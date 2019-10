Der 89-jährige Mario Adorf möchte „das Sterben so akzeptieren, wie es mir widerfährt“, und nicht „in die Schweiz fahren und Pillen schlucken“. Enttäuscht ist der Schauspieler über den politischen Rechtsruck im Land, wie er im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) verrät. Am 7. November läuft in den Kinos die große Adorf-Doku „Es hätte schlimmer kommen können“ an.