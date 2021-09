Leipzig

Er kann es, natürlich: Wie kein zweiter seiner Generation vermag es Jörg Widmann, Jahrgang 1973 und Gewandhauskomponist der ersten Nelsons-Spielzeit 2017/2018, Melodien zu schreiben, die sich als Würmer im Ohr einnisten; sie in Harmonien zu kleiden, die vertraute Regionen des Gemüts zum Schwingen bringen; sie in Orchester-Farben zu hüllen, gegen deren neoromantischen Charme kein Kraut gewachsen ist; das Ganze mit einer sinfonischen Textur zu versehen, der sich Orchestermusiker gern und dankbar ausliefern. Und dabei Ambition und Hörbarkeit, Anspruch und Wirkung so übereinanderzulegen, dass diese Spielart Neuer Musik selbst im Gewandhaus vor allem Wohlgefallen auslöst.

Was er nicht so gut kann, der Jörg Widmann das zeigt sich auch bei „Towards Paradise“, seinem von Andris Nelsons’ beiden Orchestern in Boston und Leipzig beauftragten Trompetenkonzert, das in den Großen Concerten dieser Woche im anständig besuchten Gewandhaus seine Uraufführung erlebte: Er tut sich bisweilen etwas schwer, auf den Punkt zu kommen. Und so kostbar, so klug gebaut, so subtil ausgehört seine konzertante Reise in Richtung Paradies auch ist, so dankbar und wirkungssicher für den Solisten Håkan Hardenberger, der bislang noch jede Nelsons-Saison des Gewandhausorchesters eröffnen half, so virtuos ins Niemandsland zwischen Miles Davis und Alois Zimmermann, Gustav Mahler und Wolfgang Rihm geklemmt es klingt – sein neues Werk zieht sich.

Sehr lang

Eine Dreiviertelstunde ist für ein Trompetenkonzert auch dann sehr, sehr lang, wenn es das ganz große Anspruchsrad dreht und der Interpret dabei so bedeutsam wie emsig zwischen den Pulten hin und her schreitet, die Widmann ihm da im Orchester verteilt hat.

Gewiss, das zeigt immer wieder neue akustische Achsen, leuchtet aus immer wieder anderem Winkel das Beziehungsgeflecht zwischen dem Solisten und den Registern des Orchesters aus. Aber weil all die neotonalen Wonnen den Puls beinahe nie beschleunigen, können weder das üppig wuchernde Gewandhausorchaester, von Nelsons eher souverän taktierend als sensibel gestaltend beieinander gehalten, noch der grandiose Hardenberger verhehlen, dass Material und Verarbeitung nur unter Mühen über diese weite Distanz tragen.

Leipzigs große Zeit

Was indes nichts daran ändert, das jeder einzelne Ton in jedem einzelnen Takt in jeder einzelnen Phrase und jedem einzelnen Formteil sicher seinen Platz findet: Widmanns Musik klingt auch hier wieder gleichermaßen neu wie vertraut, und angesichts der luxuriösen Pracht, die Solist und Orchester vom ersten Trompeten-Ton rechts hinter der Bühne bis zum letzten schräg gegenüber entfalten, vergeht die Zeit in ohrenschmeichelndem Luxus doch recht schnell.

Das ist bei Mendelssohn nicht anders, dem die zweite Halbzeit des zweiten Großen Concerts der Spielzeit gehört: Die jugendliche Konzert-Ouvertüre „Die Hebriden“ und die reife dritte, die „Schottische“ Sinfonie, sie verweisen da auf die große Zeit der Musikstadt Leipzig.

Satt, saftig sinnlich

Dass sich das Gewandhausorchester wie kein anderes dieser Welt heimisch fühlt bei der Musik seines größten Kapellmeisters, ist kein Geheimnis. Und tatsächlich ist die üppige Wonne, mit der Mendelssohns ureigenstes Orchester rund um den Konzertmeister Frank-Michael Erben diese Nordsee-Sinfonik angeht, von unwiderstehlicher musikalischer Überzeugungskraft: satt, saftig, sinnlich.

Allerdings auch ein wenig harmlos bis gemütlich. Denn so breit und komfortabel Mendelssohns herrliche Melodien strömen in ihrem klassizistisch eingehegten Lauf, so staunenswert reich die Ernte ist, die Andris Nelsons hier mit minimalem dirigentischem Aufwand einfährt, so sehr drängt sich die Frage auf, wie viel höher dieser sehr breite, sehr solide, sehr schöne Mendelssohn sich mit ein wenig mehr stilistischer Hingabe hätte aufschwingen können.

Wie es auf dem Brocken aussieht, das haben wir nun gehört – Nelsons’ Vorgänger waren allerdings mit den gleichen Noten bereits auf dem Matterhorn und auf dem Nanga Parbat unterwegs. Der Applaus spiegelt dies am Donnerstagabend recht deutlich wieder: Freundlich ist er, ekstatisch ist er nicht.

Das Konzert wird am morgigen Sonntag, ab 11 Uhr wiederholt, auf www.gewandhausorchester.de oder an der Tageskarte gibt es noch Restkarten (22 bis 73 Euro)

Von Peter Korfmacher