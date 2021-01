Leipzig

Erich Reich kommt aus einer wahren Kunstfamilie. Der Vater war Steinbildhauer in Bern, die Mutter Malerin, sowie Kunst- und Musiklehrerin. Seine Tante führt eine Galerie, die früher dem Großvater gehörte und auch die Großmutter war als Glasmalerin im Kunstgewerbe tätig. Fast umso erstaunlicher ist es da, dass Reich selbst kein Künstler wurde, sondern angehender Sportlehrer ist. Sein Gespür für Kunst hat der 27-Jährige dennoch unter Beweis gestellt. Denn gemeinsam mit seinem Bruder Sigmar betreibt er seit knapp zwei Jahren eine Online-Plattform für Kunstwerke.

Kunst ausschließlich von Studierenden

So weit, so gewöhnlich, denkt man im ersten Augenblick. Doch das Besondere am Studenten-Kunstmarkt ist, dass hier ausschließlich Werke von Kunst-Studierenden verkauft werden. Der Hintergedanke dabei: „Wir wollen den Studierenden, die vielleicht keine Möglichkeit haben in Galerien auszustellen, eine Plattform bieten, um ihre Werke öffentlich zu präsentieren“, erklärt Reich.

Kalender und Kunststudent/in des Monats Neben den unterschiedlichen Kunstwerken auf der Homepage bietet der Studenten-Kunstmarkt in diesem Jahr auch einen Kunstkalender für 2021 an. Jeder Monat wartet dabei mit einem anderen Motiv auf. Auf der Homepage werden außerdem regelmäßig der oder die Kunststudent/in des Monats mitsamt den Werken vorgestellt.

Die Idee dazu kam ihm, als er in der Leipziger Baumwollspinnerei durch die Galerien schlenderte. Beim Anblick der ganzen Gemälde, die dort hingen, fragte er sich, warum diese Unikate nicht von mehr Leuten gesehen oder gekauft werden. Daraus entwickelte sich die erste Idee, eine Homepage für Kunstwerke zu bauen und diese dann online zu verkaufen. Doch schnell wurde klar: Solche Seiten gibt es wie Sand am Meer. Um sich abzuheben, musste etwas anderes her. Etwas, das es noch nicht gab. So entstand im Frühjahr 2019 die Online-Plattform des „Studenten-Kunstmarkts“.

Am Anfang Bedenken, heute täglich Anfragen

Aller Anfang ist aber bekanntlich schwer. „Zu Beginn wollten wir so viele Werke wie möglich auf die Plattform heben, um Vielfalt zu schaffen“, erzählt Reich. Gemeinsam mit seinem Bruder schrieb der 27-Jährige daher immer wieder Kunst-Studierende an, ob sie nicht ihre Werke bei ihnen zum Verkauf stellen möchten. Einige waren unsicher, ob sie die Werke wirklich verkaufen wollten, andere befürchteten, ihre Rechte daran zu verlieren. Vertrauen aufzubauen, war in der Anfangszeit deshalb das A und O.

Knapp zwei Jahre später haben sich die Zeiten geändert. Mittlerweile haben die beiden Brüder einen großen Zulauf und bekommen täglich Anfragen. Dementsprechend hoch sei aber auch der Arbeitsaufwand. Neben der Kommunikation mit den Studierenden sind es vor allem das Hochladen der Bilder und diverse Marketingaktivitäten wie das Bespielen der Social-Media-Kanäle, die Reich inzwischen bis zu zehn Stunden am Tag kosten. In naher Zukunft soll der Prozess deshalb automatisiert werden und Studierende die Möglichkeit haben, sich selbstständig zu registrieren, Bilder hochzuladen und Preise zu ändern.

Über 1100 Kunstwerke – mehr als 600 davon Gemälde

Aktuell sind über 1100 Kunstwerke von 155 Kunstschaffenden auf der Online-Plattform ausgestellt. Die Preise der einzelnen Kunstwerke schwanken zwischen 80 und 5000 Euro, und werden von den Künstlerinnen und Künstlern selbst festgelegt. Diese kommen von Kunsthochschulen aus unterschiedlichen Ländern, der Schwerpunkt liegt aber auf dem deutschsprachigen Raum und seinen Nachbarstaaten (Polen, Tschechien, Niederlande). Um zu gewährleisten, dass wirklich nur Studierende bei ihnen ausstellen, fordern die Reich-Brüder von ihnen regelmäßig die Immatrikulationsbescheinigung der Hochschule. „Alles andere wäre den Kunden gegenüber nicht ehrlich.“

Die Kunst selbst unterliegt indes keinen Beschränkungen. Von Gemälden, die mit über 600 Stück den Hauptanteil auf der Plattform ausmachen, über Fotografien und Drucke, bis hin zu Skulpturen und Installationen wird alles online ausgestellt. Trotzdem ist Reich die Qualität der Kunstwerke wichtig. „Indem wir nur Werke von Kunst-Studierenden annehmen, selektieren wir hier gewissermaßen, da sie schon an der Hochschule mit ihren Bewerbungsmappen überzeugen mussten.“

Ziel: „Mit der Kunst Wohlfühloasen schaffen“

Für jedes verkaufte Kunstwerk erhält das Team, zu dem auch ein ITler gehört, anteilig vom Verkaufspreis eine Vermittlungsgebühr. Leben könne man davon noch nicht, meint Reich, aber wenn es so gut weitergehe wie bisher, könne er sich durchaus vorstellen, das irgendwann auch hauptberuflich zu machen. „Wir stecken aber noch in den Kinderschuhen. Es kann auch in die andere Richtung gehen“, fügt er an. Sein Ziel formuliert Reich fast schon poetisch: „Egal ob Küche, Büro oder Wohnzimmer – wir wollen mit der Kunst an jedem Ort Wohlfühloasen schaffen. Wenn ich in einen Raum komme, muss mein Herz und meine Seele berührt sein.“

Info: www.studenten-kunstmarkt.de

