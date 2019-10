Wie Störtebeker in Ralswiek auf Rügen auf die Bühne kam

Rostock

Die letzten zwölf Stufen bis unter das Dach des Hauses in der Gartenstraße 86 stieg Jochen als Kind eigentlich selten hinauf: „Ich wusste, dass ich meinen Vater dort nur in dringenden Fällen stören durfte, denn die Dachstube war sein Arbeitszimmer. Er verbrachte dort viele Stunden, um zu schreiben.“ Unermüdlich schaffend, duldete er nur selten Störungen seines gut geplanten Arbeitstages.

Der Vater des Jungen war der Schriftsteller, Lyriker, Dramatiker und Dramaturg Kurt Barthel (1914–1967), bekannt unter dem Künstlernamen KuBa. 1946 aus der englischen Emigration nach Deutschland zurückgekehrt, fanden er und seine Frau Ruth, beide Antifaschisten, in der sowjetischen Besatzungszone und späteren DDR in Berlin eine neue Heimat. 1957 holte Hanns Anselm Perten, Generalintendant des Volkstheaters, KuBa als Chefdramaturg ans Rostocker Volkstheater. „Ich kenne meinen Vater eigentlich immer nur arbeitend. Die Stunden, die Mutter und ich, ab 1965 auch meine Schwester Hela, mit ihm in Familie verbringen konnten, waren knapp“, sagt der heute 64-jährige Jochen Barthel.

Ballade von „ Klaus Störtebeker “ entstand im Auftrag der DDR

KuBa, Nationalpreisträger der DDR, arbeitete ab 1958 an seinem bislang bedeutendsten Werk. Im Auftrag von Partei und Regierung entstand als künstlerischer Beitrag zum zehnten Geburtstag der DDR die dramatische Ballade „ Klaus Störtebeker“. Ralswiek am Jasmunder Bodden auf Rügen hatte Perten (1917–1985) persönlich für die Aufführung ausgesucht. Schauspieler und Laien sollten dort das KuBa-Stück im August und September 1959 aufführen.

Ruth Barthel mit Ehemann „KuBa“ Kurt Barthel und Sohn Jochen. Quelle: privat

Der Dramatiker schrieb eine fesselnde Geschichte über den Volkshelden, die Hanns Anselm Perten als Freilichtaufführung mit 2000 Volks- und Berufskünstlern samt Pferden und Schiffen gestaltete. Im Likedeeler (Gleichteiler) Klaus Störtebeker fand sich eine geeignete historische Gestalt, um den Klassenkampf der Armen und Rechtlosen gegen die Besitzenden darzustellen. So entstand die Ballade „ Klaus Störtebeker“.

In ihr verband KuBa dramatische Handlung und lyrische Gesänge miteinander. Das Bühnenwerk verfasste der „Arbeiterjunge mit einem heißen Herzen und großem Talent“, wie ihn die große Schriftstellerin Anna Seghers nannte, in nur wenigen Wochen. Und auch dem erst 29 Jahre alten Günter Kochan, Nationalpreisträger und Dozent an der Musikhochschule Berlin, der die Musik schrieb, flossen die Noten nur so aus der Feder. Insgesamt 18 Titel schuf er für „ Störtebeker“: Chöre, Lieder, Tänze und Orchesterstücke.

7000 Zuschauer waren bei der ersten Störtebeker-Aufführung dabei

Bereits 1958 begannen Vorbereitungs- und Probearbeiten, bei denen Perten und KuBa sich selbst und den Mitwirkenden alles abverlangten. Schauspieler und Musiker des Volkstheaters Rostock standen gemeinsam mit Laien auf der Bühne. Am Abend des 16. August 1959 war es so weit. Der Vorhang hob sich für „ Störtebeker“. Unter den 7000 begeisterten Zuschauern der Aufführung saß an der Seite der Eltern auch der vierjährige Jochen. „An die vielen Leute auf der Bühne, die Kampf- und Schlachtszenen und die Musik denke ich noch heute.“

Gespannt verfolgte das Publikum die Handlung: 1391 im Dorf Ruschvitz auf Rügen. Der Jungknecht Klaus ist in das Zwingbrett gespannt, weil er wagte, eine Kanne Starkbier zu trinken, das nur für „Herren“ bestimmt war. Doch wenn er es vermag, noch eine Kanne auszutrinken, soll er frei sein. So bestimmt es Bonte, Herr zu Ruschvitz. Als der Krug tatsächlich geleert ist, denkt er gar nicht daran, Wort zu halten. Klaus schlägt daraufhin den Vogt und Bonte nieder und flieht mit der Magd Trebele. Nachdem er erneut schlechte Erfahrungen mit Adligen und Patriziern gemacht hat, wird er, inzwischen Störtebeker genannt, zum Likedeeler. Er und seine Freunde nehmen den Reichen und geben den Armen. Doch durch Verrat fällt er samt Schiff und Mannschaft den Feinden in die Hände. Störtebekers Leben endet 1401 unter dem Schwert des Henkers auf dem Grasbrook von Hamburg.

Störtebeker ging in eine 20-jährige Pause

Die Rügen-Festspiele wurden 1961 wiederholt und erneut von Zehntausenden Zuschauern gesehen. Danach fanden sie keine Fortsetzung mehr. Es vergingen noch mehr als 20 Jahre, ehe Störtebeker zu den 18. Arbeiterfestspielen im Bezirk Rostock, Ende Juni 1980, noch einmal für die Rechte der Unterdrückten stritt. Der Schöpfer der dramatischen Ballade erlebte die Wiederaufführung seines Werkes nicht mehr. KuBa starb während eines Gastspiels des Rostocker Volkstheaters in Frankfurt/Main am 12. November 1967 an einem Herzanfall. Straßen, Betriebskollektive, Schulen, Einheiten der Nationalen Volksarmee sowie ein Schiff der Fischfangflotte erhielten seinen Namen.

Jochen Bartel, der keine Ambitionen zeigte, in die künstlerischen Fußstapfen seines Vaters zu steigen, beendete 1971 die zehnte Klasse und begann eine Lehre im VEB Schiffselektronik Rostock. Zwei Jahre später hatte er den Facharbeiterbrief als Elektromechaniker in der Tasche. Ein Beruf, der auch bei der Nationalen Volksarmee gefragt war, der er 15 Jahre angehörte. Während dieser Zeit qualifizierte er sich beruflich weiter zum Ingenieur für Automatisierungstechnik. Im Frühjahr 1989 verließ er die Fahne und begann zunächst in einem elektronischen Datenverarbeitungsbetrieb des Handels. Um wieder Wohnrecht in Rostock zu erhalten, wechselte er kurze Zeit später in die EDV-Abteilung des noch existierenden Kommandos der Volksmarine nach Gehlsdorf. Arbeitsstellen, die bald abgewickelt waren.

Sohn bewahrt das künstlerische Erbe seines Vaters

Verschiedene Jobs und berufliche Weiterbildungen folgten, ehe es für Jochen Barthel im Vertrieb von Medizintechnik erfolgreich weiterging. 2001 ergriff er die Möglichkeit, in einer Warnemünder Firma zur Entwicklung und Herstellung von Stents zu arbeiten. „Vor einem Jahr bin ich vorfristig in die Rente gegangen“, sagt Barthel. Seitdem widmet er sich dem Nachlass und dem künstlerischen Erbe seines Vaters mit großer Leidenschaft.

Jochen Barthel, Sohn des Dichters Kurt Barthel Quelle: Werner Geske

Initialzündung dafür war die Herausgabe einer Film-DVD der Studio-Hamburg-Enterprises mit dem Mitschnitt der „ Störtebeker“-Aufführung von 1980. Als sie vor zwei Jahren auf den Markt kam, wurde sie in Sassnitz vorgestellt. „Über 400 Leute aus der Region wollten mit dabei sein. Ich habe mich über die Resonanz sehr gefreut. Sie hat mich darin bestärkt, mich noch mehr mit dem Erbe meines Vaters zu beschäftigen“, meint Jochen Barthel.

Manches wäre wohl unwiederbringlich verloren, würde der Sohn, unterstützt auch von seiner in Thüringen lebenden Schwester Hela (53), nicht alles zusammentragen, was an den bedeutenden DDR-Künstler erinnert. „Mich reizt es, Dinge zusammenzubringen, die so noch nicht existieren.“ So sucht er zum Beispiel ständig nach Film- und Tonmaterial, mit dem sich die ursprüngliche „ Störtebeker“-Aufführung von 1959 rekonstruieren lässt.

Wenngleich nur noch ein Gedenkstein an der früheren Grabstelle des Dichters auf dem Neuen Friedhof und das Familiengrab in Warnemünde an ihn erinnern, gibt es in Rostock doch einen Ort, der bis heute zu seinem Werk in enger Beziehung steht: Nahe des Kröpeliner Tores ist vor dem KTC die Plastik „Sieben Schwestern“ zu finden. Geschaffen wurde sie 1970 von dem Bildhauer Reinhard Dietrich. Dieser ließ sich von einem Vers KuBa’s inspirieren, den die Komponistin Grete Grewolls in Noten setzte: „Rolle, Ostseewoge, rolle, Sturmwind kämm die Scheitel quer. Sieben stolze, wundervolle Schwestern küsst das eine Meer.“

