Leipzig

Das Hamburger Ensemble Resonanz ist vor allem Freunden Neuer Musik ein Begriff, und denen, die es eher mit der unbekannten alten halten. Bachs Weihnachtsoratorium, das meistgespielte der Oratorien aller Zeiten und Länder, ist Neuland für die demokratisch verfassten Resonanzler. Doch weil in diesem Corona Jahr alles anders ist, betreten es die jungen Musikerinnen und Musiker nun beherzt und trittsicher, „weil Weihnachten ohne WO nur die halbe Wahrheit ist“.

Festliche Musik aus Leipzig im TV und im Stream Am 23. Dezember, ab 19 Uhr, stellt das Gewandhaus seinen musikalischen Weihnachtsgruß online. Im Mini-Stream gibt’s Heinrich Rakes „Herbei, o ihr Christen“ mit den Gewandhauschören und Mitgliedern des Orchester unter der Leitung von Gregor Meyer: www.gewandhaus.de/stream Am 24. Dezember, ab 18 Uhr, wird im ZDF das Weihnachtskonzert des Bundespräsidenten ausgestrahlt. Mit dabei: das Ensemble Amarcord. Am 24. Dezember, ab 23.25 Uhr zeigt das MDR-Fernsehen den Mitschnitt des Weihnachtsoratoriums des Gewandhausorchesters und der Thomaner unter der Leitung von Thomaskantor Gotthold Schwarz in der Thomaskirche 2018 Am 25. Dezember, 16 Uhr, beginnt der in Kooperation mit dem Bachfest organisierte Stream des Kompakt-Weihnachtsoratoriums mit dem Ensemble Resonanz aus einem Hamburger Keller. www.bach-leipzig.de

Und so füllt das Ensemble Resonanz am zweiten Weihnachtstag eine Lücke, die das Corona-Virus nicht nur in Leipzigs musikalischen Jahreskreis gerissen hat, und präsentiert Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium in Kooperation mit der Elbphilharmonie Hamburg und dem Bachfest Leipzig. Das Ensemble Resonanz gehört längst zu den Stamm-Künstlern beim Bachfest und hat das Weihnachtsoratorium als „urbane Hausmusik“ auf CD produziert: in einer Besetzung mit acht Instrumentalisten und vier Sängern und einer Fassung von insgesamt 70 Minuten Länge. Unter den Instrumenten sind auch eine E-Gitarre und eine Hammond-Orgel. Alle Instrumentalisten singen die Choräle mit. Aber die Töne kommen ausnahmslos aus der Feder Johann Sebastian Bachs – und sie büßen im „Resonanzraum“, dem Ensemble-Konzertkeller in Hamburg St. Pauli nichts von ihre spirituellen und musikalischen Kraft ein. Nachzuprüfen am 25. Dezember, ab 16 Uhr im kostenlosen Stream über www.bach-leipzig.de.

Von kfm