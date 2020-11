Leipzig

Klamm war die DDR eigentlich immer. Auch, wenn es um den Einkauf von Pop- oder Rock-Musik ging. Dumm war nur: In der abgeschlossenen Republik konnte jeder am Sendeknopf drehen – und schon kam Westmusik aus seinem Ostradio. Das wog allerdings nie das Fehlen von Westplatten auf. Zumal in Zeiten, in denen Gitarrenbands nicht nur neue Töne produzierten, sondern auch zu einer Art neuer Weltanschauung wurden.

Wolfgang Martin: Wie die Westmusik ins Ost-Radio kam. Verlag Bild und Heimat; 234 Seiten (zahlreiche Abbildungen), 19,99 Euro Quelle: Verlag Bild und Heimat

Die DDR steckte in der Klemme – und machte mit der rigiden Verdammung des Yeah, Yeah, Yeah auf dem 11. ZK-Plenum im Dezember 1965 alles nur noch schlimmer.Dabei war zu Pfingsten 1964 mit DT64 eine Attacke gegen Westsender gestartet. Begriffen wurde das offenbar nicht.

Kurz und knapp

Nun hat Wolfgang Martin, Musikredakteur, Manuskriptautor und Moderator, seit 1973 beim Jugendprogramm von Stimme der DDR, ab März 1986 bei DT64, in seinen Radio-Erinnerungen gekramt – und so etwas wie Notizen zum Umgang mit Rock, Bands, Texten, Verboten niedergeschrieben. „Wie die Westmusik ins Ostradio kam“ nennt er seinen Blick zurück, obwohl es nicht allein darum geht. Wolfgang Martin erzählt ebenso – kurz und knapp – seinen Weg vor die Mikrofone, von der Atmosphäre in den Redaktionen, von Interviews, die schiefgingen (bei Harpo und Rio Reiser vergaß er die Rec-Taste), von Rock-Reisen nach Prag und Budapest, von Treffs mit Middle of the Road (erstes West-Interview), Julio Iglesias, José Feliciano, Milva, Spencer Davis, dem Kettenraucher Alexis Korner, einem langen Abendessen 1974 im Hotel mit Abba und von Dalida, die seine schriftlich gestellten Fragen tatsächlich schriftlich beantwortete.

Das ist, trotz der lapidaren Kürze, unterhaltsam aufgeschrieben. Hinzu kommen Geschichten aus dem DDR-Radioalltag, in dem Musik immer politisch aufgeladen wurde. Da gab es die Sendepause für Udo Jürgens nach „Lieb Vaterland“, das einschneidende Ende von Renft in Leipzig, den TV-„rund“-Rauswurf von Magdeburg-Sänger Hajo Kneis (Ex-Klosterbrüder), weil er den Friseur verweigerte, die Rundfunk-Verdienste bei der Produktion von DDR-Rockmusik (1975 wurden bereits 123 Titel aufgenommen). Es geht um den gerichtlich ausgetragenen Rechtsstreit über den Text von „Weißes Gold“ (Stern-Combo-Meißen) oder die Diskussion um die Karussell-Verse von „Lieb ein Mädchen“ (Verhöhnung Arbeiterklasse) und bei City-Songs – bis zum Verbot von „Langeweile“ von Pankow.

Eher Wunschglaube

Ein bisschen irrt Wolfgang Martin allerdings, wenn er meint, Blues-und Artrock-lastige Sendungen und Jugendkonzerte seien Hits gewesen. Sie lösten eher Umschaltungen aus. Dass Rio Reiser den Status von Udo Lindenberg in der DDR hatte, ist eher Wunschglaube. Dass es mal offener, mal beengter bei Westrock zuging, hat nicht nur Wolfgang Martin nicht verstanden.

Jugendredaktion von Stimme der DDR (v.l.n.r.): Claudia Ninnig, Gerhard Kegel, Wolfgang Martin, Erich Knebel, Joachim Nitsch, Sylvia Dornick Quelle: Bild und Heimat

Es gab einfach keine Blaupause für Hoch und Tief. Die Stones blieben ungespielt, obwohl es in den 60ern bereits eine deutsche Coverversion („The Last Time“) der Theo Schumann Combo gab. Peter Maffay, BAP, Konstantin Wecker, Herbert Grönemeyer waren nach ihrem Eintreten für Stephan Krawczyk zwar im Radio unerwünscht, erschienen jedoch trotzdem bei Amiga. Und Udo Lindenberg musste – Anweisung von oben – nach langer Funkstille mit fünf Liedern vor seinem Berlin-Auftritt 1983 im Rundfunk zu hören sein.

Nach Rechten wurde nicht gefragt

Am Rande der Legalität, oft auch dahinter, ging es bei der Westmusik-Beschaffung zu. Da wurden Alben-Geschenke von Künstlern gespielt, Platten von Bekannten mit Westvisa mitgebracht – oder ein vertrauenswürdiger Abteilungsleiter kaufte in Westberlin mit Devisen ein. Es wurde archiviert, nach Rechten nicht gefragt.

Wolfgang Martin kaufte LPs in Prag und Budapest (wie viele in der DDR), besorgte sie sich über den befreundeten Olaf Leitner (dass der beim Rias arbeitete, verschwieg er in Fragebögen), erwarb Alben im Eins-zu-drei-Verhältnis (was billig war) und ging einmal mit einem Diskotheker auf Schmuggeltour auf einen Autobahn-Parkplatz – für zehn Platten.

Es sind solche Anekdoten, die sein Buch, das auch an vergessene Platten („Big Beat“), Gruppen („Transit“), beliebte Radiosendungen und Moderatoren erinnert, so unterhaltsam macht. Oder wer wusste schon, dass Susanne Daubner („Tagesschau“) vor ihrer West-Flucht im Sommer 1989 bei DT64 erste Schritte gemacht hatte?

Von Norbert Wehrstedt