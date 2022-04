Leipzig

Der Tod kam lautlos und leicht. Eine ruhige Nacht, morgens ein bisschen matt. Er redet, isst, Bruder Karl spielt Klavier. Er schläft ein. Gegen Mittag wechselt der Schlaf sanft in den Tod. 25. März 1801. Klostergasse 24, Weißenfels. Das Haus des Vaters. Georg Philipp Friedrich von Hardenberg, der sich Novalis nennt, ist gegangen. Poet und Philosoph, Salinen-Beamter und Landrat. Er ist noch keine 29. Er wird ein Mythos. Er ist der, der die Blaue Blume suchte.

Ein Romantiker. Ein Imperator des Geistigen (Goethe). Einer, der „das wunderlichste und geheimnisvollste Werk, das die deutsche Geistesgeschichte kennt“ (Hesse) hinterließ, der „Mozart der jungen Romantik“ (Safranski), dessen Leben „nur ein träumerisches Hinsterben“ war und dessen Dichtung die Farbe der Schwindsucht hatte (Heine).

Schulden, Affären, Ehrenhändel

Friedrich von Hardenberg, geboren am 2. Mai 1772 auf Schloss Oberwiederstedt. Der Vater: ein strenger, frommer Mann, Salinen-Direktor. Die Mutter schreibt Lyrik. Friedrich, das Kind, einer von sieben Söhnen und vier Töchtern, hängt an ihr. Unterricht gibt es daheim, nur kurz geht er aufs Gymnasium Eisleben. „Glückliche Tage“, notiert er.

Der Vater bleibt ein Schatten. Er sieht den Sohn als Staatsbeamten. Also Jurastudium. Zuerst in Jena. Als die Geschichtslektionen Schillers, den er verehrt, dem er persönlich nahekommt, ihn wegziehen von den Paragrafen, schickt der Vater ihn nach Leipzig. Dort lässt Friedrich es ab Januar 1792 krachen: Schulden, Affären, Ehrenhändel. Nächste Station: Wittenberg. Trotz lockeren Lebens auch in Luthers Stadt: Examen 1794 mit Bestnoten.

Schatten, Sterben, Jenseits-Sehnen

Erste Anstellung in Tennstedt, Praktikant beim Kreisamt. Ende 1794 erwischt ihn sein Schicksal: Sophie von Kühn, knapp 13, die Liebe seines Lebens. Auch, wenn sie sich nichts aus der Poesie macht, gefallen will, gefühlskalt ist (Tagebuch Sommer 1796). Eine Seelen-Liebe, wohl ohne Sex. Als ihre Leber sich entzündet, sie dreimal (ohne Narkose) in Jena operiert wird, an Tuberkulose erkrankt und März 1797 stirbt, wird der Poet Novalis geboren. Aus Leid. Aus Gram. Aus Liebe. Er geht täglich zum Grab. Die „Hymnen an die Nacht“ gehören ihr. Schatten, Sterben, Jenseits-Sehnen. Der Tod als Verwandlung. Nicht als Ende. Die Suche im Inneren als Flucht vor einer äußeren Welt in Veränderung.

Sein ewiges Thema. Seine Zeit war danach. Umbruchzeit. Das bürgerliche Zeitalter drängte herauf. Napoleon machte Unruhe, Protestantismus und Aufklärung zerstören die Religion, die Harmonie des Mittelalters und die alte Christenheit. Sagt Novalis – und träumt zurück. Er beschwört die große Erneuerung im Glauben („Die Christenheit oder Europa“). Der Kreis der Frühromantiker, in Jena versammelt, folgen ihm da nicht. Will Novalis tatsächlich wieder das düstere Mittelalter?

Alles ist Romantik, nichts Politik

Wohl ein Missverständnis. Novalis ist Poet. Bei ihm ist alles Romantik. Nichts Politik. Er denkt eine Utopie: Natur und Mensch, Glauben und Wissen als ein einziges Wesen. Wie Körper und Seele, Leben und Tod. Es geht um Harmonie. Um ein poetisches Christentum. Ein Phantast? Einer, der seine als bedroht empfundene Welt ändern will durch religiöse Erweckung in seelischem Frieden? „Wo keine Götter sind, walten Gespenster“, schreibt er.

Friedrich von Hardenberg, der sich seit 1798, seit dem philosophischen Traktat „Blüthenstaub“, Novalis (der Neuland Bebauende) nannte, ist jedoch keiner, der jenseits der Realität lebt. Er arbeitet in Salinen, schreibt Protokolle, stellt Haushaltspläne auf, macht Inspektionsreisen, kümmert sich um Brennstoffe, die Lebensbedingungen der Arbeiter, die Gradiertechnik und erkundet ab Mitte 1799 die Braunkohlelagerstätten im Raum Halle-Leipzig-Zeitz-Weißenfels.

Novalis war kein Schwärmer

Er studiert, ab Dezember 1797, an der Bergakademie Freiberg, auch unter Tage. Er kennt sich in Mathematik, in Mechanik, in Mineralogie aus. Er trifft Julie von Charpentier. Verlobung 1798. Sie pflegt den erkrankten Novalis 1800 beim Bruder in Dresden. Sie wird einen ungarischen Adligen heiraten.

Friedrich von Hardenberg war kein Schwärmer. Er war einer, der die Verbindung von Philosophie und Natur, von Wissenschaft und Arbeit, Poesie und Religion lebte. Im Fragment „Heinrich von Ofterdingen“, in dem es den Traum von der Blauen Blume (Sinnbild der Romantik) gibt, taucht das fünfte Kapitel in die dunkle Welt der Bergmänner ein. Im vierten Kapitel erzählt ein Mädchen aus dem Orient von grausamen Kreuzrittern. Verklärung des Mittelalters sieht sicher anders aus.

Melancholie als Gemütsstimmung

Im Fragment „Die Lehrlinge von Sais“ feiert Novalis die Melancholie als Gemütsstimmung. Die Nacht, der Mond tauchen immer wieder auf. In den „Geistlichen Liedern“ ist es erneut die angebetete Sophie, die ihn umtreibt: „Wenn alle untreu werden/ So bleib’ ich dir doch treu.“

Novalis klettert rasch die Beamtenleiter hinauf. Eine Brotbeschäftigung? Friedrich von Hardenberg lebt beides: Werk-Tage und Dichter-Nächte. Ab 1799 gerät er in einen Schreibrausch. Als ob er geahnt hätte, dass die Zeit knapp wird. Im Sommer 1800 trifft Tieck in Weißenfels einen Vegetarier Novalis, blass und abgemagert. Er macht Pläne. Er wirkt heiter. Im August hustet er Blut. Anfang November ertrinkt ein Bruder mit 14 Jahren. Ein heftiger Blutsturz ist die Folge. Tbc. Die Ärzte geben ihn auf. Er hat noch vier Monate. Bis zur Unsterblichkeit.

Von Norbert Wehrstedt