Trostpreise für Deutschland beim Europäischen Filmpreis in Berlin

Trostpreise sind auch Preise. Natürlich. Aber, mal ernsthaft, was sollte man am deutschen Kino auch schon groß ehren, wenn man den Blick aus europäischer Perspektive schweifen lässt. „Gundermann“, sicher – und dann? Dann wird es sehr eng.

Alle Augen zugedrückt

So landete bei jenem Land, das wie kein zweites auf dem Kontinent dem Europäischen Filmpreis zugetan ist, am Sonnabend die Europa-Statur auch nur zwei Mal. Einmal bei John Gürtler für seine Musik zu „Systemsprenger“ – naja, mal alle Augen zugedrückt. Die zweite Ehrung lag dann allerdings völlig daneben. Oder soll, allen Ernstes, „Babylon Berlin“ Europas beste Serie gewesen sein?! Da fallen mir auf Anhieb ein halbes Dutzend andere ein.

„Intrige“ geht leer aus

Aber wenn schon die 32. Preisgala wieder, wie alle zwei Jahre, im Haus der Berliner Festspiele gefeiert wurde, passt die Ehrung eben. So gnädig wurde mit Roman Polanski nicht umgesprungen. Sein großartiges Drama über die Dreyfus-Affäre „Intrige“ war zwar mehrfach nominiert, ging aber leer aus. Weil Frankreich um „J’accuse“ (Originaltitel) und Antisemitismus streitet – und alte Missbrauchsvorwürfe aufgetaucht sind. Stattdessen wurde das französische Kino für „Die Wütenden“ von Ladj Ly über Vororte und Polizei gefeiert. Kein gutes Zeichen.

Da fehlt einfach Handwerk

Die Entdeckung des Jahres entpuppt sich nämlich als Film, der sein Ende nicht kennt. Da fehlt einfach Handwerk. So werden die Milieubilder, anstatt zu erzählen, mehr und mehr zur moralischen Standpauke. So wie die Verbeugung vor der lesbischen Romanze „Porträt einer jungen Frau in Flammen“ von Céline Sciamma (Drehbuch, Uni-Filmpreis) doch etwas tief gerieten. Die Regisseurin dankte den Verleihern, die ihr Werk verbreitet hatten.

Großer Gewinner aus England

Der große Gewinner des fast drei Stunden langen Abends kam – trotz Brexit – aus britischen Studios: Acht Preise für das so blitzgescheite wie amüsante historische Kostüm-Intrigenspiel „The Favourite“ des Griechen Giorgos Lanthimos. Von Film des Jahres und Regie über die opulente Ausstattung und Kamera war alles dabei. Die hinreißende Königin-Darstellerin Olivia Colman (gepreist), Dank kam per Handyvideo, da sie dreht, war entzückt. Beim Darstellerpreis für Antonio Banderas (zugeschaltet, da kurz vor Theaterauftritt) und „Leid und Herrlichkeit“ konnte hinter dunklem Brillenglas dann auch einmal Regisseur Pedro Almodóvar lächeln. Ansonsten ging sein Selbstporträt, trotz fünf Nominierungen, nämlich leer aus.

Show nah an der Klamotte

Die Show? Naja, kam darauf an, ob man einfach Europas Kino feiern wollte oder etwas mehr erwartete. Für Letztere blieb es dürftig. Scherze der jungen Moderatorinnen (Aiste Diržiute und Anna Brüggemann) reichlich dürftig, Briefüberreichungen durch zwei ständig anders kostümierte Mädchen fast immer ganz nah an der Klamotte, die Gesanganimation des Saales peinlich. Einmal allerdings gab es einen herrlichen Moment. Da wurde die Lobpreisung für den 77-jährigen Regisseur Werner Herzog ( Lebenswerk) als weibliche Arie voll klassischer Inbrunst auf einem Boot gesungen.

Lob des europäischen Kinos

Wim Wenders, der Werner Herzog als 23-jähriger Student erstmals begegnet war, hielt sichtlich bewegt eine Laudatio auf den unabhängigen, dickköpfigen, so verlässlichen wie enthusiastischen Filmemacher. Werner Herzog antwortete mit einem Lob des europäischen Kinos (besonders aus Dänemark und Rumänien) und seiner Vielfältigkeit.

Claire Denis, die Regisseurin, erschien in Bikerkluft (Garderobe lag im nicht mitgeflogenen Koffer) und ehrte Juliette Binoche für ihren Beitrag zur Weltfilmkunst, während der Pole Pawel Pawlikowski zu Recht den Publikumspreis für „Cold War – Breitengrad der Liebe“ erhielt.

