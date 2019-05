Leipzig

Eigentlich dürfte Greta keine Rolle spielen. Eigentlich sollte das, was sie sagt, im Vordergrund stehen. Greta Thunberg, die 16-jährige schwedische Aktivistin, die den „Schulstreik für das Klima“ initiiert hat, wiederholt, was uns Wissenschaftler in anderen Worten – weniger emotional, weniger eindringlich – schon seit langem vergeblich versuchen, begreiflich zu machen: dass die Menschheit durch die Nutzung fossiler Brennstoffe und den damit verbundenen Ausstoß von Kohlendioxid das Leben auf diesem Planeten dramatisch verändern wird.

Der Meerwasserspiegel wird ansteigen, Wetterextreme werden zunehmen, das Eis an den Polen wird schmelzen, der Permafrostboden wird tauen und dabei große Mengen Methan freisetzen, die den Klimawandel weiter beschleunigen werden. Küstenregionen werden untergehen, Tierarten werden aussterben, Millionen Menschen werden sterben, Millionen werden sich auf den Weg machen, um anderswo zu überleben. Das alles wird geschehen. Das alles hat schon begonnen. Greta Thunberg weist auf etwas hin, das jeder wissen kann, der bereit ist, sich zu informieren.

Im Grunde spielt es also keine Rollen, wer Greta Thunberg eigentlich ist. Andererseits: Sie steht weltweit im Rampenlicht. Und sie ist anders als die meisten 16-Jährigen. Das weckt naturgemäß Neugier. Und die soll nun durch ein kleines Büchlein befriedigt werden. Als Autoren werden Greta und die anderen Mitglieder ihrer Familie angeführt: ihr Vater Svante Thunberg, ihre Schwester Beata und ihre Mutter Malena Ernman, die eine gefeierte Opernsängerin ist. Hauptautorin ist die Mutter – aus ihrer Perspektive ist das schmale Buch geschrieben.

Greta Thunbergs Popularität wird dem Buch eine hohe Auflage und viele Übersetzungen garantieren. Die Einnahmen aus den Buchverkäufen, so kündigen es die Autoren im Vorwort an, sollen an Greenpeace, dem WWF und an verschiedene Tierschutzorganisationen gespendet werden.

Und an einen Verein, der sich für Menschen mit Beeinträchtigungen einsetzt. Das nämlich ist das zweite wichtige Thema des Buches: Greta Thunberg leidet am Asperger-Syndrom, einer besonderen Form von Autismus, ihre Schwester leidet ebenso wie ihre Mutter Malena Ernman an ADHS. In „Szenen aus dem Herzen. Unser Leben für das Klima“, so der ziemlich triefende Titel, geht es nicht nur um Probleme der Umweltverschmutzung, sondern auch um Panikattacken, Weinkrämpfe, Essstörungen.

„Ausgebrannte Menschen auf einem ausgebrannten Planeten“ heißt ein Kapitel – und das zieht Globales und Privates auf eine unangemessene Weise zusammen. Sicher, Schülerinnen sollten nicht von Mitschülerinnen gemobbt werden. Lehrerinnen sollten sensibel mit Schülerinnen umgehen, die anders sind als andere Kinder. Und Kinderpsychologen sollten treffende Diagnosen stellen. Das ist alles zweifellos richtig, hat aber mit dem menschgemachten Klimawandel wirklich nichts zu tun. Gegen den können ja auch ansonsten ganz zufriedene Menschen kämpfen.

Malena Ernmann hat das Buch aus lauter Schnipseln zusammengesetzt, die sie „Szenen“ nennt. Man könnte auch Notizen aus der Kladde dazu sagen. Und wie das mit Notizen so ist: Aus manchen ließe sich mehr machen. Und manche sind vollständig überflüssig.

