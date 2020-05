„Die Architekten“, ein melancholisch-beklemmender Spiegel des DDR-Untergangs

Leipzig

Ein melancholischer Abgesang. Ein bitterer Blick auf die Generation der 40-Jährigen. Aufgewachsen in der DDR, fühlen sie sich verloren – in Behinderungen und Kompromissen, in Lektionen über das Machbare und in politischer Gängelei. Ihre innere Energie haben sie zerrieben in mühsamen Kleinkämpfen. Mehltau liegt über dem Land, Lähmung und eine große Traurigkeit. „Wie soll man sich in einem Land wohl fühlen, in dem jeder Ort aussieht wie der andere?“, fragt einer. „Warum soll ich hier leben? Nur weil ich hier geboren bin?“, sagt frustriert Wanda, die Frau des Architekten Daniel. Sie verlässt die DDR. Sie ist nicht die Einzige. Lauter gestorbene Träume.

Drama der Verzweiflung

„Die Architekten“ ist ein Drama der Verzweiflung – über die tödliche Tristesse, die in der DDR umgeht, in der die Einäugigen, die nur sehen, was sie sehen wollen (wie ein Ökonom einmal sagt), das Sagen haben. „Die Architekten“ konnte von der Defa vom 2. Oktober 1989 bis 5. Januar 1990 nur gedreht werden, weil sich diese Macht bereits in Auflösung befand. Geschrieben hatte die Geschichte Thomas Knauf („Rabenvater“, „Vorspiel“), einer von 22 festen Autoren der Defa, seit neun Jahren angestellt in Potsdam-Babelsberg. Ein Enddreißiger mit viel Talent und viel Frust. Regie führte Peter Kahane („Ete und Ali“), kurz vor dem 40. Geburtstag, der Knaufs zurückerzähltes, sarkastisch-poetisches Treatment begradigte. Er machte es chronologisch, direkter – und realistisch. Ein Glücksfall.

Anzeige

Aufbruch und Absturz

So wird Aufbruch, Absturz und Desillusionierung des Enddreißiger-Architekten Daniel Brenner nach und nach zu einem Spiegel des Lebensgefühls in der späten DDR. Er soll mit sechs Gleichgesinnten die Sozialgebäude in einem Neubaugebiet entwerfen. Ein Anfang voll Euphorie. Alle wollen menschlich bauen. Plätze, Passagen, Kino, Restaurants, Innenhöfe, Heimatgefühl – und streitbare Plastiken. Eine zeigt ein getrenntes Paar mit Kind in der Mitte, eine andere einen Bauarbeiter in einer Grube, eine dritte einen sowjetischen Soldaten auf der Erde.

Weitere LVZ+ Artikel

Erschütternd ironisch

Die Gruppe wird hingehalten – der Urteilsspruch kommt aus heiterem Himmel. Ökonomisch und politisch. Jeder originelle Einfall gestrichen, gebaut wird nach Norm. Die Gruppe zerfällt. Einer will mit 39 endlich erwachsen sein. Ein anderer stellt einen Ausreiseantrag, die Ehe von Daniel Brenner zerbricht. Wanda, die Physiotherapeutin, geht mit der Tochter in die Schweiz. Tieftraurige Klänge liegen unter Bildern trister Platten. Irgendwann erklingt erschütternd ironisch Hans Naumilkats „Unsere Heimat, das sind nicht nur die Städte und Dörfer ...“

Der ultimative Wendefilm

Nahe an ihrem Ende gelang der Defa der ultimative Wendefilm. Der wurde, nach einigem Ringen, erstaunlich schnell produziert. Defa-Chef Hans Dieter Mäde las, kurz vor seiner Pensionierung, noch das vom Chefdramaturgen Rudolf Jürschik abgenommene Szenarium, mahnte in einem Gespräch einen gerechten Umgang mit den Genossen darin an – und gab es nicht frei zur Produktion. Was jedoch Plangründe hatte.

Positive soziale Wirkungen

So hatte nun Gert Golde als Mädes Stellvertreter (ab September 1989 als Defa-Chef) zu entscheiden. Auf einer Drehbuch-Beratung Anfang Mai, bei der auch Filmminister Pehnert anwesend war, wurde die Produktion (Budget: rund zwei Millionen) nun doch eingeleitet. Allerdings sah Golde Handlungsbedarf, um den „weitgehend negativen Tenor dadurch abzuschwächen, dass die positiven sozialen Wirkungen des Wohnungsbauprogramms angemessene Berücksichtigung finden.“ Was mit der Geschichte der „Architekten“ wenig zu tun hatte.

Politische Wirkungen auf höchster ebene

Im Juli 1989, angesichts der zweiten Drehbuchfassung, befürchtete Gert Golde – sicher nicht zu Unrecht – politische Wirkungen in höchster SED-Etage. Da war man ja gerade in Festtagsstimmung zum 40. Jahrestag und reagierte allergisch gegen alle Jubiläums-Miesmacher. Also Rückversicherung beim Filmminister. Der stand zum Projekt. So startete der Dreh am 2. Oktober – mit dem unbekannten Kurt Naumann (1948 – 2018) in der Hauptrolle. Als sein Chef glänzte der Leipziger Theaterstar Hans-Joachim Hegewald (1930 – 2010), der 27-jährige Jörg Schüttauf ist ein enttäuschter Architekt.

Zeit und Sittenbild der DDR im Untergang

Es gibt einen Stasi-Spitzel, Bilder vom Tränenpalast, einen Architektenvater, für den wohl Berlins Stararchitekt Henselmann das Vorbild abgab, eine Fahrt hinter der Mauer entlang, kaputte, graue Häuser und Blicke aufs vermauerte Brandenburger Tor, gedreht vier Tage vor der Öffnung. So werden „Die Architekten“ auch zu einem Zeit- und einem Sittenbild der DDR im Untergang.

Letzte Defa-Lese

Es gehört zum Schicksal dieses grandiosen Films, dass er nicht jene Aufmerksamkeit bekam, die er verdient hätte. Die Premiere gab es am 27. Mai 1990 im Berliner Kino International – zum 6. Nationalen Filmfestival, das seit 1980 erstmals nicht in Karl-Marx-Stadt stattfand. Es war nicht die Zeit, in der man im Kino DDR-Filme sah. Es war auch nicht die Zeit, in der dieses Festival allzu viel Aufmerksamkeit bekam. Der Autor, der damals (im Wechsel mit Hanno Harnisch) die Gespräche zu den Filmen im Foyer moderierte, musste jedenfalls feststellen, dass man lieber nach Westberlin fuhr als die letzte Defa-Lese zu besuchen.

Drama eines geschlossenen Landes

Ab Sommer ging auch im Kino ein Film unter, in dem wie unterm Brennglas eine Menge Gründe für das Scheitern der DDR ohne Watte und schwarz-weiß gezeigt wurden. Emotional, privat und politisch. Das Drama einer ausgeschlossenen Generation wird zum Drama eines geschlossenes Landes. Hoffnung wird zu Hader und Kommunikationsstörung zu Sprachlosigkeit. Das Misstrauen der Väter frisst die Söhne. Späte Film-Genugtuung: Das MoMa New York erwarb 2006 eine „Architekten“-Kopie für sein Filmarchiv.

Von Norbert Wehrstedt