System of a Down hat eine Europa-Tour für 2020 auf Instagram angekündigt. Zwar hoffen System of a Down Fans seit Jahren auf ein Comeback, doch mit der geplanten Tour durch Europa dürfte die Band um Frontmann Serj Tankian ihren Fans dennoch ein freudiges Lächeln ins Gesicht zaubern. Wann und wo die melodischen Alternative-Metaller zu sehen sind und wo es noch Tickets zu kaufen gibt, erfahren Sie hier.

Alle Konzerte der System of a Down Tour 2020 im Überblick

Insgesamt tourt System of a Down durch sieben europäische Städte. Den Auftakt macht Amsterdam. Nach dem Konzert in der niederländischen Hauptstadt kommt system of a Down nach Deutschland. Am 8. Juni 2020, auf der Waldbühne in Berlin findet das einzige Konzert in Deutschland statt. Begleitet wird SOAD von der Vorband „Ego Kill Talent“ aus São Paulo.

Wer System of a Down (SOAD) in Deutschland verpasst hat, kann der Band auf ihrer Tour durch Europa einfach folgen. Nach dem Konzert in Berlin tourt die Band über Tschechien nach Ungarn, dann in die Schweiz, anschließend nach Schweden und zu guter Letzt nach Polen. Im Folgenden finden Sie alle Städte der Europa-Tour 2020 mit den Konzertterminen:

System of a Down Europa-Tour 2020 Konzerttermine:

Amsterdam (3. Juni)

(3. Juni) Berlin (8. Juni)

(8. Juni) Prag (16. Juni)

(16. Juni) Budapest (17. Juni)

(17. Juni) Zürich (19. Juni)

(19. Juni) Stockholm (23. Juni)

(23. Juni) Krakau (30. Juni)

Neben der Europa Tour 2020 sind System of a Down auch auf anderen Festivals zu sehen. So treten sie unter Anderem vom 5. bis 7. Juni 2020 als Headliner bei Rock am Ring und Rock im Park auf.

Wo gibt es Tickets für die System of a Down Tour 2020?

Die Tickets für das Konzert in Berlin sind ab dem 3. Oktober zum Beispiel bei Eventim oder Ticketmaster erhältlich. Karten für die weiteren Konzerte können ab dem 4. Oktober gekauft werden.

Typisch für System of a Down ist ihr Einsatz für eine gute Sache: In diesem Fall bietet die Band VIP-Ticket-Pakete an, von denen ein Teilerlös an die Organisation „My Step Foundation“ gespendet werden soll. Die Organisation fördert unter anderem Sozial-, Bildungs- und Umweltprojekte für Armenien.

Wer ist System of a Down ?

Die Band System of a Down wurde 1995 von Serj Tankian und Daron Malakian in Kalifornien gegründet. Ursprünglich als Manager, übernahm Shavarsh „Shavo“ Odadjian bei System of a Down die Rhythmusgitarre und später den Bass, den er noch heute spielt. 1997 kam Drummer John Dolmayan in die Band, deren Besetzung sich seither nicht mehr verändert hat. Ein Jahr später veröffentlichte die Band ihr gleichnamiges Debutalbum. Das zweite Album Toxicity erschien 2001 und brachte der Band den internationalen Durchbruch.

Alle Bandmitglieder von System of a Down haben armenische Wurzeln, was sich sowohl musikalisch, als auch inhaltlich hin und wieder bemerkbar macht. System of a Down bedient eine breite Palette von Musikgenres und wird aufgrund der Vielseitigkeit häufig schlicht dem Alternative Metal zugeordnet. Tatsächlich finden sich in den Songs von SOAD Einflüsse von diversen Rock-Subgenres, Metal, Grunge, Punk und armenischem Folklore.

Charakteristisch für die Band sind die schnellen Übergänge von aggressiven Gitarren- und Schlagzeugparts zu den melodiösen Gesangseinlagen von Frontsänger Tankian oder Gitarrist Malakian. Auf der inhaltlichen Seite kennzeichnet sich System of a Down durch starke politische Statements, Kritik an der zeitgenössischen Politik der USA, dem Kapitalismus und den Massenmedien. Damit prägte System of a Down die späten Neunziger- und frühen 2000er Jahre wie wenig andere Bands aus dem Rockgenre.

Sehen Sie hier: System of a Down - Sugar (Offizielles Video) aus dem gleichnamigen Debutalbum von 1998

Nach der Veröffentlichung des Albums Hypnotize wurde es still um die Band. Mitte 2006 gab die Gruppe bekannt eine Ruhepause einzulegen um Zeit für das Privatleben und Soloprojekte freizumachen. Für viele Fans bedeutete das das Aus der Band. Tatsächlich ist seither kein weiteres Album produziert worden und Tankian äußerte sich 2018, dass entgegen vieler Gerüchte keine neuen Aufnahmen geplant sind. Nach einer fünfjährigen Pause kehrte die Band zurück und ging 2011 erstmals auf Europa-Tournee. Seitdem sind sie ausschließlich als Liveband auf Konzerten zu sehen. Neue Songs sind bislang nicht geplant.

