Er ist einer, dem man zuhört. Einer, der weiß, wovon er redet. Einer, der eine Meinung hat. Die vertritt er mit ruhig fließender Rede. Die Stimme kennt keine Höhen und Tiefen. Winfried Junge überzeugt mit dem, was er sagt. Nicht damit, wie er es sagt. So hat er 1990 immer gesprochen, als wir beide unverhofft in jenem Komitee landeten, das Leipzigs Dokwoche erneuern sollte. Abwägend und abschätzend, grübelnd und grundsätzlich war er da. Niemand wusste schließlich, wie es weitergehen könnte. Auch er nicht. Er war kein Deuter. Er blieb Dokumentarist.

1971 in Golzow: Abschlussfeier der 10. Klasse Quelle: Reiner Podzuweit/PROGRESS Film-Verleih

Der dritte Blick

Einer, der neugierig ist auf das Leben wie es atmet. Der die graue Wirklichkeit erkundet, nicht erfindet. Alles muss erdig bleiben. Mit Hand und Fuß. So hat es Winfried Junge sein Leben lang gehalten. Ein Realist des sozialen Blicks, der unter dem Boden des Sichtbaren Risse, Spannungen, Verwerfungen erfühlt. Der dem ersten Blick misstraut – und erst dem dritten eine Chance gibt.

Kleinbürgerliche Ansichten

Winfried Junge war Sucher und Beobachter, Entdecker und Erzähler. Ein Welten-Chronist. Sein erstes Leben begann mit dem Wechsel von der Germanistik zum Kino, von der Humboldt-Uni zur Adlershofer Filmemacher-Hochschule. Der Sohn eines kaufmännischen Angestellten, der in den letzten Kriegstagen fiel, gehörte zum ersten Jahrgang – und geriet 1956 in die Schlingen des ideologischen Dogmatismus. Kleinbürgerliche Ansichten wurden entdeckt, Winfried Junge exmatrikuliert.

Poetisches Album

Ein Einspruch sorgte für seine Rückkehr. Als ausgebildeter Filmdramaturg kam er als Assistent zu Karl Gass, durch eine Idee des 46-Jährigen der 26-Jährige zu Weltruhm – und ins Guinness-Buch der Rekorde: Ab dem 28. August 1961 drehte er in Golzow, einem Dorf im Oderbruch, „Wenn ich erst zur Schule geh“: 13 Minuten in Schwarz-weiß, Beobachtungen einer ersten Klasse mit 26 Schülern. Ein poetisches Album alltäglicher Dinge vom Kindergarten-Abschied bis zu ersten Buchstaben.

Golzow: Das Ortseingangsschild. Quelle: Patrick Pleul/dpa

Rückblick und Selbstbefragung

Der Beginn eines einzigartigen Projektes. Bis 1975 folgten fünf weitere kurze Filme aus dem Grenz-Flecken, dann wurde Winfried Junge episch. Die langen „Lebensläufe“, Sensation der Dokwoche 1981, waren nicht nur Rückblick und Zusammenfassung, sondern auch Selbstbefragung.

Bis an die Schmerzgrenze

Nie konnte Winfried Junge eben mit der Kamera nur zusehen. Mit lakonischen Sätzen erzählt er über die Golzower jenseits der Schulzeit – und grübelt über sich selbst. Oder geht mit sich ins Gericht. Kritischer Selbstkommentar und Werkstattbericht, Porträt und Berichte vom banalen Leben in einem abgeschotteten Land. Das leuchtete er aus – bis an die Schmerzgrenze.

Unter den Bildern

Diesem Prinzip blieb er treu. Mit „Drehbuch: Die Zeiten“ erweiterte er 1992 erstmals den Blick. Nun ging es auch um Glättungen und Auslassungen, DDR-Zwänge und Kompromisse. Nur: In der DDR sah man auch unter die Bilder. Da steckte dann zwangsläufig in den verwinkelten Biografien der Golzower mehr von der wahren DDR-Gesellschaft als in soziologischen Befunden der Neuzeit.

Glücksfall der Wende

Der Zufall des historischen Laufs bescherte Winfried Junge den Glücksfall der Wende. Das, was davor war, und das, was danach kam, spiegelte sich nun in Geschichten von Hoffnungen und Hader, Aufbruch und Abstürze, Träume und Traumata, Illusionen und abgebrochenen Pläne, die in den politischen Umbruch gerieten.

Einzigartige Chronik

Damit wurde diese 19 Filme mit einer Länge von 43 Stunden zur einzigartigen Chronik deutschen Alltags in zwei gesellschaftlichen Systemen. Auch wenn die Porträts der späten Jahre immer länger wurden, gelangweilt haben sie nie. Ihr Sog war viel zu stark. Ihre Erzählweise viel zu persönlich, poetisch – und politisch.

Die Schande der Öffentlich-Rechtlichen

5 der 26 Kinder von 1961 starben, bis 2007 das zehnstündige Finale fertig war („Und wenn sie nicht gestorben sind …“), andere verschwanden aus dem Blickfeld, einige wollten nicht mehr mitmachen. Geblieben ist Winfried Junges imposante Lebensleistung. Was bleibt ist die Schande öffentlich-rechtlicher TV-Stationen, die kein Geld mehr geben wollten. Ein großer Zyklus wurde nach viereinhalb Jahrzehnten einfach abgebrochen.

Das andere Werk

Winfried Junge, der seit 1978 mit Ehefrau Barbara als Partnerin an den Golzow-Filmen arbeitete, hat das geschmerzt. Dass es da noch ein anderes Werk gab, das hinter Golzow verschwand, konnte er wohl eher verkraften. Dabei sind unter den 35 anderen Filmen durchaus Perlen: „Keine Pause für Löffler“, das wunderbare Lehrer-Porträt, oder der heitere Pflüger-Report „Das Pflugwesen, es entwickelt sich“.

Acht Jahre begleitete Junge den Bau des Pumpspeicherwerks Markersbach, porträtierte die Regisseure des Prager Frühlings („Sie filmten an der Moldau“), drehte in Syrien, Libyen, Somalia, brachte 1987 mit „Diese Briten, diese Deutschen“ die einzige Koproduktion zwischen der DDR und Großbritannien zustande und inszenierte den Kinderfilm „Der tapfere Schulschwänzer“. Am morgigen Sonntag wird Winfried Junge 85 Jahre alt.

Von Norbert Wehrstedt