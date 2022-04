Leipzig

Es ist ihr erster Auftritt in Leipzig und schon nach dem ersten Stück kommt ihnen so viel Jubel entgegen, als spielten sie vor Stammpublikum: Die Ringmasters sind beim 22. a-cappella-Festival wieder dabei und diesmal nicht nur auf dem Bildschirm. „Be Our Guest“ aus Disneys Klassiker „Die Schöne und das Biest“ ist der perfekte Einstieg und nur der Anfang einer Reihe funkensprühender, gewitzter und virtuos gesungener Stücke aus Pop, Musical und dem a-cappella-Stil Barbershop, dem sich die Ringmasters verschrieben haben, seit sie Homer Simpson ein Quartett gründen sahen, vor über 15 Jahren. Seitdem touren sie durch die USA, Deutschland, auf Kreuzfahrtschiffen und sind die ersten nicht-amerikanischen Goldmedaillengewinner in der Weltmeisterschaft des Barbershop-Gesangs.

Ringmasters: glatt gebügelter Gesamtklang

Die rund zwei Stunden verfliegen im Kupfersaal. Das liegt nicht nur an diesem glatt gebügelten Gesamtklang und den raffinierten Harmonien. Denn der Gesang alleine reicht nicht, um die ausgelassene Stimmung zu kreieren, die die vier erschaffen. Es ist das perfektionierte komische Timing, die Bühnenpräsenz und vor allem das Nahbare und Sympathische. Die vier geben körperlich und stimmlich alles und bewahren sich doch ihre Lässigkeit. In der ersten Hälfte des Programms kommt beinahe kein Stück ohne Lachsalven aus – von schwedischen Volksliedern über georgianische Vokalisen bis zu Klassikern wie „Come Fly With Me“.

Zwei-Meter-Bass Didier Linder kontrabassiert gemütlich durch die Stücke, immer ein verschmitztes Lächeln im Gesicht. Emanuel Roll kümmert sich „um die Töne, die sonst keiner singt“, Tenor Rasmus Krigström streut den „harmonischen Feenstaub“ über die Melodiestimme und Tenor Jakob Stenberg singt entweder unfassbar lange Töne oder übernimmt mit angenehm metallischer Einfärbung die Melodiestimme.

Zwei Stunden Pause von schweren Zeiten

Nach der Pause wechselt das Quartett langsam vom Komischen zum Anrührenden. „What a Wonderful World“ von Louis Armstrong rührt in der Essenz des Arrangements zu Tränen und „Bring Him Home“ lässt überlegen, ob die vier nicht eine Zweitkarriere im Musical starten sollten. Trotz des Strahleklangs bringen sie auch noch irgendwo Melancholie unter und geben im finalen „Smile“ von Charlie Chaplin mit, wie man schweren Zeiten am besten begegnen sollte. Und die hatten während des Konzerts einfach mal Pause.

Von Katharina Stork