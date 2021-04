Leipzig

Die Helden sind raus. Die modernen Wiedergänger von Achill, Aeneas, Mucius, Wieland, Roland, Egmont, Wellington, Blücher, die sich im Kampf gegen Covid 19 nun schon ein Jahr lang an vorderster Front bewährten, Aug’ in Aug’ dem Virenbomber trotzten, mit dem unsichtbaren Feind auf Tuchfühlung gingen, vor und hinter den Linien, sie haben uns nicht weitergebracht. Folglich scheint im Angesicht der dritten Welle, die da über uns den Himmel verdunkelt, der Krieg ausgedient zu haben. Und der Verkehr hat begonnen.

Weil unter der Wucht der ersten und zweiten Welle die Sprachbilder aus den Schützengräben, vom Blitzkrieg, dem letzten Aufgebot im Lazarett sich als untauglich erwiesen, werden jetzt die Technokraten und ihre Vernunft vors Loch geschoben: die Raum- und Verkehrsplaner. Die Linguistik der Pandemie schwenkt folglich von der Landser-Dramatik zur Ingenieurs-Vernunft. Beides Bildwelten, die dem und der Deutschen an und für sich vertraut sind, aber jeweils andere Saiten in ihr und ihm zum Schwingen bringen.

Nirgends ist eine Lösung in Sicht

Armin Laschet, der in naher Zukunft mutmaßlich als mutmaßlich glückloser Kanzler-Kandidat für die CDU in die Bütt steigen wird, hat schon vor Ostern den „Brücken-Lockdown“ ins Spiel gebracht. Wirklich präzise hat er nicht formuliert, was er damit meinte. Jedenfalls nicht so präzise, dass es tauglich gewesen wäre, seinen Brücken-Lockdown klar abzugrenzen von dem, der ohnehin galt und es im Grunde bis heute tut – jeweils fein ausdifferenziert diesseits und jenseits der magischen Inzidenz-Grenze 100. Aber erstens hat er damit ein schönes neues Wort in Umlauf gebracht, auf das jede und jeder aus jedem Lager seinen alten Senf zu streichen freudig sich anschickte. Und zweitens muss man ihm zugestehen: Wenn der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen sich mit etwas auskennt, dann sind es Brücken und ihr Lockdown.

Brückenbauer sucht Macher-Image: Armin Laschet. Quelle: Lukas Schulze, dpa

Schließlich ist er der Herr über die prominenteste Lockdown-Brücke der Republik: Zwischen Köln und Leverkusen spannt sie sich über den Rhein, seit Mitte der 60er die Bundesautobahn A 1 auf ihren Schultern tragend, weswegen sie seit einem Jahrzehnt als einsturzgefährdet gilt und seit Jahren für Kraftfahrzeuge über 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht gesperrt ist. Darum wird nebenan Ersatz geschaffen. Im Prinzip jedenfalls. Im Moment herrscht mal wieder Baustopp. Und gerade das macht diese Autobahnbrücke zum Symbol für die neue Phase im Kampf gegen das Corona-Virus. Für LKW ist sie gesperrt, die Fahrbahn verengt. Die Gefahr des Zusammenbruchs wurde dennoch eher größer als kleiner, und die Kollateralschäden sind gewaltig: Tagtäglich staut es sich an dieser Dauerbaustelle auf der einen Seite bis Dortmund/Unna und auf der anderen bis Bad Münstereifel. Und nirgends ist eine Lösung in Sicht.

Bundes-Notbremse holt alle in den Zug

Die bringt in der Corona-Frage auch Laschets Versuch nicht, sich mit einer Verkehrs-Metapher doch noch zum Helden im Kampf gegen Corona aufzuschwingen. Oder geht es hier eher um den Kampf gegen den CSU-Konkurrenten Markus Söder, der immer noch stolz das Macher-Abzeichen am Revers trägt, obschon auch er länger nicht mehr mit Taten aufgefallen ist? Doch in der Politik ist ohnehin alles eher Frage der Worte, weshalb Laschet der Brücken-Metapher eine kämpferische Botschaft hinterherschickt: „Die Lage ist ernst“, sagte er in dieser Woche immer wieder, und: „Wir müssen jetzt handeln“.

In den Zügen funktionieren Notbremsen bereits, die des Bundes lässt noch bis mindestens Ende der Woche auf sich warten. Quelle: Christoph Soeder/dpa

Das findet auch Angela Merkel, meist eher fürs Aussitzen bekannt. Allerdings greift auch sie nicht beherzt ins Steuer, sondern bemüht bildhaft eine Funktion, deren Benutzung jedem Fahrgast zusteht: die Notbremse, die, weil die Bundeskanzlerin sie zu ziehen gedenkt, kurzerhand zur „Bundes-Notbremse“ wird. Ein kluger Schachzug, holt er doch alle ins Boot, respektive in den Zug. Selbst jenen 36-jährigen Maskenverweigerer, von dem die Deutsche Presse-Agentur zu berichten weiß, dass er mit der Regionalbahn 46 von Grünstadt nach Ramsen fuhr. „Kurz vor dem Bahnhof Ramsen wurde er durch die Zugbegleiterin aufgefordert, seinen Mundschutz vorschriftsmäßig zu tragen. Das sah der Mann allerdings nicht ein und weigerte sich. Anschließend betätigte er die Notbremse, so dass der Zug im Bahnhof Ramsen zum Stehen kam.“

Auf allen Ebenen ...

Der Arme scheint einiges falsch verstanden zu haben. Aber wer wollte es ihm verdenken. Der Zug mit der Bundes-Notbremse ist ja noch im Bahnhof, weil die frühestens Ende nächster Woche funktionsfähig ist. Und es scheint auch nicht ganz klar, worin der Unterschied zwischen ihr und der derzeit geltenden besteht.

Die zu ziehen, hatten sich Ministerpräsidenten und Bund bereits Ende Februar geeinigt – im Zuge der absehbar verheerenden Folgen verfrühter Lockerungen an falschen Stellen. Nun dröhnen alle Sirenen, und dennoch betätigt niemand die Notbremse, wohl in freudiger Erwartung des Bundes-Pendants, auch wenn Gesundheitsminister Jens Spahn, den Einsturz der Brücke vor Augen, zur Eile mahnt und damit ganz bei seinem vorsitzenden Parteifreund Laschet ist: „Wir müssen jetzt handeln“, sagt er, „jetzt auf allen Ebenen, und natürlich auch auf der Ebene der Entscheider.“ Trotzdem drängt sich beim Blick auf deren zänkisches Klein-Klein der Eindruck auf: Die tun nix, die wollen nur reden.

„Hüte dich schöns Blümelein!“

Derweil sollten wir uns im Zusammenhang mit der Pandemie schon einmal auf einem neuen linguistischen Themenfeld umschauen. Denn auf Krieg und Verkehr folgt Ackerbau. Clemens Brentano, aus Koblenz, von wo das Rheinwasser nur wenige Stunden braucht, bis es, vorausgesetzt, sie ist in der Zwischenzeit nicht eingestürzt, unter der Autobahnbrücke zwischen Köln und Leverkusen durchrauscht, um sich noch ein wenig später vor Armin Laschets Ministerpräsidenten-Büro in Düsseldorf zu kräuseln, schrieb schon 1802: „Es ist ein Schnitter, der heißt Tod/ Er mäht das Korn, wenn’s Gott gebot;/Schon wetzt er die Sense,/ Daß schneidend sie glänze,/ Bald wird er dich schneiden,/ Du mußt es nur leiden;/ Mußt in den Erntekranz hinein,/ Hüte dich schöns Blümelein!“

