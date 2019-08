Mannheim

Er ist das Gründungsmitglied der Söhne Mannheims, und eigentlich auch der bekannteste Sohn der Band. Vor zwei Wochen hat Naidoo erst seine Soloplatte “Hin und Weg” veröffentlicht und ordentlich Werbung bei Instagram gemacht.

Seine Fans konnten ihm Fragen stellen, eigentlich zum Album. Doch ein Nutzer wollte - recht harmlos - wissen, ob in Zukunft bald wieder etwas von der Popband zu hören ist. “Wenn dann ohne mich”, schreibt der Popsänger dazu und schickt ein schulterzuckendes Emoji-Männchen dazu. Der Post war live und ist jetzt nicht mehr abrufbar.

Wie sieht nun die Zukunft der Söhne Mannheims aus?

War es das also mit den Söhnen Mannheims und Xavier Naidoo? Das letzte gemeinsame Album war die sechste Studioplatte "MannHeim” 2017. Sie hielt sich acht Wochen lang auf Platz 6 der deutschen Albumcharts. Zuletzt standen die Söhne Mannheims und Xavier Naidoo 2017 in der Kritik, weil sie in dem Song Marionetten Bezüge zu Verschwörungstheorien aufgebaut haben sollen, ebenso wie Aufrufe zu Selbstjustiz verübt haben sollen.

Die Band und Naidoo distanzierten sich in den Medien von Rassismus und Antisemitismus. Danach ist es ruhig um die Band geworden - doch offensichtlich wird Naidoo bei künftigen Projekten nicht mehr dabei sein. Auf dem Instagram-Account der Söhne Mannheims war Naidoo zum letzten Mal im März zu sehen.

goe/RND