Kurzgeschichte: „Rückweg“ – Über die vielen Fragen in Beziehungen

Leipzig

Ich hielt ihr die Tür auf. Ihr Mantel streckte sich bis in ihre Kniekehlen. Sie wickelte ihren dicken beigen Wollschal um ihren Hals und setzte sich meine Mütze auf. „Glaubst du, es wird morgen schneien?“, fragte ich.

Hannahs Wohnung lag einen guten Kilometer von der Bar entfernt. Es war eine der ersten kalten Nächte. Kein Regen, nur schneidende Luft in der Lunge. Ihre Schritte waren schnell. Ich war geschafft vom Tag, der Fahrt, von dem Abend mit ihren Freunden und trotte ein paar Meter hinter ihr her.

„Willst du noch was vom Kiosk?“, rief ich ihr zu.

Sie drehte sich um, schüttelte den Kopf und ging weiter. Ich hatte sie nicht gebeten zu gehen, ich hatte eigentlich gar nichts gesagt und für mich war es in Ordnung gewesen, an dem großen runden Holztisch zu sitzen und ihren Freunden zuzuhören. Manchmal stellte ich eine Frage und versank beim Zuhören der Antwort wieder in meinem Stuhl.

Sie sagte etwas in die Nacht, dass ich nicht verstanden.

Autor Tobias Siebert im Leipziger Osten. Quelle: Nora Boerding

„Mhm?“

„Du hättest nicht mitkommen müssen.“

„Wieso denn?“

„So sind meine Freunde nunmal. Ich hab doch gesehen, wie du dagesessen hast.“

Sie wurde langsamer und ich holte zu ihr auf.

„Es war doch nett“, sagte ich und versuchte, mich ihrem Tempo anzupassen.

„Nett ist für mich was Anderes.“

„Du hättest ruhig sagen können, dass wir deine Freunde treffen.“

„Wärst du dann nicht mitgekommen?“ Sie machte eine kurze Pause. „Wir müssen hier rüber.“

Ich folgte ihr auf die andere Straßenseite. Wir gingen zwischen den parkenden Autos entlang.

„Du hättest wenigstens versuchen können, ein Gespräch zu führen.“

„Hab ich das nicht?“

„Nein, hast du nicht.“

An der nächsten Kreuzung mussten wir an einer Ampel warten. Sie drückte drei Mal auf den gelben Knopf, drehte sich zu mir um und ich dachte, dass ich sie in diesem Moment zum ersten Mal an dem Abend angeschaut hatte.

„Grün“, sagte ich und ging auf die Straße.

Hannah wohnte in einem Haus mit orangenen Balkonen und wenn wir bei ihr draußen saßen, konnte wir die Gespräche der Nachbarn hören. Über ihr wohnte ein älteres Ehepaar, das sich regelmäßig anschrie. Es ging meistens um die Wäsche, den Müll und das Fernsehprogramm. Hannahs Balkon war nicht sehr groß. Wir hatten mit angezogenen Beinen auf den Stühlen gesessen und die Straße beobachtet. Manchmal gingen wir noch raus, liefen stundenlang durch die Stadt, ohne uns irgendwo reinzusetzen. Sie zeigte mir, wo sie arbeitete, wo sie früher gerne hingegangen war, wo sie gerne mal essen würde.

„Du hättest einfach vorher Bescheid sagen können, was du für Pläne hast“, sagte ich.

„Du hättest ja nicht einfach spontan aufkreuzen brauchen.“

Sie sagte nichts weiter und ging den Bürgersteig entlang. Der Mantel schlug in ihre Kniekehlen und ich versuchte nicht mehr, sie einzuholen.

Das letzte Mal, als ich bei ihr war, hatte der Sommer gerade angefangen. Die Leute liefen in kurzen Hosen über die Straße und die Bäume waren dicht von Blättern bewachsen. Wir bogen in ihre Straße ein und ich sagte: „Muss noch meine Tasche aus dem Auto holen.“

„Ja, mach das doch. Ich geh schon mal hoch.“

Ich war mit dem Auto zu ihr gefahren. Mehr aus einem spontanen Gedanken heraus. Ich hätte auch den Fernbus oder den Zug nehmen können. Ich hatte gedacht, wenn ich schon mal mit dem Auto kommen würde, könnten wir auch einen Ausflug machen. Raus aus der Stadt.

Die Zentralverriegelung war kaputt und die Autos links und rechts standen so eng aneinander, dass ich über den Kofferraum in das Auto klettern musste, um an meine Tasche auf dem Beifahrersitz zu kommen. Ich holte die Wasserflasche aus dem Fußraum und nahm zwei große Schlucke. Die Kohlensäure war längst entwichen. Ich setzte mich etwas ungeschickt auf den Fahrersitz und spürte die Kälte über meinen Nacken ziehen. In der Hose vibrierte mein Handy.

„Wo bleibst du?“, schrieb sie.

Ich legte das Handy auf das Armaturenbrett, trank einen weiteren Schluck von dem abgestandenen Wasser und kletterte über die Rückbank zum Kofferraum und zog die Klappe zu. Ich überlegte kurz, den Motor anzuschalten, damit die Heizung lief, aber stattdessen nahm ich die Decke, die auf der Rückbank lag, deckte mich zu und versuchte, mich auf die Rückbank zu legen. Eine Straßenlaterne schien direkt in das Auto und ich kniff meine Augen zusammen. Das Handy vibrierte wieder. Diesmal länger. Keine einzelnen Vibrationen, sondern Wiederholungen.

„Wo bist du?“

Ich wartete ab. Vielleicht zu lange. Vielleicht wollte ich, dass ich sie nochmal etwas sagte.

„Ähm“, sagte ich und räusperte mich.

„Noch im Auto.“

„Und was machst du da?“

„Mir war kurz schwindelig. Ich komm gleich hoch.“

„Soll ich runterkommen?“

Ich sagte wieder nichts.

„Du kannst dich ja melden, wenn du wieder fit bist und hochkommen möchtest. Aber sei bitte leise.“

Ich überlegte, ob ich mir nicht doch einen Ruck geben sollte, mich aufsetzen, die Decke zusammenfalten, die Tasche zu nehmen und endlich nach oben zu gehen.

Die Sonne war noch nicht zu sehen, aber die Straße war nicht mehr dunkel. Die Straßenlaterne leuchtete noch auf die Rückbank. Mein Mund fühlte sich faulig an und ich trank einen Schluck Wasser. Die Luft im Auto war kaum auszuhalten. Ich öffnete eine der hinteren Türen und stieß dabei an das angrenzende Auto, ich zog sie schnell wieder zu und wollte durch den Kofferraum ausstiegen, doch die Klappe klemmte. Ich zog und drückte. Ich riss an dem Hebel und presste sogar meine Füße gegen die Klappe.

„Ich komm gleich hoch“, schrieb ich Hannah und warf das Handy auf den Beifahrersitz.

Ich sah den Schlüssel auf dem Fahrersitz liegen. Vielleicht musste ich einfach aus der Lücke rausfahren. Nur ein Stückchen. Ich setzte mich an das Steuer, ließ die Fenster auf beiden Seiten herunter und zündete den Motor. Ich ließ den Wagen ein wenig nach vorne rollen. Die Tür konnte ich zwar öffnen, aber das Auto nicht auf der Straße stehen lassen.

Erst fuhr ich durch ihre Straße, dann durch die nächste. Es gab keine freie Parklücke. Ich fuhr wieder zurück, überlegte nochmal einzuparken, diesmal mit geöffneter Kofferraumklappe, aber in dem Moment kam ein anderes Auto. Irgendwo musste es einen Parkplatz geben, irgendwo musste es die Möglichkeit geben, das Auto abzustellen, auszusteigen und zu ihr nach oben zu gehen. Ich fuhr weiter durch das Viertel. Fuhr Block um Block ab, langsam, nie schneller als im zweiten Gang. Ich überlegte auf dem Bordstein zu parken. Nur für ein paar Minuten, um schnell klingeln zu können und die ganze Situation zu klären.

Ich spürte eine Vibration vom Beifahrersitz, aber ich schwor mir, das Handy erst wieder umzudrehen, wenn ich einen freien Parkplatz gefunden hatte.

Ich fuhr weiter und mit der Zeit verlor ich die Übersicht über die Straßen. Die Blocks ähnelten sich, ich erkannte keinen Unterschied mehr. Die Bäume, die Fassaden, alles gleich. Ich überquerte eine große Straße und dachte, dass ich am anderen Ende eine freie Lücke gefunden hätte, aber es war nur eine Feuerwehreinfahrt. Ich fuhr weiter. Links, rechts, rechts, links. Dann sah ich drei Gestalten aus einer Bar auf die Straße taumeln. Sie hielten sich gegenseitig fest. Ihre Jacken waren offen und die Mützen saßen nicht fest auf ihren Köpfen. Ich hupte und sie schreckten auf. Der kleinste von ihnen zeigte mir den Mittelfinger.

Die Sonne ging weiter auf und ich drehte das Handy schließlich doch um. „Ich muss schlafen. Kommst du noch?“

Sie lag sicher unter der Bettdecke, die Arme verschränkt, den Kopf auf ihrem orangenen Kopfkissen. In ihrem überdimensionierten Bett, das eigentlich viel zu groß für ihr kleines Zimmer war.

Ich kam zurück auf die große Straße und ich meinte den Rückweg gefunden zu haben. An dieser Ecke standen wir schon mal. Als der Sommer am Anfang war. Wir waren betrunken gewesen und hatten uns noch etwas zu Essen geholt.

In einer Seitenstraße fand ich schließlich eine Parklücke. Ich war mir sicher, dass das Auto dort reinpassen würde. Vielleicht würde es knapp werden, aber es musste gehen. Ich versuchte seitwärts einzuparken. Ich brauchte vier Anläufe, bis ich einsah, dass es nichts werden würde.

Ich nahm noch einen Schluck Wasser und fuhr los. Zurück über die große Straße, die langsam wieder voller wurde. Ich hielt an drei Ampeln, folgte den blauen Anweisungen. Die Autobahnauffahrt kam nach gut drei Kilometern. Erst die Stadtautobahn vorbei am Flughafen, dann der Wechsel Richtung Süden. Ich fuhr vorbei an einer Raststätte, einem unbewirtschafteten Parkplatz. Ich blieb auf der mittleren Spur.

Ich fuhr weiter. Die Autobahn machte keine großen Kurven und ich musste mich kaum konzentrieren. Ich hielt das Tempo bei knapp 110 km/h. Meine Augen wurden schwerer. Für einen kurzen Moment machte ich sie zu und riss sie wieder auf. Ich fuhr das Fenster auf der Fahrerseite runter, hielt meinen Kopf kurz nach draußen und ließ es einen Spalt weit geöffnet.

250 Kilometer waren es noch. Die würde ich auch noch schaffen, dachte ich. 250 Kilometer, dann könnte ich in mein Bett fallen. Ich würde bis zum Nachmittag schlafen, die Wohnung aufräumen, die Pflanzen gießen und in zwei Tagen würde Luisa wieder zurück von ihren Eltern kommen. Sie würde fragen, wie mein Wochenende war, ob ich Freunde getroffen und ob ich mich um einen Job gekümmert hätte. Ich drückte noch einmal kurz auf das Gaspedal, dann nahm ich den Fuß runter.

Von Tobias Siebert