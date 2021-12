Leipzig

Zwischen den Zeiten lag die Panne. Erst Gesang und Frohsinn in der Silvestershow, dann eine lebende Uhr für die letzten Sekunden 1991. Ein schwarzes Bild – und Schnitt.

Cornelia Nossek lehnt tonlos auf einem TV-Gerät, bunt leuchtet auf seinem Schirm „mdr“ – und Hansjürgen Rosenbauer, Intendant des neuen Ostdeutschen Rundfunks, begrüßt 1992. Victoria Herrmann und MDR-Chefredakteur Wolfgang Kenntemich können noch so viel vor einer Kirche in Dresden reden, sie bleiben ungehört. Über zwei Minuten lang. Das Umschalten von DFF zu MDR und ORB ging schief.

Der MDR hatte Erfolg

Später hat Udo Reiter, der erste Chef des Mitteldeutschen Rundfunks, die Geschichte gern voller Ironie erzählt. Konnte er auch. Der MDR hatte schließlich Erfolg. Rasch kam er in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen bei den Zuschauern an – und blieb über 30 Jahre bis heute das erfolgreichste Dritte der ARD. Der ORB wurde durch Fusion mit dem SFB 2003 zum RBB und rätselt weiter, woher das wohl kommt.

Vielleicht von jener Cleverness, mit der sich mitteldeutsche Territorien in der DDR durchschlugen – mit den erzwungenen Berlin-Hilfen, die in der Region schöne alte Städte in bröckelnde Tristesse verwandelten. 1989 drehte das DDR-Fernsehen „Ist Leipzig noch zu retten?“. Das schockte. Der 25-Minuten-Film gehörte zum im Herbst 1989 neu gestarteten TV-Magazin „Klartext“, in dem das Adlershofer Fernsehen die DDR zeigte, wie sie wirklich aussah.

35 neue Formate in sechs Monaten

Nach 37 Jahren unter rigider ideologischer SED-Kontrolle wehte seit Herbst 1989 ein neuer Wind. Am 1. September 1989 begann es nach dem Sommer des Schweigens in der Fluchtwelle mit „elf99“, dem Jugendmagazin, am 18. September ging Agitationschef Joachim Herrmann, der über zehn Jahre selbstherrlich alle Medien regiert hatte, am 30. Oktober 1989 sagte TV-Chefkommentator Karl-Eduard von Schnitzler nach dem „Schwarzen Kanal“ jovial „Auf Wiedersehen“. Was noch nach Drohung klang. Von Oktober 1989 bis April 1990 hob das Fernsehen der DDR, das ab März 1990 wieder Deutscher Fernsehfunk (DFF) hieß, 35 neue Formate ins Programm. Auch Live-Diskussionen („Disput“, „Donnerstagsgespräch“). Was unter dem SED-Misstrauen längst undenkbar gewesen war.

Die letzte Show des DFF: Frank Schöbel und Herbert Köfer in der Chemnitzer Sradthalle. Quelle: Harry Haertel/Imago

Die am 30. Oktober 1989 gestartete „AK zwo“ wurde ab 9. November 1989 sogar von 3sat ausgestrahlt – und am 13. Februar 1990 wechselte Günter Gaus mit seiner Porträt-Reihe „Zur Person“ ins DDR-Fernsehen. Die Reportagen aus Wandlitz, gesendet während Leipzigs Dokwoche, leerten damals Kinosäle. Jeder wollte sehen, wie die Nomenklatura, die immer gern Wasser predigte, hinter Mauern gelebt hatte. Gefunden wurden Kleinbürger in Kleinhäusern mit Westwaren.

Aufbruch und Zuspruch nutzten wenig

Aufbruch und Zuspruch im Land nutzten dem Fernsehen aus Berlin wenig. Auch nicht, dass die lange geschmähte „Aktuelle Kamera“ bis auf 35 Prozent Marktanteil und 5,5 Millionen Zuschauer kam. Am 5. Februar 1990 verkündete die letzte Volkskammer die Unabhängigkeit der Medien, im Mai 1990 forderte CDU-Medienexperte Bernd Neumann das Aus des DFF als SED-Altlast, am 31. August legte der Einigungsvertrag in Artikel 36 fest, dass der Rundfunk föderal zu organisieren sei, am 31. Mai 1991 war der Dreiländervertrag des MDR fertig. Die Hoffnung im DFF, dass der Kanal als dritte Kette bleiben könnte, blieb Illusion. Die neuen Länder wollte einfach keinen Berlin-Funk.

Dass der Norddeutsche Rundfunk Meck-Pomm zugeschlagen bekam, war allerdings nicht eben glücklich. Noch heute fühlen sich viele, gerade in den Ostteilen, weitaus stärker zum MDR hingezogen. Sie finden sich im NDR nicht wieder. Der MDR, so fand Rudolf Mühlfenzl, Rundfunkbeauftragter Kohls, war sein größter Erfolg im Osten.

Über zwölf Millionen Zuschauer waren ein Zeichen

Ein Glücksfall. Gründungs-Intendant Udo Reiter und Henning Röhl, der erste Fernsehchef, setzten aber auch von Anfang an auf DFF-Kompetenz, übernahmen Mitarbeiter, Formate und Ideen. So gab es in Mitteldeutschland auch bald einen Sender, der gesehen wurde. Dass man ihn heute im Westen weiter Schunkelsender nennt, zeugt allerdings nur noch von Ignoranz.

Letzte Ansagen im DFF am 31. Dezember 1991: Janine Strahl-Oesterreich und Klaus-Peter Graps Quelle: Winkler/dpa

Zwar gehört die große Show, auch gern mal heimattümelnd, zum festen Programm, aber nur als kleiner, wenn auch – durch Professionalität – gut sichtbarer Teil. Der MDR war jedoch ebenso Motor für die Gründung der Mitteldeutschen Medienförderung und der Saxonia („In aller Freundschaft“), produzierte bereits 1993 die siebenteilige Doku „Das war die DDR“, stand hinter Strittmatters „Der Laden“ und Klemperers „Tagebüchern“, engagierte sich bei der Erschließung des Defa-Erbes, machte die „Geschichte Mitteldeutschlands“ (viel zu früh beendet), aktuelle Dokus und hat mit dem „Riverboat“ eine Talkshow, die im Januar 30 Jahre alt wird.

Genauso lange ist es am 19. Januar her, dass der erste MDR-„Tatort“ in der ARD lief: „Ein Fall für Ehrlicher“ mit Peter Sodann. Den hatte Hans-Werner Honert (Kopf hinter „In aller Freundschaft“) mit DFF-Geld gedreht und MDR-Intendant Reiter vorgeführt. Der griff zu. Über zwölf Millionen Zuschauer (Marktanteil 35 Prozent) waren ein Zeichen.

Geblieben ist ein Fernseh-Schatz

Der DFF hat die DDR um etwas über ein Jahr überlebt – nach 14 235 Sendetagen. Den Beginn an Stalins Geburtstag (21. Dezember 1952) erlebten nicht viele. Es gab nur 75 Geräte T2 „Leningrad“ für 3500 Mark der DDR (Monatsgehalt: 300 Mark). Margit Schaumäker (bis zum Ende dabei) sagte an, Intendant Hermann Zilles begrüßte, Herbert Köfer sprach Nachrichten, das TV-Zentrum wurde vorgestellt, Volksmusik, eine Doku und ein bisschen Musik folgten. Heute gibt es ein Archiv (im Gebäude des Deutschen Rundfunkarchivs in Potsdam-Babelsberg) mit Tausenden Sende-Stunden. Allein die DFF-Dramatik – Glanzstück in Adlershof – hinterließ über 2500 Produktionen. Ein abgeschlossenes Sammelgebiet, das nun auf DVD erschlossen wird und als Erinnerung (gerade im MDR) zu sehen ist. Das Kapitel DDR-Fernsehen ist zu Ende. Geblieben ist ein Fernseh-Schatz.

Von Norbert Wehrstedt