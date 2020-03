Unspektakuläre Wonnen nahe der Stille mit dem Quartett des Saxophonisten Oded Tzur

Leipzig

Übliches Jazzgeschäft, möchte man vermuten: akustisches Piano, Kontrabass und Schlagzeug, darüber das Tenorsaxofon des Bandleaders. So weit, so bekannt, doch ist vom Start weg irgendwas anders. Es klingt nicht wie vergleichbare Quartette von Getz, Coltrane oder Garbarek. Vielmehr staunt man über das mild und elegant einsetzende Saxofon, unterschmeichelt von Pianosensibiltät, getupftem und gedämpftem Schlagzeug und dunkel sparsamem Bass. Ausgewogener Wohlklang nahe der Stille. Minimale Akzentverschiebungen und kleine Soloexkurse bestimmen den Fortgang der Ereignisse. Leise und hymnisch schreitet alles voran, ohne zu eifern. Das ist schön und sinnlich und kommt ohne vordergründiges Ausstellen instrumentaler Fähigkeiten aus.

Der schönste Klang in der Nähe der Stille

Mit dem in Tel Aviv geborenen und aktuell in New York lebenden Oded Tzur debütiert hier ein junger Musiker bei Manfred Eichers Label ECM, der mit seinen sanften Melodiegirlanden vortrefflich zu ihm passt, weil er den einzigen Slogan, den das renommierte Musikunternehmen jemals ausgegeben hat, aufs Eindrucksvollste verkörpert: „The Most Beautiful Sound Next to Silence“.

Nachdem die beiden Alben „Like a Great River“ (2015) und „Translater’s Note“ (2017), die bei Enja erschienen sind, weltweit in den höchsten Tönen gefeiert wurden und sogar in diversen Jahres-Charts auftauchten, ist das mit diesem personell leicht veränderten Quartett erst seine dritte CD. Schlagzeug spielt nun Johnathan Blake, der mal in der Mingus Big Band startete und auf dessen Debüt-CD im Jahr 2012 der Tenorsaxofonist Mark Turner mit von der Partie war. Blake ist ein subtiler Melodiker an den Drums und passt vorzüglich zum Saxofon-Rhapsoden Oded Tzur. Viel Raum erhält der israelische Pianist Nitai Hershkovits, der nach einer ausgedehnten Zusammenarbeit mit dem Bassisten Avishai Cohen dessen Trio verließ, um neue Herausforderungen zu suchen. Diese Band mit ihrer traumwandlerischen Kommunikation ist eine ideale Umgebung für sein besonnen perlendes Spiel. Und auch der griechische Kontrabassist Petros Klampanis, der als Einziger auf allen drei Alben spielt, ist so einer, der die Räume zwischen den Tönen mit Bedeutung aufladen kann.

Gänsehaut erzeugende Musik

Überhaupt ist das Bemerkenswerteste an dieser Gänsehaut erzeugenden Musik ihre Reduktion auf emotionale Kerne, die ausgedeutet, umspielt, intensiviert und gedimmt werden. Zudem behält die Musik des Geschichtenerzählers Oded Tzur bei allem Eingängigen etwas Fremdartiges, bei aller Nachvollziehbarkeit etwas eher Jazzfernes. Bei jedem Hören wirkt das neu, weil man staunt, welche Finten und Finessen dem nur scheinbar Unspektakulären innewohnen können.

Inneres Leuchten der Klänge

Dieses innere Leuchten der Klänge hat gewiss auch damit zu tun, dass sich Oded Tzur während seines Studiums am Konservatorium in Rotterdam nicht nur mit Mikrotonalität befasste, sondern auch viel vom dort nordindische klassische Musik unterrichtenden Meister der Bansuri-Flöte Hariprasad Chaurasia lernte. Die indischen Techniken der Glissandi und Tonhöhenflexibilität hat er auf sein Instrument übertragen und so zu bemerkenswerter Eigenständigkeit gefunden. Wenn man will, kann man seine Stücke auch als kleine Ragas hören.

Zum Finale staunt man über die einzige Fremdkomposition dieses verblüffenden Albums: Die Ballade „Can’t Help Falling In Love“ wurde durch Elvis Presley berühmt. Wer von der Neudeutung durch Oded Tzurs Quartett nicht berührt ist, muss ein Herz aus Stein haben.

Oded Tzur: Here Be Dragons. (ECM/Universal)

Von Ulrich Steinmetzger