„Ich freue mich ganz besonders“, sagt Thomas-Organist Ullrich Böhme, „dass endlich wieder Live-Konzerte stattfinden können“. Sein Gesichtsausdruck, zeigt deutlich, dass diese Worte von Herzen kommen. „Denn es waren zwar schöne und wichtige Erfahrungen mit den unterschiedlichen Online- und Streaming-Formaten, mit denen wir auch an der Thomaskirche die Corona-Zeit überbrückt haben. Aber das Live-Konzert, der Austausch zwischen Zuschauern und Spielern, die in einem Raum beieinander sind und aufeinander reagieren können, das ist durch nichts zu ersetzen.“

Stars und Größen der internationalen Orgelszene

So sehen das offenkundig auch die international gefeierten Kollegen, mit denen er ab Samstag zum Bach-Orgel-Festival in die Thomaskirche lädt: Ville Urponen, Orgel-Professor aus Helsinki, der neue Nikolaikantor Lucas Pohle, der gemeinsam mit dem Gambisten Thomas Fritzsch antritt, Olivier Latry, Titularorganist der Kathedrale Notre-Dame in Paris und für Böhme fraglos „der Superstar des Jahrgangs“, Hansjörg Albrecht aus Freiberg, der heute den Münchner Bachchor leitet, und Zsuzsa Elekes aus Budapest, die 1980 den Leipziger Bachpreis gewann – woran Böhme sich noch „sehr lebhaft“ erinnert. „Jedes Jahr ist es für mich“, stapelt Böhme gewohnt tief, „eine besondere Herausforderung zu sehen, ob meine Wenigkeit neben dieses Stars und Größen bestehen kann“.

Zweimal rund 45 Minuten

Sie alle zögerten keinen Augenblick lang, als der Thomas-Organist sie fragte, ob sie auch unter den besonderen Bedingungen der Corona-Pandemie noch zu ihrem Festival-Auftritt bereit seien. Diese Bedingungen unterscheiden sich doch erheblich von denen anderer Jahre. Denn wegen des Corona-Konzepts, das sich die Thomaskirche vom Gesundheitsamt hat absegnen lassen, passen nur maximal 250 Zuhörer in die Thomaskirche, weswegen die Organistinnen und Organisten dieses Jahrgangs ihre Konzerte auf rund 45 Minuten zusammenkürzen und im Gegenzug gleich zweimal spielen müssen, jeweils um 15 und um 17 Uhr. Böhme: „Die Hauptarbeit bei einem Orgelkonzert ist ja die Einrichtung des Instruments, und die fällt nur einmal an. Zwischen beiden Konzerten gibt’s eine Kaffeepause, dann geht’s wieder los.“

Stilistisch breit gespreizt

Trotz der reduzierten Konzertlänge sind die Programme wieder stilistisch recht breit aufgestellt: Bach spielen sie alle, daneben reicht das Spektrum von Buxtehude und Bachs Onkel Johann Christian über Wagner und Liszt, Karg-Elert und Boëllmann bis zu Volker Bräutigam und der Uraufführung von Enjott Schneiders 10. Orgelsinfonie.

Sponsoren „auf die Schnelle“

Ausnahmslos alle Interpreten treten nicht nur doppelt auf, sie verzichten auch auf einen Teil ihrer Gage, um das Leipziger Bach-Orgel-Festival in diesem Jahr zu ermöglichen. Thomas-Pfarrerin Britta Taddiken: „Die Corona-Pandemie hat auch für die Thomas-Pfarre schwerwiegende Folgen gehabt und hat sie weiter. Allein durch den Wegfall der Vermietungen in der Passionszeit und während des Bachfestes gingen und erhebliche Einnahmen verloren. Trotzdem wollten wir das Bach-Orgel-Festival unbedingt ermöglichen. Und ich bin sehr froh, dass uns das gelungen ist.“ Geholfen haben dabei Sponsoren, die noch „auf die Schnelle eingesprungen“ sind: die Rechtsanwalt-Kanzlei Götze, die einen „maßgeblichen Betrag“ beisteuerte, und das Vienna Townhouse Hotel am Thomaskirchhof, die die Interpreten kostenfrei in ihrem Haus logieren lassen.

Freier Eintritt für Kinder, Jugendliche und mit Leipzig-Pass

„Wir möchten“, sagt Taddiken, „dass möglichst viele Leipziger und Gäste der Stadt die Möglichkeit haben, diese Konzerte mitzuerleben“. Darum die Dopplung der Konzerte, die die Zahl der möglichen Besucher immerhin in die statistische Nähe der Vorjahre bringt, in denen im Schnitt gut 500 Orgelfreunde den einzelnen Festival-Konzerten lauschten. Weil aber „die Corona-Krise dazu geführt hat, dass viele Menschen weniger Geld im Portemonnaie haben als vorher, weil sie Einkommensverluste hinnehmen mussten, in Kurzarbeit sind, oder ihre Läden nicht mehr laufen wie zuvor, haben wir beschlossen, die Eintrittspreise in diesem Jahr zu senken.“ Von 13 auf 10 Euro – und Kinder und Jugendliche sowie Leipzig-Pass-Inhaber genießen freien Eintritt. Im Gegenzug kann jeder, an dem die Krise bislang ohne stärkere finanzielle Einbußen vorübergezogen ist, für 20 Euro ein „Unterstützer-Ticket“ erwerben.

Bach-Orgel-Festival feiert 20 Jahre Bach-Orgel 18. Juli: Ville Urponen aus Helsinki spielt Werke von Nicolaus Bruhns (1665–1697), Johann Gottfried Walther (1684–1748), Johann Sebastian Bach (1685–1750), Richard Wagner (1813–1883) und John Granlund (1888–1962) 25. Juli: Thomas Fritzsch, Gambe, und Nikolaikantor Lucas Pohle an der Bach-Orgel spielen Werke von Dietrich Buxtehude (1637–1707), Johann Sebastian Bach und August Kühnel (1645–ca. 1700) 1. August: Thomasorganist Ullrich Böhme spielt Werke von Johann Schneider (1702–1788), Johann Christoph Bach (1742-1897), Leon Boëllmann (1862–1897) und Johann Sebastian Bach 8. August: Olivier Latry, Titularorganist der Kathedrale Notre-Dame de Paris spielt Werke von Johann Sebastian Bach und Bert Matter (geboren 1937) 15. August, Hansjörg Albrecht aus München spiel Werke von Johann Sebastian Bach, Franz Liszt (1811-1886) und Enjott Schneider (geboren 1950) 22. August: Zsuzsa Elekes aus Budapest spielt Werke von Johann Sebastian Bach, Elek Hulla (1915–1971), Volker Bräutigam (geboren 1939) und Sigfrid Karg-Elert. Die Konzerte beginnen jeweils um 15 und um 17 Uhr, Karten (10 Euro) gibt’s unter anderem bei der Ticketgalerie im LVZ Foyer, Peterssteinweg 19, im Barthels Hof, Hainstr. 1, in unseren Geschäftsstellen, über die gebührenfreie Tickethotline 0800 2181050 auf www.ticketgalerie.de und an der jeweiligen Tageskasse.

Von Peter Korfmacher