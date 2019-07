Prag

Seinen Geburtstag hat Karel Gott ausnahmsweise schon einmal vorgefeiert. Alles wurde streng geheim gehalten. Es sei eine private Veranstaltung gewesen, sagt eine Sprecherin des Schlagersängers über die Feier in einem früheren Landgut am Prager Stadtrand. Unter den mehr als hundert Gästen waren Ende Juni viele Prominente des Showbusiness wie die Sängerin Lucie Bila und Ex-ESC-Kandidat Mikolas Josef. Auch Eishockey-Altstar Jaromir Jagr durfte nicht fehlen. Am kommenden Sonntag (14. Juli) wird Karel Gott, Sänger von Hits wie „ Biene Maja“, „Babicka“ und „Lady Carneval“, 80 Jahre alt.

Karel Gott postet auf Instagram – er schreibe an einer Autobiografie

Gleich nach der Feier zog es den Jubilar gen Süden. Seine vielen Fans in den sozialen Netzwerken grüßte er aus Sardinien und verriet eine Neuigkeit: Er schreibe an einer neuen Autobiografie. Nach Sardinien sei er gefahren, um nachzudenken und sich an Episoden aus seinem Leben zu erinnern. Ein Foto des Laptops enthüllte eine erste Kostprobe, nämlich wie der spätere Sänger in der Schule unsterblich in seine nur wenig ältere Russisch-Lehrerin verliebt gewesen sei.

Ganze Generationen verbinden Karel Gott, auch bekannt als „goldene Stimme aus Prag“ und „ Sinatra des Ostens“, mit einem Lied: Die „kleine, freche, schlaue Biene Maja“ schwirrte vor vier Jahrzehnten erstmals über die deutschen Fernsehschirme. Anfang Juni, als Karel Gott in Zlin einen Preis für sein Lebenswerk entgegennahm, sagte er: „Ich habe mich mein ganzes Leben um Erfolg bei Kindern bemüht, denn Kinder sind ein aufrichtiges Publikum – sie sagen, was sie denken.“

Was macht ein Lied wie dieses zum Ohrwurm? Das sei das Ergebnis eines „glücklichen, aber äußerst komplexen Zusammentreffens sehr verschiedener Faktoren“, sagt der Musikwissenschaftler Peter Wicke. Entscheidend sei eine „unkalkulierbare Balance“ aus erfüllter Hörerwartung und musikalischer Innovation. Wie Barbra Streisand oder einst Frank Sinatra steht Karel Gott seit Jahrzehnten auf der Bühne. „Kurzlebig ist nur das aktuelle Popmusikgeschäft, das sich um den Verkaufserfolg bemühen muss“, erklärt Wicke.

Der Tscheche sei zweifellos „eine nationale Ikone mit allem, was diese Nation auszeichnet“, sagt Petr Bilek, Chefredakteur der Prager Kulturzeitschrift „Literarni noviny“. Er spricht von einem „anpassungsfähigen Talent mit einem beharrlichen Verlangen, sich Träume zu erfüllen“. Die Stimme Karel Gotts habe für ganze Nachkriegsgenerationen die Zeit der ersten Liebe begleitet.

„Mit der Elektrik hätte er sich nie so durchgesetzt wie mit seiner Stimme“

Dabei hatte Karel Gott Glück, dass seine stimmlichen Qualitäten nicht unentdeckt blieben. Denn erst machte der gebürtige Pilsener eine Ausbildung zum Elektroinstallateur bei „CKD Stalingrad“ in Prag, trat nur nebenbei in Kaffeehäusern auf. „Mit der Elektrik hätte er sich nie so durchgesetzt wie mit seiner Stimme“, konstatierte sein damaliger Lehrmeister wohl zu Recht.

Der endgültige Durchbruch kam 1963 mit dem Sieg im tschechoslowakischen Musikwettbewerb „Goldene Nachtigall“ – die Auszeichnung sollte Karel Gott im Laufe seiner Karriere noch 41 weitere Male gewinnen. Zuletzt war das 2017, kurz nachdem er eine schwere Krebserkrankung überstanden hatte. Nach einer mühsamen Therapie geht es dem Sänger inzwischen wieder besser.

Neuester Hit wird Youtube-Erfolg

Für seine neueste Studioaufnahme kooperierte Gott mit dem tschechischen Popsänger Richard Krajco (42). Und er ging mit der Zeit, denn das Lied wurde nicht zuerst auf CD, sondern im Internet auf Youtube veröffentlicht. Entstanden ist ein bewegendes Duett mit Karel Gotts 13 Jahre alter Tochter Charlotte mit dem übersetzten Titel „Herzen erlöschen nicht“.

Es trage die emotionale Tiefe und die Energie eines Dialogs zwischen Vater und heranwachsender Tochter in sich, sagte der Sänger. Die Zeilen wirken poetisch, aber auch melancholisch: „Wenn mich der Strom fortreißt, musst du schwimmen“, heißt es da. Oder: „Ich werde dir auf all deinen Wegen als Stern vom Himmel scheinen.“ Der Videoclip hat bereits mehr als acht Millionen Klicks bekommen.

Öffentliche Auftritte sind zwar seltener geworden, doch hat Karel Gott vor kurzem zwei neue CD-Kollektionen veröffentlicht. „Nie wäre mir auch nur im Traum eingefallen, dass ich bis ins Alter von 80 Jahren singen und Platten herausgeben könnte“, sagte er dazu. Seine Kollegen gratulieren ihm zum Jubiläum. Die Sängerin Helena Vondrackova sagte der Deutschen Presse-Agentur, sie wünsche ihm neben Gesundheit und Freude am Talent seiner Töchter, „dass er seinen Sinn für Humor nicht verliert, der ihn bis heute auszeichnet, und dass er noch viel Schönes erlebt“.

Von RND/dpa