mit Symbolik gepanzert so tief ins kulturelle Bewusstsein gesickert wie sonst nur die Rose. Es ist die Blume der ewigen Liebe und der gestorbenen Kinder, die der Freimaurer und der Kriegsgräber und hat es in der Poesie weit gebracht. Ob der Symbolist Richard Dehmel (1863–1920) es „in einer Waffenschmiede“ gedeihen ließ, oder Hoffmann von Fallersleben ihm zärtlich attestierte: „Es weiß nicht viel zu reden/ Und alles, was es spricht,/ Ist immer nur dasselbe,/ Ist nur: Vergissmeinnicht.“

Ich bevorzuge Bellis. Das Kulturgänseblümchen, dessen Name mit „Schöne“ übersetzt werden kann oder „des Krieges“, war zwar genauso früh im Jahr genauso schwer vom Feld zu bekommen wie das Stiefmütterchen, ist aber vor allem in Zartrosa weniger ranschmeißerisch als das Allerwelts-Veilchen. Viele nennen Bellis Tausendschönchen. Ein schöner Name. Aber der war bei uns für die Bartnelke reserviert, und die blüht erst, wenn der Sommer schon um die Ecke lugt.

Von Peter Korfmacher