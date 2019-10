Völkerverständigung in Familie: Gewandhaus-Residenz bei den Partnern aus Übersee

Boston

Angesichts der vielen Besonderheiten dieser Boston-Residenz des Gewandhausorchesters ist es fast ein bisschen überraschend, dass die Leipziger in der Symphony Hall ihres ebenfalls von Andris Nelsons geleiteten Partner-Orchesters auch ganz normale Konzerte geben: am Sonntag mit Brahms’ Doppelkonzert und Schuberts Großer C-Dur-Sinfonie, am Dienstag mit Mahlers „Blumine“, Schumanns Cellokonzert, Wagners „Holländer“-Ouvertüre und Mendelssohns Schottischer.

Reise zu den gemeinsamen Wurzeln

Ausgesprochene Leipzig-Programme sind dies, von Leipzigern oder in Leipzig geschrieben oder uraufgeführt. Und diese Reise zu den Wurzeln kommt gut an in der neuen Welt. Die Bostoner, beide Male ist der rund 2500 Plätze fassende Saal fast ausverkauft, sind via Programmheft bestens informiert über die historischen Gemeinsamkeiten beider Orchester, ihrer Chefs, ihrer Säle. Sie empfangen die Gäste aus der Alten Welt, der man sich hier näher fühlt als sonstwo im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, schon vor dem jeweils ersten Ton mit bemerkenswerter Herzlichkeit. Sie brüllen und juchzen in die Schlussakkorde hinein, lassen in der Pause keinen offenkundig Deutschen vom Haken, bis nicht alle Fragen nach Leipzigs Musikleben, beantwortet sind. Schließlich sind es ihre Wurzeln. Denn die Boston Symphony Hall stellt eine vergrößerte strukturelle Kopie des zweiten Gewandhauses dar, und bis zum deutschlandfeindlichen Nationalismus, der im Zuge des Ersten Weltkriegs aufkam, war Boston musikalisch sozusagen eine Außenstelle Leipzig. Was nicht nur am Gewandhauskapellmeister Arthur Nikisch lag, der in Personalunion zeitweise auch als Chef des Boston Symphony Orchestra fungierte.

Einzigartige Allianz auf Augenhöhe

Das alles ist bekannt. Ebenso, dass nun, seit Andris Nelsons auch das Amt des Gewandhauskapellmeisters übernahm, beide Klangkörper wieder näher zueinander rücken. Deutlich näher, spektakulär, ja einzigartig nah. Gewandhausdirektor Andreas Schulz, der in Boston von einer Podiumsdiskussion zum nächsten Radio-Meeting, zum übernächsten Sponsoren-Treffen, von einem Interview zum nächsten Polit-Termin hechelt und dabei so euphorisiert erscheint, als habe er mit bewusstseinserweiterten Substanzen nachgeholfen, sagt es so: „Das hat es noch nie und nirgends gegeben, dass zwei Spitzenorchester über die Kontinente hinweg auf Augenhöhe eine Allianz bilden.“

Gescheiterte Versuche

Damit hat er recht. An Versuchen hat es in der Vergangenheit nicht gemangelt, auch nicht an solchen mit Leipziger Beteiligung. Denn als Kurt Masur Anfang der 90er neben seinem Gewandhauskapellmeister-Amt auch Chef der New Yorker Philharmoniker wurde, gab es bereits Bestrebungen, beide Orchester partnerschaftlich zusammenarbeiten zu lassen – vom Musikeraustausch bis zu gemeinsamen Auftritten. Aber es wurde nichts draus, und keiner der wenigen Gewandhaus-Musiker, die sich noch an diese Bemühungen erinnern, vermag zu sagen, woran es damals scheiterte. Aber es scheiterte. Komplett.

Glückshormone bei allen Beteiligten

Nun sieht es anders aus. Die ersten Austausch-Musiker sind um tiefe Erfahrungen reicher in ihre jeweilige Heimat zurückgekehrt, wechselseitige Gastspiele erfolgreich absolviert, nun stehen die Zeichen auf Sensation: Ab Donnerstag, Reformationstag, Halloween, spielen beide Orchester in der Symphony Hall gemeinsam drei Konzerte. Die Proben laufen. Sie laufen gut und sehr, sehr laut bei Strauss’ Festlichem Präludium, ungeheuer vielfarbig bei Skrijabins „Poeme de l’ekstase“, beeindruckend tiefgründig bei Schönbergs „Verklärter Nacht“. Und sie schütten ganz offenkundig bei allen Beteiligten Glückshormone in hohen Dosen aus: Andris Nelsons, seine Musiker von beiden Seiten des Atlantiks, die Sponsoren, der Tross beider Orchester, sie geraten ins Schwärmen angesichts dieser sehr besonderen Erfahrung.

Verblüffende Nähe

Dabei ist noch schwer abzuschätzen, was die Kunst davon hat, oder was die beiden Orchester ästhetisch davon haben. Aber menschlich ist bereits jetzt eine verblüffende Nähe offensichtlich. Das Gewandhausorchester hat als Gastgeschenk schlichte blaue Hoodies machen lassen, sie tragen vorn die Logos beider Orchester, hinten den Schriftzug „Sounds like an unique story“ (Klingt nach einer einzigartigen Geschichte). Andris Nelsons bekam den ersten – und der Stolz, mit dem viele Orchestermitglieder mit diesem Kapuzenpulli durch Boston mäandern, zeigt so etwas wie Sippen-Überschwang.

Unzertrennlich auch in der Freizeit

Tatsächlich sind die Orchester auch in ihrer Freizeit unzertrennlich. Man lädt sich gegenseitig zu Pizza und Getränken ein, feiert daheim oder in Kneipen, erkundet gemeinsam zu Fuß oder mit dem Fahrrad die geschichtsträchtige einstige Hauptstadt der Kronkolonie Neuengland – und gibt so den perfekten Hintergrund ab für allerlei politische und/oder wirtschaftliche Transatlantische Bemühungen.

Warme Präsidenten-Worte

So endet am Donnerstagabend mit dem gemeinsamen Konzert das Deutschland-Jahr in den USA. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist dafür eigens über den Atlantik, um in der Symphony Hall in politisch schwierigen Zeiten warme Worte zu formulieren und das Auditorium hinterher zu German Brezen and Beer einzuladen. Die Atlantik-Brücke mit ihrem Pylon Sigmar Gabriel war schon vorher da und ließ sich von Andreas Schulz in die Geheimnisse der interkontinentalen Zusammenarbeit einweisen. Der BDI ist dabei, Sachsen zeigt Flagge (und engagiert sich finanziell), DHL hält es beiderseits nicht anders. Beinahe scheint es, als könnten am Leipzig-Bostoner Musikwesen die deutsch-amerikanischen Befindlichkeiten genesen.

Symbolische Völkerverständigungskraft

Das können sie natürlich nicht. Aber die symbolische Völkerverständigungskraft dieser gemeinsamen Konzerte und des ganzen Drumherums der Bostoner Leipzig-Week sollte dennoch niemand unterschätzen.

Von Peter Korfmacher