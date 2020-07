Leipzig

Als letzter noch lebender Schüler Theodor Albin Findeisens und bis dahin ältester Berliner Philharmoniker hat er die Kontrabasswelt des 20. Jahrhunderts geprägt wie kaum ein anderer. Am 6. Juli ist Erich Hartmann, wie erst jetzt bekannt wurde, im gesegneten Alter von 100 Jahren verstorben.

Geboren am 26. Januar 1920 in Leipzig als Sohn eines Klavierbauers war sein Leben von frühester Kindheit an von Musik geprägt. Nach seiner Zeit bei den Thomanern begann er Mitte der 30er ein Studium am Leipziger Konservatorium bei Albin Findeisen (Kontrabass) und Hermann Grabner (Komposition).

Internationale Instrumentallehre

Sein Kontrabasslehrer verband vermutlich als erster die Mitteleuropäischen Kontrabassschulen durch seine Ausbildung in Wien, Prag, Dresden und Leipzig. Als Professor am Leipziger Konservatorium sowie als erster Solo-Kontrabassist im Gewandhausorchester gab Findeisen seine internationale Erfahrung an seine Studenten weiter. Erst mit seiner Generation begann die Vereinheitlichung der Instrumentallehre in Europa, die bis heute vorherrscht.

Hartmann setzte sein Studium nach dem frühen Tod seines Lehrers 1936 bei dessen Nachfolger (am Konservatorium wie als Solo-Kontrabassist im Gewandhausorchester) Max Schulz fort. Der Beginn des Zweiten Weltkriegs durchkreuzte die Pläne des 19-Jährigen, und er wurde zum Arbeits- und Wehrdienst eingezogen. Im September 1942 wurde er verwundet und kehrte in seine Heimatstadt zurück, wo er seine Ausbildung abschloss.

Mitten im Krieg von Leipzig nach Berlin

Trotz einiger Aushilfsdienste beim Gewandhausorchester folgte er der Leipziger Konservatoriums-Tradition nicht und wandte sich nach Berlin. Dort bestand er am 1. November 1943 das Probespiel und wurde Mitglied der Berliner Philharmoniker, deren Mitglieder vor dem Einzug zum Kriegsdienst geschützt waren.

Zu diesem Zeitpunkt war der Krieg längst in Deutschland angekommen. Bereits im November wurden Verwaltungsgebäude des Orchesters getroffen und Teile des Archivs zerstört. Der Höhepunkt ereignete sich jedoch am 29. Januar 1944. Hartmann hatte in dieser Nacht Luftschutzdienst und musste miterleben, wie ein schweres Bombardement die Philharmonie in der Bernburger Straße, das restliche Archiv und die Bibliothek nahezu komplett zerstörte. Hartmann berichtet in seinem Buch „Die Berliner Philharmoniker in der Stunde Null“ von diesen Tagen und beschreibt den Schockzustand der Musiker nach dieser Nachricht.

Wichtiger Zeitzeuge

Durch die Zerstörung der Archivbestände ist die Quellenlage in der Erforschung der Berliner Philharmoniker dürftig. Neben den Archiven des Propagandaministeriums zählt das Buch Erich Hartmanns zu den wichtigsten Zeitzeugenquellen.

Nach dem Krieg hatte das Orchester lange mit seinem Ruf zu kämpfen, schaffte es aber sich international als eines der besten zu etablieren. Teil dessen war selbstverständlich auch Erich Hartmann. 1967 gründete er das Kontrabassquartett. Ab dieser Zeit begann Hartmann wieder zu komponieren, insbesondere für vernachläßigte Kontrabassbesetzungen.

Genau 41 Jahre nach der Zerstörung der alten Philharmonie ging Erich Hartmann im Januar 1985 in den Ruhestand. Bis zu seinem Tod blieb er dem Orchester aber auch seiner Heimatstadt Leipzig in großer Freundschaft verbunden. Mit ihm verlor die Zunft der Kontrabassisten ein wichtiges Mitglied – als Komponist, Orchester- und Kammermusiker, Zeitzeuge sowie einzigartigen Menschen.

Von Johannes Köppl