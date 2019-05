Leipzig

„ Bares für Rares“ ist eine sehr populäre TV-Sendung. Jüngst wurde dabei den Antiquitätenhändlern, unter ihnen Daniel Meyer aus Münster, ein Leipzig-Gemälde angeboten. Er erwarb es für 1300 Euro und bietet es auf der nächsten Auktion des Kunstauktionshauses in der Gohliser Straße am 18. Mai zum genannten Preis an.

Eine besondere Stadtansicht, die es nicht mehr gibt: 1913 schuf Georg Höhlig dieses Bild; es zeigt den Fleischerplatz mit der Mattäikirche. Quelle: Kunstauktionshaus Leipzig

Bild zeigt einstige Mattäikirche

Die Leipziger Händler freut die interessante Offerte. Denn das Bild bietet eine besondere Stadtansicht. 1913 schuf es der 1879 in Leipzig geborene Maler Georg Höhlig. Sein Werk zeigt den Fleischerplatz mit der Mattäikirche (beim Bombenangriff am 4. Dezember 1943 zerstört), eine Ansicht, die so nicht mehr zu finden ist. Recherchen ergaben, dass das Gemälde (Öl auf Leinwand, 70 mal 80 cm) nach einem Studienaufenthalt Höhligs in Paris entstanden war, der Maler wohl noch in impressionistischer Stimmung, die sich in seinem Leipzig-Bild widerspiegelt.

Ausbildung an der Leipziger Kunstakademie

Höhlig war ein Landschafts- und Porträtmaler, der sich von 1894 bis 1897 an der Leipziger Kunstakademie hatte ausbilden lassen und seine Studien in den Jahren danach in München fortsetzte. Er kam nach Leipzig zurück, unternahm Malerreisen an die Nord- und Ostsee, wie gesagt nach Paris und in die Alpen. Als freischaffender Maler war er lange in Leipzig tätig, wohnte zeitweise im Künstlerhaus in der Bosestraße und zog 1940 nach Erla, Ortsteil Crandorf, im Erzgebirge, wo er 1960 starb.

Das Erzgebirge war Höhligs großes Thema

Nach dem Tod verschenkte seine Schwester einige seiner Werke, die Höhlig in einer große Kiste aufbewahrt hatte, an Freunde und zu feierlichen Anlässen wie Schulanfängen und Konfirmationen. Neben seiner Geburtsstadt war das Erzgebirge sein Thema. Mehr als 1000 Bilder hat er in dieser Landschaft geschaffen. Besonders die Gegend rund um Waschleithe wurde vielfach abgebildet. Höhlig einst: „Ich versuche, die liebe Heimat im Bild festzuhalten und erlebe dabei immer eine Freude.“ In einem Beitrag über ihn aus den „Sächsischen Heimatblättern“ im Jahr 1926 heißt es: „Seine Bilder sind einfach und schlicht wie er selber. Person und Werk stehen bei ihm in schönstem Einklang … Wenn er nicht mehr in der großen Welt bekannt ist, so liegt der Grund dafür in ihm selbst; er ist von einer Zufriedenheit und Bescheidenheit, wie sie kaum wieder anzutreffen sind. Wer aber ein Stück echtes Erzgebirge in seinem Heim haben will, der wende sich an ihn; er wird’s nicht bereuen, zumal er auch zu Preisen verkauft, die erschwinglich sind auch für den kleinen Mann.“ Am 18. Mai also ein Höhlig für 1300 Euro unterm Hammer. Es sollte Interessenten geben.

www.kunstauktionshaus-leipzig.com

Von Thomas Mayer